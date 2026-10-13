Logitech släpper nya Zone Vibe Pro – hörlurar för jobb och fritid med 66 timmars batteritid och utbytbart batteri

Logitech har lanserat Zone Vibe Pro, ett nytt trådlöst over-ear-headset som ska fungera både som arbetsredskap och som vanliga hörlurar för musik, podcasts och underhållning.

I stället för den traditionella mikrofonarmen som finns på många kontorsheadset har Logitech integrerat mikrofonerna direkt i hörlurarna. Samtidigt använder Zone Vibe Pro AI-baserad röstisolering för att minska störande ljud omkring användaren under samtal.

Enligt Logitech kan tekniken minska märkbara bakgrundsljud med upp till 93 procent. Siffran kommer dock från Logitechs egna laboratorietester, så vi har ännu inte kunnat kontrollera om resultatet håller i vardagen.

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40 mm-element och adaptiv brusreducering

Zone Vibe Pro använder specialutvecklade 40 mm-element för att ge bra ljudkvalitet vid både musiklyssning och telefonsamtal. Hörlurarna har dessutom adaptiv aktiv brusreducering som automatiskt anpassar brusreduceringen efter omgivningen.

Det gör att headsetet placerar sig någonstans mellan ett traditionellt kontorsheadset och vanliga ANC-hörlurar.

Batteritiden anges till upp till 30 timmars musikuppspelning eller 18 timmars samtalstid med ANC aktiverat. Om du stänger av brusreduceringen utlovar Logitech upp till 66 timmars batteritid.

En snabbladdning på fem minuter ska dessutom ge upp till en timmes samtalstid. Hörlurarna kan även användas för ljuduppspelning via USB-C medan de laddas.

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(Image credit: Logitech)

Utbytbart batteri och andra delar ska förlänga livslängden

Logitech har gjort det möjligt att byta ut flera av de delar som vanligtvis slits med tiden. Det gäller bland annat batteriet, öronkuddarna och huvudbandet.

Det kan förlänga hörlurarnas livslängd jämfört med modeller där batteriet inte går att byta. Det är frustrerande att behöva kassera ett par fullt fungerande hörlurar bara för att öronkuddarna eller andra slitdelar har blivit utslitna.

Därför förtjänar Logitech beröm för att ha tagit hänsyn till både användarvänlighet, hållbarhet och miljö i designen.

Enligt Logitech innehåller plastdelarna minst 29 procent certifierad återvunnen plast från konsumentavfall. Magneterna använder 100 procent återvunna sällsynta jordartsmetaller, medan batteriet innehåller 100 procent återvunnen kobolt.

En särskild version för företag

Logitech lanserar samtidigt Zone Vibe Pro for Business, som bygger på samma grundkoncept men har ytterligare funktioner riktade till större företag och IT-avdelningar.

Business-versionen är certifierad för Microsoft Teams, Zoom och Google Meet. Med Logitech Sync kan IT-avdelningar dessutom administrera och uppdatera mjukvaran på samtliga headset centralt.

Det innebär bland annat att firmware och inställningar kan hanteras inom en hel organisation utan att varje enskilt headset behöver konfigureras manuellt.

Specifikationer:

Typ: Trådlöst over-ear-headset

Trådlöst over-ear-headset Högtalarelement: 40 mm

40 mm Brusreducering: Adaptiv ANC

Adaptiv ANC Mikrofon: Integrerade mikrofoner med AI-baserad röstisolering

Integrerade mikrofoner med AI-baserad röstisolering Batteritid med ANC: Upp till 30 timmars musiklyssning eller 18 timmars samtalstid

Upp till 30 timmars musiklyssning eller 18 timmars samtalstid Batteritid utan ANC: Upp till 66 timmar

Upp till 66 timmar Snabbladdning: 5 minuters laddning ger upp till 1 timmes samtalstid

5 minuters laddning ger upp till 1 timmes samtalstid Laddning: USB-C

USB-C Utbytbara delar: Batteri, öronkuddar och huvudband

Batteri, öronkuddar och huvudband Färger: Graphite, Off-White och Lilac

Pris och tillgänglighet

Logitech Zone Vibe Pro har ett rekommenderat svenskt pris på 2 999 kronor

Lanserades den 30 september 2026

Logitech Zone Vibe Pro lanserades den 30 september 2026 och har ett rekommenderat pris på 2 999 kronor i Sverige. Hörlurarna säljs bland annat direkt via Logitech.

Zone Vibe Pro for Business finns också tillgänglig. Modellen erbjuds i färgerna Graphite, Off-White och Rose, medan vanliga Zone Vibe Pro finns i Graphite, Off-White och Lilac.

Det svenska priset på Business-versionen ligger på 3 199 kronor.