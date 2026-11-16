Soundpeats presenterar Air6 Pro, nya helt trådlösa earbuds med skaftdesign

De liknar AirPods Pro, men kostar mindre än hälften så mycket

Dessutom har de stöd för LDAC och betydligt bättre batteritid

Ända sedan vi testade fantastiska Soundpeats H3 (utmärkta earbuds som sedan dess blivit favoriter bland ljudentusiaster med begränsad budget) har vi varit nyfikna på allt som den prisvärda tillverkaren släpper. Det gäller särskilt deras utmanare till AirPods Pro 3, som Air4 Pro, eftersom det alltid är kul att se ett märke ge AirPods ordentlig konkurrens.

Nu är det Soundpeats Air6 Pro som står på tur (det fanns även en Air5-modell, men den testade vi aldrig). Tillverkaren har presenterat dem som sina senaste trådlösa earbuds och de går redan att köpa online.

De nya hörlurarna finns redan listade hos återförsäljare som levererar till Sverige för omkring 900 kronor, vilket gör dem riktigt prisvärda. Som jämförelse har AirPods Pro 3 ett rekommenderat pris på 2 995 kronor i Sverige, även om de går att hitta billigare hos flera återförsäljare. Soundpeats nya earbuds kostar alltså mindre än hälften så mycket som Apples alternativ.

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Soundpeats skickade hörlurarna till oss för test och vi kommer att publicera en fullständig recension så småningom, men innan vi skrev den här nyheten hann vi bara med en kort lyssningssession. Våra första intryck är att de har ett ganska anonymt utseende och är lite pilliga att få ner i laddningsetuiet, men de låter energiska och sitter stadigt i öronen.

Air6 Pro har mycket att erbjuda

(Image credit: Future)

Soundpeats har utrustat Air6 Pro med 11 mm stora högtalarelement, vilket är en förbättring jämfört med elementen på 10 mm i Air5 Pro. De ansluter via Bluetooth 6.0 och har stöd för Dolby Audio, Snapdragon Sound, Hi-Res Audio Wireless och flera olika aptX-codecs.

Dessutom finns stöd för LDAC, en ganska grundläggande codec för högupplöst ljud som AirPods Pro 3 fortfarande på något sätt saknar.

På tal om områden där de slår Apple är batteritiden upp till 12 timmar per laddning (förmodligen med aktiv brusreducering avstängd, även om Soundpeats inte specificerar det). AirPods Pro 3 erbjuder som jämförelse upp till 8 timmars lyssning med aktiv brusreducering. Laddningsetuiet till Air6 Pro ger dessutom upp till 52 timmars batteritid, nästan dubbelt så mycket som Apples etui erbjuder.

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Ett av hörlurarnas främsta försäljningsargument är Soundpeats Air Series Tuning Gen2, vilket är namnet på den förfinade ljudprofil som tillverkaren har gett hörlurarna. Tanken är att mellanregistret ska få en mer framträdande plats i ljudbilden och därmed skapa ett naturligare ljud. Vi behöver använda hörlurarna mer för att kunna säga säkert hur bra det fungerar, men vid en första lyssning förstår vi vad de menar.

Här finns också aktiv brusreducering (ANC), som låter ganska imponerande utifrån vårt första test, samt fyra mikrofoner per hörlur för att minska bakgrundsljud under samtal.

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