Rockstar Games säger att tillgänglighetsfunktionerna i Grand Theft Auto 6 har varit en del av utvecklingen redan från början för att tillgodose spelare med olika behov.

Sam Grosset, biträdande chef för UI/UX-design, säger: ”Vi ville att varje spelare i GTA 6 skulle ha möjlighet att spela spelet på det sätt de föredrar”.

Rockstar genomförde ”noggranna tester och upprepade förbättringar” av tillgänglighetsfunktionerna.

Sam Grosset, biträdande chef för UI/UX-design på Grand Theft Auto 6, har berättat att Rockstar Games strävade efter att finslipa spelets tillgänglighetsfunktioner för att göra upplevelsen så ”inkluderande” och ”uppslukande” som möjligt.

”Vi skapar inkluderande, intuitiva och uppslukande upplevelser för varje spelare”, sade Grosset i en serie uttalanden från Rockstar-utvecklare som skickats till TechRadar Gaming. ”Vi tar hänsyn till tillgänglighet redan från början och genom att designa för olika behov kan vi skapa bättre spel för alla.”

Stuart Petri, vice vd för 2D- och UI-design, betonade vikten av att modernisera spelets användargränssnitt och HUD ”samtidigt som vi bevarar det arv som gör det omisskännligt till GTA”. Grosset förklarade även att de genom ett brett utbud av tillgänglighetsalternativ ”ville att varje spelare i GTA 6 skulle ha möjlighet att spela spelet på det sätt de föredrar”.

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”Oavsett om det handlar om att välja en större teckenstorlek, ett mer avskalat gränssnitt på skärmen eller att justera kontrollerna för sprint ... finns valmöjligheterna tillgängliga för alla”, sade utvecklaren. ”Vi ser till att användargränssnittet känns som en naturlig förlängning av spelvärlden och hjälper spelarna utan att avbryta spelandet eller bryta inlevelsen, såvida det inte är nödvändigt.”

Grosset fortsatte med att prata om de ytterligare gränssnittselement som teamet lagt till i spelet för att göra det mer uppslukande, inklusive telefonfunktionen. Han beskrev övergången till ett telefongränssnitt där karaktären faktiskt håller telefonen i handen som ”en stor förändring”, men förklarade att ”det förstärker känslan av att spela som Jason eller Lucia och hjälper oss att förbli uppslukade av spelvärlden”.

”Användargränssnittet ska komplettera spelet och vara anpassat till varje situation”, sade han och tillade: ”Vi utformar flexibla system som kan hantera omfattningen och komplexiteten i vårt världsbygge och utvecklas i takt med spelarens behov. Vi höjer ständigt ribban, ifrågasätter antaganden, utforskar nya möjligheter och lär oss genom noggranna tester och upprepade förbättringar.”

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