Jag tänker inte köpa en Garmin Fenix 9 till de här priserna – här är alternativen jag tittar på istället

Har du någonsin känt att vissa smartklockor helt enkelt är för mycket smartklocka? Det var precis den känslan jag fick när Garmin presenterade Fenix 9 och Fenix 9 Pro idag. Visst, de ser ut att vara fantastiska enheter, men med priser på över 11 000 kronor styck har jag börjat fundera på hur många som faktiskt behöver allt de har att erbjuda.

Jag vet att jag inte gör det. Jag älskar att träna, men jag är ingen professionell idrottare och behöver inte alls den enorma uppsättning funktioner som Garmins nya klockor erbjuder. Det är ganska talande att Garmin faktiskt inte nämnde vad klockorna kostar under själva presentationen.

Om du känner som jag och ryggar tillbaka inför kostnaden för att sätta en av de här enheterna på handleden finns det lyckligtvis goda nyheter. Det finns gott om andra alternativ och inget av dem slår lika hårt mot plånboken.

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Eller så kan du helt enkelt vänta på att funktionerna så småningom letar sig ner till billigare modeller. Oavsett vilket finns det ingen anledning att öppna plånboken riktigt än, såvida du inte är 100 procent säker på att du behöver en av de här klockorna.

Toppmodeller med höga priser

(Image credit: Garmin)

Låt oss klargöra en sak direkt: Fenix 9 och Fenix 9 Pro ser ut att vara fantastiska smartklockor – kanske till och med några av de bästa smartklockorna som går att köpa för pengar. De är fullproppade med funktioner i absoluta toppklass och passar perfekt för personer som pressar sin träning till max, regelbundet ger sig ut i vildmarken på jakt efter äventyr och kräver några av de mest specialiserade funktionerna som går att få i en smartklocka för konsumenter.

Den ljusstarkare AMOLED-skärmen ser framför allt fantastisk ut, särskilt om du tidigare har haft svårt att läsa av klockans skärm under vissa väderförhållanden. Jag blev också glad över att se att ryktena om solladdning visade sig stämma. Den må vara begränsad till Fenix 9 Pro-modeller på 47 mm och större, men möjligheten att förlänga klockans batteritid rejält är som gjord för långa äventyr ute i bushen.

Men det är stor skillnad mellan intressanta funktioner och intressanta funktioner som kostar minst 11 000 kronor. Jag äger en Apple Watch Series 10 och även om Apple Watch Ultra 3 har funnits på min radar har priset på 9 995 kronor gjort att den lämnat kategorin "måste köpa" för mig. Därför är det knappast förvånande att Garmins senaste lanseringar inte direkt har ökat min köplust.

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Det kan finnas ett större sammanhang här. Garmin brukar inte hålla stora, påkostade evenemang som det man arrangerade för Fenix 9-serien, så att företaget gjorde det den här gången får mig att tro att det vill introducera sina smartklockor för en bredare publik. I stället för den vanliga kärnmålgruppen av sport- och träningsentusiaster kanske Garmin vill bredda sig och nå en mer vardaglig användargrupp.

Problemet är att Fenix 9 och Fenix 9 Pro med sina priser snarare gör raka motsatsen. De är knappast några instegsmodeller för personer som aldrig tidigare har hört talas om Garmin. Den påkostade presentationen placerar Garmin i samma sällskap som Apple och Samsung, som också arrangerar stora produktlanseringar, men genom att begränsa annonseringarna till några av sina allra dyraste produkter känns det som att Garmin inte riktigt träffade rätt.

Tålamod...

(Image credit: Garmin)

Om Garmins Fenix 9-presentation har gjort dig sugen på en smartklocka, men du helt enkelt inte kan motivera att lägga över tio tusen kronor på en, vad gör du då? Lyckligtvis finns det massor av alternativ.

Du behöver inte ens lämna Garmins ekosystem för att hitta riktigt bra alternativ. Vad sägs om Garmin Venu 4, som är vårt val som den bästa Garmin-smartklockan? Vi beskrev den som perfekt för personer som inte skulle beskriva sig själva som hardcore-äventyrare eller triatleter, men som ändå lever ett aktivt liv och kanske tar sig an en större utmaning en gång om året, som ett maraton. Den har mängder av användbara toppfunktioner utan att kosta en förmögenhet, med priser som numera ligger runt 5 000 kronor.

För ett ännu billigare alternativ finns Garmin Vivoactive 6, som kostar betydligt mer överkomliga 2 700-3 000 kronor. Men det här är knappast någon halvdan budgetmodell som du kommer att ångra att du köpte. Du får upp till 11 dagars batteritid, en snygg AMOLED-skärm och gott om premiumfunktioner som tidigare var exklusiva för Garmins dyrare produkter.

Och det belyser en viktig poäng med de nya Fenix 9- och Fenix 9 Pro-modellerna. Just nu är de extremt avancerade alternativ med prislappar därefter, men jag är villig att slå vad om att det inte dröjer särskilt länge innan många av deras funktioner börjar dyka upp i betydligt billigare modeller i Garmins sortiment. Det har hänt många gånger tidigare och det finns ingen större anledning att tro att Garmin plötsligt skulle ändra strategi.

Så även om jag inte kommer att köpa Fenix 9 eller Fenix 9 Pro just nu är det inte omöjligt att jag slår till längre fram. När priserna på de här modellerna sjunker och funktionerna börjar leta sig över till andra smartklockor är chansen stor att den hisnande prislappen inte längre står i vägen för mig. Lite tålamod är allt som krävs.

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