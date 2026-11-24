Nothing ger en förhandstitt på sina nya earbuds Ear (note)

Det är earbuds som spelar in och transkriberar dina samtal

Den fullständiga presentationen är planerad till den 8 december

Nothing har börjat experimentera med AI-teknik på ett sätt som kanske är lite oroande, bland annat med sina Nothing Ear (3a), som kan spela in och transkribera samtal eller ta så kallade Audio Snapshots från röstmeddelanden du fått skickade till dig, samt Nothing Ear (3), som har en Super Mic inbyggd i laddningsfodralet.

Hittills har dessa earbuds dock alltid kunnat spela upp musik också. Nu låter det som att företaget är på väg att slopa den aspekten av sina earbuds helt.

Nothing har börjat ge en förhandstitt på nya Ear (note) och delat med sig av vissa detaljer till Bloomberg inför den fullständiga presentationen den 8 december. Det verkar röra sig om en transkriberingsenhet och många sådana AI-utrustade prylar har dykt upp på marknaden under de senaste åren.

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Enligt Bloomberg kommer både hörlurarna och fodralet att ha inbyggda mikrofoner som du kan använda för att spela in det som händer omkring dig. En tillhörande app ger dig tillgång till inspelningarna och deras transkriberingar, allt med hjälp av AI.

En ljusindikator visar omgivningen att du spelar in, även om det känns som en ganska halvhjärtad åtgärd för att hantera den integritetsoro som människor har kring den här typen av spionteknik (det har ju inte direkt visat sig vara populärt med de där glasögonen, eller hur?). Nothing har dock lovat att vidta ytterligare åtgärder för att hantera integritetsproblemen. Vi lär få höra mer om dessa under det fullständiga lanseringseventet.

Inte för sådana som du och jag

Är det här samma produkt som Nothing gav en förhandstitt på via X för några dagar sedan? För mig ser bilden snarare ut att föreställa en Nothing-servis (a), men med sloganen ”Be Present. It's noted” (”Var närvarande. Det är antecknat”) skulle jag säga att det finns en god chans att det faktiskt är en närbild på Ear (note). Hur som helst är det bara att markera den 8 december i kalendern.

Be present. It's noted. 8 December. https://t.co/7Nc49GXqdqNovember 20, 2026

Som teknikjournalist blir jag överöst med erbjudanden om att testa AI-baserade transkriberingsenheter som Nothing Ear (note). Om man ska tro teknikföretagen är det här det senaste stora trendfenomenet.

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Jag har dock ännu inte sett någon använda någon av dessa prylar ute bland folk och vanligtvis gör de inget som den genomsnittliga röstinspelningsappen på en telefon inte redan klarar av.

Dessutom har jag ännu inte hittat något som är lika smidigt för att föra anteckningar och komma ihåg samtal som den gamla hederliga klassikern: papper och penna (i kombination med lite kunskaper i stenografi). Det är något jag fortfarande tar med mig till möten för att anteckna sådant jag behöver komma ihåg. Ingen teknik behövs där.

Det här är alltså inte en produkt för den breda konsumentmarknaden, en efterföljare till Nothing Ear (3a) eller en ny pryl som företaget tror att du kommer att lägga i julstrumporna i år. Det är ett verktyg för nischade användningsområden.

Vi får helt enkelt vänta och se om folk kommer att köpa Ear (note) eller inte. Som jag redan nämnt är den här typen av produktkategori inte särskilt populär, framför allt med tanke på att AI-bubblan kanske började spricka i oktober.

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