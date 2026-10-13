Logitech släpper nya Zone Vibe Pro – hörlurar för jobb och fritid med 66 timmars batteritid och utbytbart batteri
Logitechs nya hörlurar Zone Vibe Pro kombinerar adaptiv brusreducering, AI-baserad röstisolering och upp till 66 timmars batteritid i en design utan mikrofonarm.
Logitech har lanserat Zone Vibe Pro, ett nytt trådlöst over-ear-headset som ska fungera både som arbetsredskap och som vanliga hörlurar för musik, podcasts och underhållning.
I stället för den traditionella mikrofonarmen som finns på många kontorsheadset har Logitech integrerat mikrofonerna direkt i hörlurarna. Samtidigt använder Zone Vibe Pro AI-baserad röstisolering för att minska störande ljud omkring användaren under samtal.
Enligt Logitech kan tekniken minska märkbara bakgrundsljud med upp till 93 procent. Siffran kommer dock från Logitechs egna laboratorietester, så vi har ännu inte kunnat kontrollera om resultatet håller i vardagen.
40 mm-element och adaptiv brusreducering
Zone Vibe Pro använder specialutvecklade 40 mm-element för att ge bra ljudkvalitet vid både musiklyssning och telefonsamtal. Hörlurarna har dessutom adaptiv aktiv brusreducering som automatiskt anpassar brusreduceringen efter omgivningen.
Det gör att headsetet placerar sig någonstans mellan ett traditionellt kontorsheadset och vanliga ANC-hörlurar.
Batteritiden anges till upp till 30 timmars musikuppspelning eller 18 timmars samtalstid med ANC aktiverat. Om du stänger av brusreduceringen utlovar Logitech upp till 66 timmars batteritid.
En snabbladdning på fem minuter ska dessutom ge upp till en timmes samtalstid. Hörlurarna kan även användas för ljuduppspelning via USB-C medan de laddas.
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Utbytbart batteri och andra delar ska förlänga livslängden
Logitech har gjort det möjligt att byta ut flera av de delar som vanligtvis slits med tiden. Det gäller bland annat batteriet, öronkuddarna och huvudbandet.
Det kan förlänga hörlurarnas livslängd jämfört med modeller där batteriet inte går att byta. Det är frustrerande att behöva kassera ett par fullt fungerande hörlurar bara för att öronkuddarna eller andra slitdelar har blivit utslitna.
Därför förtjänar Logitech beröm för att ha tagit hänsyn till både användarvänlighet, hållbarhet och miljö i designen.
Enligt Logitech innehåller plastdelarna minst 29 procent certifierad återvunnen plast från konsumentavfall. Magneterna använder 100 procent återvunna sällsynta jordartsmetaller, medan batteriet innehåller 100 procent återvunnen kobolt.
En särskild version för företag
Logitech lanserar samtidigt Zone Vibe Pro for Business, som bygger på samma grundkoncept men har ytterligare funktioner riktade till större företag och IT-avdelningar.
Business-versionen är certifierad för Microsoft Teams, Zoom och Google Meet. Med Logitech Sync kan IT-avdelningar dessutom administrera och uppdatera mjukvaran på samtliga headset centralt.
Det innebär bland annat att firmware och inställningar kan hanteras inom en hel organisation utan att varje enskilt headset behöver konfigureras manuellt.
Specifikationer:
- Typ: Trådlöst over-ear-headset
- Högtalarelement: 40 mm
- Brusreducering: Adaptiv ANC
- Mikrofon: Integrerade mikrofoner med AI-baserad röstisolering
- Batteritid med ANC: Upp till 30 timmars musiklyssning eller 18 timmars samtalstid
- Batteritid utan ANC: Upp till 66 timmar
- Snabbladdning: 5 minuters laddning ger upp till 1 timmes samtalstid
- Laddning: USB-C
- Utbytbara delar: Batteri, öronkuddar och huvudband
- Färger: Graphite, Off-White och Lilac
Pris och tillgänglighet
- Logitech Zone Vibe Pro har ett rekommenderat svenskt pris på 2 999 kronor
- Lanserades den 30 september 2026
Logitech Zone Vibe Pro lanserades den 30 september 2026 och har ett rekommenderat pris på 2 999 kronor i Sverige. Hörlurarna säljs bland annat direkt via Logitech.
Zone Vibe Pro for Business finns också tillgänglig. Modellen erbjuds i färgerna Graphite, Off-White och Rose, medan vanliga Zone Vibe Pro finns i Graphite, Off-White och Lilac.
Det svenska priset på Business-versionen ligger på 3 199 kronor.
Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.
- Peter Hoffmann Redaktør TechRadar Danmark