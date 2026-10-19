Den här Garmin-funktionen kan sluka batteri – så stänger du av den och får bättre batteritid

Garmin-användare har märkt av kraftigt försämrad batteritid efter en mjukvaruuppdatering

Det nya aktiveringsordet ”OK Garmin” kan vara orsaken

Funktionen aktiveras automatiskt, men går snabbt och enkelt att stänga av

Om du har installerat den senaste mjukvaruuppdateringen på din Garmin-klocka och märkt att batteritiden plötsligt blivit betydligt sämre kan det finnas en enkel förklaring, men det är inte säkert att du ens har tänkt på att kontrollera den.

Enligt flera inlägg på forum och sociala medier har många Garmin-användare upplevt en kraftig försämring av batteritiden efter att ha uppdaterat sina smartklockor till den senaste mjukvaruversionen. Den främsta boven i dramat verkar vara klockornas röstaktivering.

I och med Garmins septemberuppdatering behöver du inte längre trycka på en knapp för att aktivera röststyrningen på Venu 4, Forerunner 970 och andra smartklockor. Istället räcker det att säga ”OK Garmin” och sedan ge ditt röstkommando.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Problemet, som många användare har upptäckt, är att den nya funktionen kan försämra batteritiden rejält. Eftersom klockan hela tiden måste lyssna efter aktiveringsordet ökar batteriförbrukningen märkbart.

En användare på Garmins officiella forum upptäckte exempelvis att den uppskattade batteritiden hade sjunkit från 15 till nio dagar, en minskning med hela 40 procent. För en annan användare hade den uppskattade batteritiden halverats från tolv till sex dagar, medan ytterligare en användare såg en minskning från 23 till tolv dagar.

För vissa användare återgick den uppskattade batteritiden omedelbart till sin tidigare nivå när de stängde av OK Garmin-funktionen.

Så stänger du av funktionen

(Image credit: Future)

Garmin varnar faktiskt själv för att funktionen kan påverka batteritiden. I exempelvis användarhandboken för Forerunner 970 står det att aktivering av röstkommandot ”OK Garmin” minskar batteritiden, även om företaget inte anger hur stor påverkan det kan ha.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Vad vissa användare kanske inte har insett är att röstaktiveringen för Garmins assistent slås på automatiskt när klockan uppdateras till den senaste mjukvaruversionen. Det innebär att batteritiden plötsligt kan halveras utan att du själv har ändrat några inställningar.

För att stänga av aktiveringsordet går du till Klockinställningar > System > Röst och inaktiverar funktionen OK Garmin.

Det är förstås möjligt att det finns andra orsaker till att batteriet i din Garmin-klocka laddas ur snabbare än vanligt. Men med tanke på de många rapporterna som pekar på OK Garmin-funktionen kan det vara värt att testa att stänga av den, särskilt om du prioriterar lång batteritid framför möjligheten att aktivera röstassistenten utan att trycka på en knapp.

Följ TechRadar på Google News och lägg till oss som en prioriterad källa för att få våra expertnyheter, tester och analyser direkt i ditt flöde.