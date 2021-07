Nintendo Switch Pro: släppdatum, pris, specifikationer och tillkännagivande

Efter månader av rykten och förmodade läckor har en Nintendo Switch Pro tillkännagivits. Typ. Det beror på att Nintendo officiellt har tillkännagivit Nintendo Switch OLED, men den stöder många av de detaljer som vi har förväntat oss under en tid från den allmänt rapporterade Switch Pro.

Det verkar konstigt att Nintendo skulle släppa en trailer för Nintendo Switch OLED utan någon form av fanfar, speciellt efter att sådana stora gaming-evenemang som E3 fick komma och gå utan något tillkännagivande eller ens en teaser för enheten, men det är precis vad det gjorde. Vi hade misstänkt att vi skulle få ett evenemang dedikerat för tillkännagivandet, kanske i form av en mini Nintendo Direct, men icke - Nintendo bestämde sig för att köra på ett mer dämpat tillkännagivande.

Här är allt du behöver veta om Nintendos uppdatering av den nuvarande Switch-modellen, inklusive pris, släppdatum och specifikationer.

Nintendo Switch Pro - snabba fakta

Vad är det? En ny Nintendo Switch med en 7-tums OLED-skärm

En ny Nintendo Switch med en 7-tums OLED-skärm How much will it cost? 4 490 kronor

4 490 kronor When will it release? 8 oktober, 2021

Nintendo Switch Pro - utgivningsdatum

En kille som spelar på sin Nintedo Switch.

Efter månader av spekulation har vi äntligen ett officiellt släppdatum för Nintendo Switch Pro (som vi nu vet kallas Nintendo Switch OLED): 8 oktober 2021.

Förbeställningar för Switch OLED är live Förbeställningar för Nintendo Switch OLED är live. Switch OLED släpps den 8 oktober 2021 och ger några välbehövliga uppgraderingar till den populära hybridkonsolen. Du får en 7-tums OLED-skärm, bättre stativ och högtalare, plus 64 GB intern lagring.

Bloomberg förutspådde att en Nintendo Switch Pro-konsol skulle ha ett släppdatum runt september eller oktober i år, vilket förvånade många vid den tiden. Tidigare spekulerades det kring ett släppdatum i mars 2022, men det har uteslutits tack vare detta tillkännagivande.

Nintendo Switch Pro - pris

En familj som spelar Nintendo Switch på TV:n.

En uppdatering kostar uppenbarligen pengar och uppgraderingar med förbättrad hårdvara är dubbelt så dyrt. Vi förväntade oss att en Nintendo Switch Pro med sin uppdaterade hårdvara skulle kosta mer än priset för den nuvarande Switch-konsolen på 3190 kronor, och vi hade rätt.

I Sverige kommer den uppgraderade konsolen att kosta 4490 kronor. Tack och lov är detta inte ett jättestort steg upp från den ursprungliga konsolens pris och är lite lägre än priset som förutspåddes av vissa läckor och analytiker som Dr Toto.

Till det här priset kan Nintendo Switch OLED finansiera sina förbättrade specifikationer, utan att gå alltför långt utanför ett prisvärt intervall för spelare som vill uppgradera sin handhållna konsol.

Nintendo Switch Pro - nyheter och rykten

En Nintendo Switch Pro kan fortfarande vara på gång

Enligt den Tokyo-baserade analytiker Serkan Toto kan en Nintendo Switch Pro fortfarande bli av. Toto har föreslagit att Switch OLED kan vara en "dummy-uppgradering" innan en riktig uppgradering kommer nästa år.

Toto sade till Bloomberg: "Den här nya Switch-konsolen ser mer ut som en mellan-modell än en riktig uppgradering för mig", sade Toto till Bloomberg. "Det här kan bara vara en dummy-uppgradering tills Breath Of The Wild 2 är klar och komponentbristen är över nästa år."

Nintendo Switch OLED har tillkännagivits

Nintendo Switch OLED (som skulle vara Nintendo Switch Pro) har tillkännagivits av Nintendo. I en tillkännagivande trailer som publicerades på den officiella Nintendo YouTube-kanalen fick vi vår första glimt av de hårdvaruförbättringar som kommer.

Uppenbarligen kommer skärmen att förbättras och dra nytta av OLED-teknologi för att leverera en fantastisk bild med levande färger och imponerande kontrast. Switch OLED:s skärm blir också något större (7 tum istället för 6,2 tum) och även det interna ljudsystemet får en boost. Om du gillar att ladda ner spel kommer du att kunna dra nytta av 64 GB intern lagring, och de som gillar att spela online kan använda den nya Ethernet-porten som är inbyggd.

Nintendo Switch OLED stöder inte 4K-spel i dockat läge som förväntades av den ryktade Nintendo Switch Pro, och bjuder på 720p i handhållet läge.

Var är Nintendo Switch Pro?

Nu när den 3 juni är förbi verkar det förestående tillkännagivandet av en Nintendo Switch Pro mindre troligt. Nintendo är också värd för sitt eget evenemang under E3 den 15 juni, så det kan göra tillkännagivandet då. Hur som helst kommer vi att hålla ett öga på alla nyheter takt med att i de dyker upp.



Nintendo Switch-förbeställningar kan gå live den 4 juni

Förbeställningar för Nintendo Switch Pro kan gå live den 4 juni enligt en tweet från den framstående Pokémon-läckan CentroLeaks. Ett datum den 30 juni har också föreslagits, men CentroLeaks anser att detta sannolikt var en placeholder.

Det här datumet låter ganska vettigt, med tanke på att Nintendo Switch Pro kan avslöjas den 3 juni.



Nintendo Switch Pro-tillkännagivande kan äga rum den 3 juni

Vi kan få ett Nintendo Switch Pro-tillkännagivande så snart som den 3 juni, enligt en av värdarna för Xbox Era-podcasten.

Nick Baker tror att Nintendo kommer att avslöja den nya konsolen torsdagen den 3 juni; han noterade dock att datumet kan skjutas fram, som det gjorts tidigare.

Detta tillkännagivande skulle stämma överens med Bloombergs rapport, som tippade att konsolen skulle tillkännages innan E3 äger rum.

Nintendo Switch Pro kan tillkännages innan E3

Vi kan se få Nintendos nya Nintendo Switch före E3, enligt källor på Bloomberg. Konsolen kan tillkännages före den 12 juni så att utgivare kan visa upp kommande spel och ett släppdatum tippas redan i oktober.

Nintendo Switch Pro bekräftad?

OLED-företaget Universal Display Corp kan ha av misstag avslöjat att en Nintendo Switch Pro verkligen är på väg, eftersom en ny transkription av ett investerarsamtal från företaget nämnde en "ny Switch Pro" och valet av OLED som skärm.

Universal Display Corps VD Steven V. Abramson sade under investerarsamtalet: "... Nintendo har valt en OLED-skärm för den nya Switch Pro på grund av OLED-fördelar med högre kontrast och snabbare svarstider."

Detta är vårt bästa bevis ännu att en ny Nintendo Switch verkligen är på väg, men det är fortfarande oklart vilken form den kommer att få.

Osäkerhet kring Nintendo Switch Pro

Nintendo har ökat produktionen av Nintendo Switch eftersom de siktar på att skeppa ut 30 miljoner enheter det här räkenskapsåret, enligt Nikkei Asia. Det här är ett ovanligt drag för ett företag som planerar att släppa ny hårdvara, särskilt om det ska ersätta en befintlig modell, men det är uppenbart att Nintendo tycker att Nintendo Switch har gott om tid kvar än.

Dataminer hittar guld?

En dataminer som kallas SciresM har hävdat (via Wccftech) att de har hittat en referens till en ny Nintendo Switch-modell i Switch-konsolens senaste firmwareuppdatering, med kodnamnet "Aula".

Enligt uppgift använder denna hårdvara samma chip som Nintendo Switch Lite och 2019 Switch-modellen, Mariko-SoC (Tegra X1+). SciresM hävdar dock också att det finns referenser till stöd för ett Realtek-chip som är ett “4K UHD multimedia SoC”.

I stället för att befinna sig i själva Switch-plattan, tror de att det "kan vara inne i en ny docka och inte inuti plattan, men det finns inget sätt att säga det baserat på firmware-koden ännu." De säger också att plattan i sig kommer att ha en förbättrad OLED-skärm, men vilken upplösning den kommer att erbjuda är fortfarande oklart. Påståenden om något slags 4K-stöd stämmer överens med många andra rapporter från det senaste året som hävdar att en uppgraderad Switch som kan bjuda på 4K-kvalitet är på gång.

Naturligtvis har det inte kommit någon bekräftelse från Nintendo själva att en ny switch är på gång, och i själva verket har Doug Bowser nyligen sagt att det kan dröja ett tag. Med det i åtanke tar vi fortfarande detta med en nypa salt.

Analytiker tror att den fortfarande är på gång

Trots Doug Bowsers senaste kommentarer verkar branschanalytiker fortfarande tro att det kan finnas en uppgraderad Nintendo Switch på korten för 2021. I ett samtal GamesIndustry.biz sade Dr Serkan Toto från Kantan Games och Piers Harding-Rolls från Ampere Analysis att de tror att konsolen är på gång. Toto var ganska säker på sitt påstående, medan Harding-Rolls var mer reserverad och sade att han trodde att ett sådant släpp under 2021 hade känts som ett vettigt beslut ur en "kommersiell vinkel".

Kommentar från Doug Bowser tyder på at Nintendo Switch Pro inte är på gång

Vi bör mildra våra förväntningar på att det kommer att finnas en Nintendo Switch Pro eller en ny Nintendo Switch inom en snar framtid, med tanke på de senaste kommentarerna från Nintendo of Americas Doug Bowser.

I ett samtal med Polygon sade Bowser att medan förbättringar av Switch-teknologin alltid övervägs, känner företaget inte direkt någon press, tack vare den fortsatta framgången för den ursprungliga Switch-konsolen och dess Lite-version.

"Vi tittar alltid på ny teknologi", säger Bowser. ”Och som vi vet utvecklas och förändras tekniken ständigt. Och vi tittar alltid på saker som: hur kan det förändra och förbättra spelupplevelsen? Och oavsett om det är på en aktuell plattform, eller om det är på en framtida plattform, tittar vi alltid på det.”

Bowser kallar 2020 ”mittpunkten i den här livscykeln”, vilket antyder att det fortfarande kan ta ytterligare tre år innan vi får se någon ny Nintendo Switch. Det betyder naturligtvis inte att det inte kommer att bli några förbättringar alls med tanke på batteriuppgraderingen till nya konsoler 2019, men det gör att rykten om en ny konsol 2021 verkar mindre troliga än vad de gjorde tidigare.

Nintendo Switch säljer bättre än PS5 och Xbox Series X

Nintendo hade kanske rätt i att inte oroa sig för lanseringen av nästa generations konsoler från Sony och Microsoft. Det har avslöjats att under lanseringsmånaden för PS5 och Xbox Series X, har Nintendos Switch-konsolfamilj stannat kvar på topp i USA när det gäller konsolförsäljning.

Enligt NPD Group såg Switch och Switch Lite sammanlagt 1,35 miljoner sålda enheter endast i USA under hela november. I själva verket säger rapporten också att Nintendos hårdvara säljer ännu mer under 2020 än föregående år - cirka en halv miljon enheter mer, till totalt 6,92 miljoner - trots att den nu är tre år in i sin livscykel. Vi har faktiskt inte några fasta siffror för försäljningen av PS5 och Xbox Series X ännu, men den tidigarenämnda konsolen beräknas ha sålt cirka 2 miljoner enheter över hela världen sedan lanseringen, innan lagren började ta slut.

Detta är ett tecken på att Switch-konsolens momentum inte verkar sakta ner trots nya och kraftfullare 4K-konsoler. Vad detta innebär för en blivande kraftfullare Nintendo Switch Pro återstår att se. Nintendo behöver helt klart inte en ny konsol just nu med tanke på försäljningen, men om den lanseras vid rätt tidpunkt kan det driva Switch till ännu högre höjder.

Fristående Joy-Con patent

Ett nyligen upptäckt patent (via VGC) antyder att vissa fristående Joy-Con-kontroller har övervägts av Nintendo.

Ett nyligen upptäckt Nintendo-patent antyder att företaget kanske planerar att släppa en ny form av Joy-Con-kontroller.

Ursprungligen arkiverat i maj 2018 och registrerat i april 2020, visar patentet en styrenhet som är mycket lik i form och layout till den befintliga Joy-Con som finns på originalkonsolen. Den är dock uppdaterad och snarare än att den är utformad för att glida på en skärm som den nuvarande Joy-Con, verkar den här styrenheten vara en fristående enhet utan några skenor.

Även om det inte finns mycket behov av fristående Joy-Con på den ursprungliga Switch, kan de vara användbara med den nyare Nintendo Switch Lite, som har sina kontroller permanent anslutna, eftersom det skulle möjliggöra enklare multiplayer-spel. Med tanke på de senaste rykten kring Nintendo Switch Pro är det dock värt att överväga att den fristående Joy-Con har utformats med den här nya konsolen i åtanke.

Med tanke på att detta är ett patent finns det dock ingen garanti för att Nintendo fortfarande håller fast vid idén om fristående Joy-Con-kontroller eller att vi någonsin kommer att se något liknande komma på marknaden.

Rykten om en mini-LED-skärm

Något som skiljer sig de 4K-rykten vi har varit vana vid när det gäller Nintendo Switch Pro; vi kan få se att en mini-LED-skärm ersätter den aktuella LCD-skärmen. Enligt en rapport från Taiwans Economic Daily News kan den fortfarande ryktade Switch Pro-modellen ha mini-LED-skärmar som levereras av Innolux, en välkänd tillverkare inom området.

De nuvarande Switch- och Switch Lite-konsolerna använder en HD (720p) LCD-skärm. Om en ny Switch-konsol hade 4K-kapacitet, föreställer vi oss att det skulle vara i dockat läge, medan handhållet läge erbjuder en något förstärkt Full HD (1080p)-skärm. Uppgradering till en mini-LED-skärm skulle få alla dessa pixlar att se bättre ut än tidigare eftersom mini-LED-skärmar använder tusentals små individuellt styrda bakgrundsbelysning i glassubstratet på panelen för att erbjuda ett större kontrastförhållande, bättre ljusstyrka, djupare svarta och rikare färger. Det kan till och med betyda tunnare och lättare produktdesigner. Det går rykten om att 2021 kommer att bjuda på en iPad Pro 12.9 som också använder mini-LED-teknologi, så det kan vara en teknologi som ökar.

Utvecklare ska enligt uppgift göra sig 4K-redo

En ny rapport från Bloomberg har påstått att Nintendo ber utvecklare att göra sina Nintendo Switch-spel 4K-redo, vilket gör tidigare rykten om att Nintendo har en upplösningsuppgradering på gång med en 4K-redo uppgraderad Switch-konsol mer troliga.

Bloombergs rapport överensstämmer framför allt med nya rapporter från Economic Daily News, som citerade olika hårdvarutillverkare som ansvarar för Switch-konsolens flashlagring och Joy-Con-kontroller, och hävdade att en kraftfullare Nintendo Switch-konsol med uppgraderad interaktivitet och förbättrad skärmkvalitet kunde gå i produktion 2021.

Rapporter om en ny konsol 2021

Om man ska tro på rapporter från Economic Daily News kan en kraftfullare Nintendo Switch-konsol med uppgraderad interaktivitet och förbättrad skärmkvalitet komma nästa år.

Rapporten citerar olika hårdvarutillverkare som är ansvariga för Switch-konsolens Flash-lagring och Joy-Con-kontroller och säger att konsolen skulle kunna gå i produktion i slutet av 2021.

Detta har backats upp av en andra rapport från Bloomberg, som citerar källor som är bekanta med den uppgraderade Switch-konsolen. Rapporten noterar att de nya Nintendo Switch-specifikationerna inte har slutförts ännu, men det noteras att Nintendo tydligen har undersökt 4K-bilder och mer kraft för den nya enheten.

Bloombergs rapport föreslår också att Nintendo planerar en massa nya spel bredvid konsolen, vilket enligt rapporten är anledningen till att detta år har varit relativt tomt på Switch-utgåvor. En ny, kraftfullare konsol kan säkert vara ett bra sätt att visa upp Breath of the Wild 2.

Använder Nintendo Switch-funktioner

Under ett möte med aktieägare (via VideoGamer), uppgav Nintendo att framtida konsoler kommer att utnyttja Switch-kosolens unika element och funktioner.

"Vårt nuvarande spelsystem, Nintendo Switch, har gått in i sitt fjärde år sedan lanseringen, men dess fart ökar", säger Nintendo-presidenten Shuntaro Furukawa. "Vi tror att det finns två faktorer bakom detta. För det första finns det två hårdvarukonfigurationer med olika egenskaper, i Nintendo Switch och Nintendo Switch Lite. Den andra faktorn är att Nintendos utvecklingsresurser är koncentrerade på att utveckla innehåll för en enda plattform. Med Nintendo Switch vill vi förlänga Nintendo Switch' livscykel samtidigt som vi maximerar sådana fördelar.

"Att kunna spela med bilden som visas på en TV, tror vi att eftersom konsumenterna kan spela Nintendo Switch på en TV eller själva spelkonsolen har det ökat möjligheterna till spel i olika scenarier i deras liv, jämfört med tidigare konsoler, fortsatte Furukawa. "Med Nintendo Switch har vi gjort många upptäckter om var en dedikerad spelplattform kan passa in i konsumentens dagliga liv. Vi ser scenarier på sociala medier av barn och deras familjer som sitter runt en spelkonsol för att spela, vilket ger oss en förnyad känslan av värdet av vår dedikerade spelplattform. Vi kommer att använda dessa erfarenheter för att noggrant överväga den form som våra framtida spelkonsoler kommer att ha."

Kodnamn

Dataminers har kört genom Nintendos firmwareversion 10.0.0 för information om nya Switch-konsoler och har tydligen identifierat kodnamn för de kommande enheterna.

Enligt JershJopstin på Resetera finns det fem identifierade kodnamn för Nintendo Switch-modeller: Icosa, Copper, Hoag, Iowa och Calcio. Här är en sammanfattning av vad vi vet om deras kodnamn hittills (tack TweakTown):

Icosa - Original-switch - nx-abca2 - 20n m Tegra X1 -

Iowa - reviderad Switch - nx-abca2 - 16 nm Tegra X1- och Mariko-chip

Hoag - Switch Lite - nx-abcc - 16 nm Tegra X1- och Mariko-chip

Koppar - obekräftad- nx-abcb

Calcio - obekräftad - nx-abcb - 16 nm Tegra X1- och Mariko-chip

Även om Iowa, Hoag och Icosa redan har släppts har inte Copper och Calcio bekräftats vara under utveckling.

Enligt JershJopstin verkar Copper vara en icke-mobil enhet på grund av bristen på batteri- och laddningstjänster, och de HDMI-tjänster som den verkar ha som vanligtvis skulle hanteras av en dockningsstation för Switch.

Enligt ett annat rykte kommer Calcio uppenbarligen att vara en dockad, mer traditionell konsol.

Eventuell dubbelskärm

En dataminer har grävt in i den nya firmware-versionen av Nintendo Switch version 10.00 och hittat information som tyder på att den lägger till preliminärt stöd för en ny Switch-modell - en med en sekundär skärm, eventuellt en dubbelskärm som Nintendo DS. Det här är samma dataminer som tidigare upptäckte att Nintendo arbetade med en reviderad modell - som visade sig vara en Switch med längre batteritid - från firmwareversion 9.0.0. Detta bör dock fortfarande tas med en nypa salt.

Det här är en annan formfaktor än vad vi har sett tidigare. Resetera-användare föreslår dock att vi kan få se en annan typ av Switch-enhet helt och hållet - som varken är handhållen eller dockad.

Nintendo är inte oroliga för nästa konsolgeneration

2020 är inte året för en ny Nintendo Switch-konsol, men det var året som Sony och Microsoft lanserade nästa generation konsoler: PS5 och Xbox Series X. Nintendo är dock inte oroliga över att komma ikapp. När han pratade med investerare under en japansk Q&A (via VGC) sade Nintendos president Shuntaro Furukawa att även om spellandskapet kommer att förändras, tror företaget inte att lanseringen av nästa generations konsoler kommer att ha stor inverkan på deras egna produkter och framgångar.

”Vi tror inte att andra företags affärstrender kommer att ha någon betydande inverkan på vår verksamhet,” sa Furukawa till investerare och förklarade att anledningen till att Nintendo är så säkra på att PS5 och Xbox Series X inte kommer att utgöra stor konkurrens beror på att Nintendo Switch riktar sig till en annan publik.

Även om detta inte avslöjar något om några specifika nya konsolplaner som Nintendo har, antyder det att företaget inte känner någon stor brådska eller press från sina förmodade konkurrenter att släppa, eller till och med tillkännage, en Nintendo Switch Pro inom en snar framtid.

Ingen 4K eller prestandauppgraderingar?

På den koreanska hemsidan Cliéns communityforum (via Wccftech) hävdade en användare som heter Cathedral Knight att Switch Pro kommer att lanseras under Q4 2020 men kommer inte att skryta med 4K och uppgraderad prestanda som förväntat.

Istället för att flytta till en uppgraderad version av Tegrax1 + GPU hävdar inlägget att Nintendo kommer att arbeta med Nvidia för att skapa en anpassad processor baserad på Volta. Med andra ord kommer inte mycket att förbättras med Switch Pro - den kan bara gå lite snabbare.

Nintendo har dock sedan uteslutit rykten om att en ny Switch kommer att släppas 2020 - vilket innebär att vi troligtvis kan anta att påståenden om prestanda också är falska.

Produktionen kommer enligt uppgift att dra igång i april

En rapport från den taiwanska tidningen DigiTimes hävdade att massproduktion av en ny switch kommer att dra igång "i slutet av första kvartalet 2020" - medan själva konsolen kommer att släppas i mitten av 2020. Men som vi har nämnt har Nintendo redan uteslutit ett släppdatum 2020.

Ingen Switch Pro under 2019

Vid ett pressmöte för tillkännagivandet av Switch Lite avslöjade Nintendos president Doug Bowser att vi inte skulle få se en ny Switch-modell under 2019, enligt CNET.

"[Nintendo Switch Lite kommer] att vara den enda nya Nintendo Switch-hårdvaran den här säsongen, då Bowser säger att den större Switch inte kommer att få någon uppgradering just nu", skrev CNET.

Bowsers kommentarer föreslog dock att en uppgraderad Switch-modell är på väg, kanske en Switch Pro?

Två nya Nintendo Switch-enheter

En Wall Street Journal-rapport föreslår att Nintendo arbetar med två enskilda Switch-varianter som, snarare än att göra den nuvarande Nintendo Switch föråldrad, skulle sätta den i mitten av ett intervall som växer för att passa alla budgetar.

Enligt publikationens källor kommer den första av dessa nya enheter att vara inriktade på budgetspelare och kommer att se Switch presenteras i ett mer traditionellt handhållet format. Det kommer att ersätta avtagbara Joy-Cons med fasta, och ta bort deras HD Rumble-funktion för att sänka kostnaderna. Detta bekräftades med tillkännagivandet av Nintendo Switch Lite.

Den andra nya versionen av Nintendo Switch, enligt rykten, är lite svårare att fastställa, men skulle vara en premiumversion av konsolen med "förbättrade funktioner riktade till hängivna spelare." Det är inte för att föreslå att det skulle sikta på 4K- eller HDR-bilder, utan skulle mer sannolikt ha funktioner och tjänster inbakade i paketet som skulle rymma den moderna besattheten med streaming till plattformar som exempelvis Twitch.

Bekräftelsen av Switch Lite lägger till en viss vikt i denna rapport och kan betyda att vi kommer att se en ny premium Switch-konsol vid ett framtida datum.

5.0 firmware

Även om Nintendo Switch 5.0-firmwareuppdatering inte var särskilt spännande på ytan grävde hackare på Switchbrew djupare in i uppgraderingen 2019 och hittade bevis som tyder på att en hårdvaruuppdatering är på gång.

Switchbrew upptäckte referenser till ett nytt T214-chip (vilket skulle vara en liten förbättring av det nuvarande T210) samt ett uppdaterat kretskort och 8 GB RAM istället för nuvarande 4 GB. Den här T214 är troligtvis det som användes i Switch Lite och konsolen med förbättrad batteritid, men vi förväntar oss att en Switch Pro har ytterligare hårdvaruförbättringar som kommer att förbättra enhetens totala prestanda.

AR och VR-stöd

VR- och AR-stöd för Switch såg aldrig troligt ut, speciellt då VD:n för Nintendo France talade om bristen på intresse för teknologin redan 2018, men Labo VR Kit visar att Nintendo har ändrat sig gällande VR.

Switch har inte samma höga upplösning som de flesta VR-spelriggar, så det kan hända att vi får se kan se en avancerad modell med 2K- eller 4K-upplösning för att förbättra dessa närbilds VR-upplevelser. Men med tanke på att VR-kitet fortfarande är fokuserat främst på barn, skulle vi bli förvånade över att se en total översyn enbart för detta tillbehör.

3D-sensor?

Ett annat Nintendo-patent dök upp i början av 2019: den här gången för en 3D-sensoruppsättning som sitter ovanför din TV och skapar en stereoskopisk bild på samma sätt som 3DS, vilket innebär att du inte ens behöver glasögon.

3D-bilder kändes som en förbipasserande gimmick även med Nintendos handhållna konsoler - och den nedlagda Microsoft Kinect-kameran kommer utan tvekan att göra att företaget är försiktiga med onödig TV-kringutrustning. Men att få övertygande 3D-bilder på standard 2D-TV-apparater kan vara det steg som krävs för att få 3D-gaming till en mainstream-publik.

Kan den ha stöd för 4K?

Även om Sony och Microsoft driver på 4K-marknaden finns det inte någon stor anledning för Nintendo, företaget som starkt skiljer sig från andra hårdvaruproducenter, att följa efter.

I samma intervju där han avfärdade VR förklarade Nintendo France General Manager, Philippe Lavoué, också 4K och sade att tekniken "inte har antagits av majoriteten ännu" och att det skulle därför vara för tidigt för Nintendo att hoppa in.

Nintendo hoppade inte in på HD-konsolmarknaden förrän 2012 när de släppte Wii U. Detta var ungefär fyra år efter Sony och Microsoft och vid den tidpunkt då mer än 75% av amerikanska hushåll faktiskt hade HD-skärmar i sitt hem.

Miyamoto har dock sagt att han önskat att Nintendo hade gjort hoppet till HD tidigare än detta och sade att skärmtekniken blev populär cirka tre år innan Nintendo förväntade sig det. Det förväntas att 50% av de amerikanska hushållen 2020 kommer att ha börjat använda 4K-teknologi och det kan vara vid denna tidpunkt som Nintendo bestämmer sig för att gå med i 4K-striden, istället för att vänta tills 75%-sträcket som tidigare.

Switch 2 kan få en 7-tums OLED-skärm

Det senaste Nintendo Switch-ryktet pekar på att enheten har en 7-tums OLED-skärm från Samsung Display. Produktionen är planerad till juli, enligt Bloomberg, och den nya enheten stöder 4K-upplösning när den dockas istället för 1080p.

Skärmstorleken är en trevlig uppgradering jämfört med den ursprungliga Nintendo Switch och Nintendo Switch Lite, som för närvarande erbjuder LCD-skärmar i 6,2-tums respektive 5,5-tumsstorlekar.

Vic Hood, Henry St Leger och Emma Boyle har också bidragit till denna artikel.