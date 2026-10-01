Du behöver inte lägga en förmögenhet på en smartklocka – här är 6 riktigt bra budgetval

Det är lätt att tro att du behöver lägga flera tusen kronor på en smartklocka för att få bra tränings- och hälsofunktioner, men budgetsegmentet har blivit betydligt bättre. Många billigare modeller erbjuder idag ljusstarka AMOLED-skärmar, inbyggd GPS, stabil hälsospårning och batteritid som i vissa fall överträffar betydligt dyrare alternativ.

Vilken modell som passar bäst beror däremot mycket på vad du prioriterar. Huawei Watch Fit 4 kombinerar exempelvis pålitlig GPS med lång batteritid och låg vikt, medan Apple Watch SE (3rd Gen) erbjuder ett stort apputbud och smidig integration med iPhone. Samsung Galaxy Watch FE ger istället Android-användare tillgång till Wear OS och Googles appar, medan alternativ från Amazfit, CMF och Fitbit har sina egna styrkor.

Det finns med andra ord inte en billig smartklocka som är bäst för precis alla. Vissa modeller fokuserar på träning och batteritid, medan andra lägger större vikt vid appar och smartfunktioner. Vi har jämfört sex prisvärda modeller och gått igenom deras styrkor och svagheter – läs hela guiden till bästa billiga smartklocka här för att hitta rätt modell för dig.