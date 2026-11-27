Utvecklingen av inofficiella PC-versioner av GTA 6 går extremt snabbt framåt

En av dessa versioner körs nu med stabila 25–30 fps, men kräver i dagsläget 16 GB grafikminne

Det oroar spelare som har grafikkort med 12 GB eller 8 GB VRAM, men utvecklingen av dessa versioner befinner sig fortfarande i ett mycket tidigt skede

De snabba framstegen med inofficiella PC-versioner av GTA 6 under de senaste dagarna har varit otroliga att följa, men samtidigt har uppgifterna om systemkraven för dessa projekt väckt viss oro bland spelare.

Det gäller inte bara spelare som eventuellt planerar att köra en sådan (olaglig) inofficiell version, utan även de som funderar på vilka systemkrav Rockstars officiella PC-version kan komma att ha.

De viktigaste uppgifterna här kommer från versionen som går under namnet "CGBJ", där utvecklarna har delat videoklipp som visar GTA 6 köras med stabila 25–30 fps på PC, vilket vi rapporterade om tidigare. Den här versionen uppnår för närvarande den bildfrekvensen på en dator med 8 GB RAM och ett Nvidia-grafikkort med 16 GB grafikminne (VRAM). Det är den sistnämnda uppgiften som väcker viss oro.

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Brackz på X, som uppmärksammade framstegen med CGBJ-projektet, frågade sina följare: "Det verkar som att vi kan få se kompletta versioner redan i helgen. Kommer ni att spela?"

Även om vissa spelare gärna vill spela (oavsett riskerna med en olaglig PC-version, däribland risken att ladda ner en falsk version som i själva verket innehåller skadlig kod, vilket det för övrigt redan finns exempel på) är de ganska bekymrade över uppgiften om 16 GB VRAM. Det är trots allt inte särskilt många som har ett grafikkort med så mycket grafikminne.

Ingen anledning till panik

(Image credit: Rockstar Games)

Borde det här verkligen vara skäl till oro för dem som planerar att köpa den officiella versionen av GTA 6 när Rockstar gör den tillgänglig?

Vi skulle definitivt inte dra för stora slutsatser av att 16 GB VRAM nämns i samband med en inofficiell PC-version och det finns ingen anledning till panik i det här skedet. Vissa gör dock precis det – får panik – med kommentarer i stil med: "Jag hoppas att de optimerar det för 8 GB VRAM också. Jag är för pank för att ha råd med grafikkort med 16 GB VRAM från AMD och Nvidia, tyvärr."

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Eller som en annan användare skriver i det här inlägget på Reddit: "16 GB VRAM är det verkliga problemet just nu. De flesta grafikkort har 12 GB VRAM eller mindre nuförtiden."

Du måste dock komma ihåg att utvecklingen av dessa PC-versioner fortfarande befinner sig i ett mycket tidigt skede och att systemkraven för att köra spelet sjunker snabbt. Med största sannolikhet kommer kraven för en inofficiell PC-version av GTA 6 så småningom att landa på 8 GB VRAM eller 12 GB för en upplösning på 1440p.

Det är värt att påpeka att det också är ungefär den nivå som PC-spelare förväntar sig av Rockstars officiella PC-version – med 8 GB VRAM som minimikrav för 1080p – även om allt detta än så länge bara är spekulationer. Med tanke på att GTA 6 går att köra på Xbox Series S, som har 10 GB gemensamt minne för både systemminne och grafikprocessor, känns det dock rimligt (även om spelet inte flyter på särskilt bra på den mindre kraftfulla Xbox-konsolen).

Bortsett från grafikkort och minne har PC-plattformen ytterligare en styrka i form av de kraftfullare processorer som finns tillgängliga. Dessa bör göra stor skillnad i mer intensiva områden (som Vice City), där konsolernas relativt blygsamma processorer utgör en flaskhals.

Om du alltså oroar dig för att behöva uppgradera till ett nytt grafikkort med mer grafikminne (till en svindlande kostnad med tanke på de senaste prishöjningarna, om du funderar på ett kort med 16 GB) för att kunna spela GTA 6 även när den officiella versionen från Rockstar släpps (kanske i början av nästa år), behöver du inte göra det. Du bör kunna njuta av spelet med ett grafikkort som har 8 GB VRAM (och 16 GB RAM), även om vi i slutändan inte kommer att veta vilka minimikraven är förrän Rockstar avslöjar dem.

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