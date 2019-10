Bästa Nintendo Switch-spel 2019: de allra viktigaste Switch-titlarna just nu

Vilka är de bästa Nintendo Switch-spelen? Att göra en lista av endast de bästa titlarna som kommit till Nintendos bästsäljande konsol är inte så enkelt som det brukade vara, nu när Nintendo Switch haft några år på marknaden för att bygga upp ett fullsmockat spelbibliotek av idel topptitlar (läs om varför vi älskade hårdvaran i vår recension av Nintendo Switch).

Vi har kommit långt sedan de tidiga dagarna i Switch' historia där Legend of Zelda: Breath of the Wild var det enda spelet som verkligen var ett måste-ha-spel till Nintendo Switch, även om det fortfarande är ett av de bästa Switch-spelen vi kan rekommendera och borde spelas innan dess uppföljare, Breath of the Wild 2 släpps.

Det finns nu gott om andra Switch-spel att välja mellan, vare sig du gillar fightingspel, racingspel, äventyrsspel, pusselspel, eller vad som helst du kan tänka på. Switch' förmåga att bli ett hem till både stora AAA-spel och charmiga indietitlar gör det till en väldigt flexibel konsol som används av olika sorters gamers.

Det har inte varit lätt, men vi har satt ihop en lista över vad vi anser är de bästa spelen som släppts till Nintendos hybridkonsol. Minst ett av de här spelen borde kännas lockande för dig. Om inte bör du kolla tillbaka om några veckor eftersom vi uppdaterar listan allteftersom nya spel som platsar på listan kommer ut.

Håll ett öga på massiva titlar som kommer sent under 2019, inklusive en reboot av Link’s Awakening, ett charmigt brittiskt Pokémon Sword and Shield, läskiga Luigi's Mansion 3 och till och med det bloddrypande Doom Eternal.

Vi har en separat guide för de bästa onlinespelen till Nintendo Switch, men förutom det kan du luta dig tillbaka och fortsätta läsa för att få veta vilka som, i dagsläget, är de bästa spelen till Nintendo Switch.

(Image credit: Larian Studios)

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition

Från Doom till Skyrim, Nintendo Switch börjar bli känd för tillsynes omöjliga handhållna portar och genom lanseringen av Divinity Original Sin 2 – Definitive Edition har den inte bara fått ett ännu ett tekniskt underverk, men också ett av de bästa RPG-spelen som någonsin gjorts.

Byggt på grunden från tidiga RPG-klassiker som Baldur’s Gate skickar Divinity: Original Sin 2 dig på jakt efter gudomlighet, i en värld där de med magiska krafter är marginaliserade.

Med andra ord ganska standard för en RPG-titel. Men Divinity: Original Sin 2 utmärker sig genom hur flexibelt och fritt dess system är. Med turordningsbaserade strider som tar lika mycket inspiration från XCOM som det gör från penna-och-papper-RPG:n, kommer du alltid ha många sätt att ta dig framåt på och du kan kombinera föremål och färdigheter som modifierar miljön för att ta dig an fiender på alltjämt mer kreativa sätt.

Divinity: Original Sin 2 har mer idéer under sina första 10 minuter än många spel har under hela sin speltid. Vill du vara en odöd äventyrare som kan prata med dödskallar? Eller någon som kan prata med djur, likt Dr Doolittle? Du kan 100% satsa på det. Släng in online-co-op för fyra spelare i mixen, där alla kan göra vad de vill när de vill, så har du ett recept för kaotisk perfektion.

Det är ett av få spel där, om du kommer på något så kan du säkert göra det i spelet. Att en så massiv PC-titel har tryckts ned i lilla Switch är bara det imponerande. Att det fungerar så bra som det gör på en handhållen enhet du kan ta med dig var du vill visar verkligen vilket enormt fängslande spel det var från början. Ett spel du bara måste spela.

(Image credit: Perfect World)

Torchlight 2

Döda. Loota. Repetera. Ja, det må vara en Diablo-klon, men Torchlight 2 är ett värdigt spel för spelare som någon gång gått in i en digital grotta i jakt på äventyr.

Med dess lättsamma stil, färgglada platser och humoristiska uppdrag prickar Torchlight 2 mitt i prick när det gäller den vanebildande cykeln av att ge sig på fienden för att få starkare utrustning för att ge sig på fienden med. Dessutom hittar det på lösningar till en av genrens stora huvudbry, du har ett husdjur som hela tiden följer med dig och du kan skicka honom tillbaka till staden för att sälja skräp. Det finns få saker som inom gaming som är så gulligt som att se din tama grävling återvända efter en slitsam dag.

Co-op för fyra spelare är inkluderat och prestandan i bärbart läge är bra. Det må sakna Diablo 3-liknande djupa end-game-system med säsonger, men Torchlight 2 är tillräckligt charmigt för att kompensera för bristen.

Super Mario Maker 2

(Image credit: Nintendo / TechRadar)

I grunden har Super Mario Maker 2 en enkel premiss: låt spelare designa deras egna Mario-nivåer. Att till och med en sådan simpel idé ger närapå oändligt antal roliga kreativa timmar med Nintendos underbart designade och kaotiska nivåeditor är helt fantastiskt.

En uppföljare till föregångaren Super Mario Maker till Wii U och dess 3DS-port, Super Mario Maker 2 till Nintendo Switch lyckas undvika flera fällor som föregående del hade svårt med, vilket skapar ett mer lättillgängligt spel som fortfarande gläds åt att ge dig nycklarna till Marios inre funktioner. Vare sig de nycklarna är riktiga nycklar eller Chain-Chomps och flygande Goombas, är helt upp till dig.

Tillägget av ett Luigi Assist-läge och att spelet ger dig alla verktyg direkt från början, gör det här till en långt mer lättillgänglig titel än föregångaren. Det är en titel som har något för alla blivande designers, eller bara någon som vill förstå deras favoritbanor i Mario-serien lite bättre.

Läs hela vårt test av Super Mario Maker 2.

Super Smash Bros. Ultimate

Super Smash Bros. Ultimate (Bild: Nintendo) (Image credit: Nintendo)

Super Smash Bros. är tillbaka och partyspelet där vänner blir till fiender har definitivt hittat sitt hem på Nintendo Switch.

Super Smash Bros. Ultimate trycker in fler karaktärer, fler banor, fler spellägen och fler taktiska element än något annat spel i serien. Det här är, i all essens, den definitiva Super Smash Bros.-upplevelsen, med allt det innebär. Dessutom har du gott om härlig Smash Bros DLC (Joker! Piranha Plant! Banjo-Kazooie!) på väg för att ge dig än mer att göra.

Om du letar efter ett Nintendo Switch-spel som är roligt för hela familjen så kan du definitivt inte göra fel genom att satsa på Smash.

Läs hela vårt test av Super Smash Bros. Ultimate.

Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart 8 Deluxe (Bild: Nintendo)

Mario Kart 8 på Wii U var redan en av de bästa titlarna i hela spelserien och Nintendo Switch-versionen är lika bra den.

I grunden har spelet samma utmärkta kartracing som originalet till Wii U, men det finns också ett antal nya tillägg till den här versionen av Mario Kart 8:

Battle Mode, nya karaktärer, alla tidigare släppta DLC-banor, allt återvänder. Dessutom får du förmågan att hålla två föremål samtidigt, vilket ger ett extra lager strategi till racingen.

Det nya spelet är också ett jättebra sätt att spela i multiplayer. Du kan spela online, på delad skärm med upp till fyra spelare eller länka upp till åtta konsoler och spela tillsammans trådlöst (där du också kan spela upp till två spelare per konsol).

Det är ett mångsidigt spel och väl värt att köpa för de som missade Mario Kart 8 första gången.

Crash Team Racing: Nitro-Fueled

(Image credit: Beenox/Activision)

Innan du ger dig på Mario Kart 8 Deluxe kan det också vara värt att ge Crash Team Racing: Nitro Fueled en chans.

Tekniskt sett är det en Reboot av ett racingspel från 1999, som tar ett antal karaktärer från omtyckta Crash Bandicoot-spel och slänger in dem i ett vilt och kaotiskt race till mållinjen, fullt med galna föremål och surrealistiska banor inspirerade av 90-talstitlar.

Det är lite som Mario Kart, men för de som letar efter mer kaos eller bara vill ha kul med Bandicoot och hans vänner är Crash Team Racing ruggigt kul.

Läs hela vårt test av Crash Team Racing: Nitro Fueled.

Final Fantasy VII, VIII, IX och XII

Final Fantasy IX (Bild: TechRadar)

För första gången någonsin släpper Square Enix sina vördade Final Fantasy-spel från 32-bit-eran till en Nintendo-konsol.

Först ut, Final Fantasy IX. Det som släppts till Nintendo Switch är en omgjord version av de nyligen släppta PC- och PS4-versionerna. Nu kan du dessutom spela dem på bussen, tack vare Switch-konsolens bärbarhet.

Vi måste dock medge att Switch-porten inte är helt perfekt, då vissa problem som introducerades när spelet portades till andra system är närvarande även här. Men Final Fantasy IX är ett klassiskt JRPG och att kunna spela det bärbart på Nintendo Switch är en fröjd.

Sedan har vi såklart klassikern Final Fantasy VII. För många var det deras första JRPG någonsin, fullt med ledsna pojkar med stort hår och turordningsbaserade strider. Dock är dess episka sci-fi-historia om en värld nära kollaps och ett idealistiskt gäng frihetskämpar som försöker rädda den kanske än mer relevant idag än den var 1997 när spelet släpptes. Av de två portar som gjorts är denna den mer polerade av de två, den inkluderar förbättringar som verkligen gör spelet lättare att spela idag, som snabbare strider, och förmågan att hoppa över slumpmässiga strider. Det är det bästa sättet att spela spelet idag.

Det sista från 32-bit-eran är en port av Final Fantasy VIII, det bråkiga mellanbarnet av FF-spel till PS1. Ute ur skuggan från Final Fantasy VII är det faktiskt ett underbart spel, med tonårsangst, ett jättebra kortminispel och ett unikt stridssystem som är nästan oändligt anpassningsbart. Final Fantasy VIII Remastered, en version med rejält förbättrad grafik och omgjorda karaktärsmodeller har dessutom nyligen släppts till bland annat Nintendo Switch. Med snabbspolning, möjligheten att ta bort slumpmässiga strider och Battle Assist är det utan tvekan det bästa sättet att uppleva klassikern idag.

Vi rundar av vårt urval av återupplivade Square Enix-RPG:n med Final Fantasy XII, en PS2-klassiker som blivit Remastered för Nintendos konsol. Final Fantasy XII är något av seriens oslipade diamant, med skalan av ett MMO och hjärtat i ett JRPG, låter XII:s Gambit-system dig enkelt programmera automatiska aktioner från dina karaktärer vilket gör striderna enormt roliga. Handlingen är dessutom av passande episk storhet.

Läs hela vårt test: Final Fantasy IX till Nintendo Switch är ett fantastiskt spel och en ok port.

Pokémon Let's Go Pikachu and Eevee

Pokémon Let's Go (Bild: Nintendo)

Om tanken på att kasta runt en Pokéball gör dig helt varm inombords är det nog läge att ta en titt på Pokémon Let’s Go: Pikachu and Eevee. I grunden är det en nyversion av Pokémon Yellow Version, Pikachu och Eevee tar dig genom Japans Kanto-region på uppdrag att bli en Pokémon Master.

Åtta gym-ledare, fyra Elite Masters och dussintals medlemmar av Team Rocket står i din väg, men så länge du kan hålla det sten-sax-påse-liknande stridssystemet fräscht i minnet så är dessa spel en lättsam resa genom ditt minne.

Med det sagt, det är inte lika perfekt som Pokémon Sword and Shield kommer vara när det släpps senare i år, men i nuläget är det utan tvekan det bästa Pokémonspelet till Nintendo Switch.

Läs hela vårt test av Pokémon Let's Go.

Wargroove

Wargroove (Bild: Chucklefish)

Wargroove är ett turordningsbaserat strategispel som utspelas i en medeltida fantasy-värld, en där träd blir enorma soldater, vampyrer lönnmördar kungar och en kunglig hund leder sin bataljon till seger. Vi kan inte sluta spela det.

Det må vara väldigt likt Advance Wars och spelas dessutom ungefär likadant, men Wargroove lyckas återskapa seriens blandning av djup och lättillgänglighet, samtidigt som det är roligt på sitt eget sätt. Du kommer finna ett engagerande krigsnarrativ, packat med livliga smarta möten mellan den färgglada ensemblen, allt med underbart snygga Sprite-animationer. Samtidigt erbjuder spelet gott om strategi och dessutom en dedikerad Map-Editor där du kan skapa dina egna stridsterränger. Det har till och med Cross-Platform Play med Windows och Xbox One!

Octopath Traveler

Octopath Traveler (Bild: Square Enix)

Gillar du gamla 16-bits-RPG-spel? Önskar du att de kunde få en HD-uppfräschning utan att förlora den pixelperfekta magin från 90-talet? Octopath Traveler kan vara Nintendo Switch-spelet du drömt om sen du var liten.

Det påminner om magin från tidiga Final Fantasy-spel (och är dessutom utgivet av Square Enix, så klart) och blandar pixelgrafik med polygonmiljöer, likt ett kärleksbrev till rollspel från svunna tider.

Du ger dig in i handlingen som en av 8 unikt talangfulla äventyrare. Det har en episk rädda-världen-handling, ett smart turordningsbaserat stridssystem att bemästra samt ett utmärkt manus att njuta av. Fantastiskt kul.

Captain Toad Treasure Tracker

Captain Toad Treasure Tracker (Bild: Nintendo)

Captain Toad Treasure Tracker är en riktig pärla i Nintendo Switch-konsolens spelsamling. En återutgivning av en välomtyckt Wii U-titel, är Captain Toad ett aktion-pussel-spel som sätter dig i skorna på svamprikets mest älskvärda hjälpreda.

Medan pusslen är lite väl lätta för äldre ”barn” (en term vi använder frikostigt), kommer små äventyrare behöva använda sina hjärnor för att samla föremål utan att springa på fiender. Det är bra, roligt och utmanande. Helt enkelt väldigt kul.

Hollow Knight

Hollow Knight (Bild: Team Cherry)

Medan vi alla väntar på att ett nytt Metroid Prime ska komma till Nintendo Switch, så kan du ändå få din sidoskrollande Metroidvania-fix i och med det mästerliga Hollow Knight.

Du vet hur det fungerar, du placeras i mitten av en karta som sakta visar sig vara otroligt stor, allteftersom du låser upp nya färdigheter som du använder för att ta dig genom allt svårare nya områden och ge dig på hela tiden svårare monstruösa fiender. Hemligheter gömmer sig bakom varje hörn och den tillfredsställelse du får av att ta dig tillbaka och komma in i ett tidigare stängt område nu när du äntligen har rätt färdigheter är verkligen svår att klå.

Hollow Knight står ut från andra Metroidvania-titlar genom sin distinkta stil (mystisk underjordisk insektsstad? Ja tack!) och den inspiration de tagit från Dark Souls-serien, med svåra bosstrider, Corpse Running och en handling du själv får pussla ihop från föremålsbeskrivningar och svamlande svårförstådda karaktärer du möter. Detta är utan tvekan ett av de bästa Nintendo Switch-spelen som finns.

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy (Bild: Vicarious Visions)

Ännu en remaster av ett gammalt spel, som dessutom gjort väldigt bra ifrån sig både på PS4 och Nintendo Switch. Troligast rider det på den nuvarande nostalgivågen som går genom spelvärlden. Verkligen inget fel på det.

För Remastern av Crash Bandicoot kommer allra troligast locka fram nostalgikern i dig. Det har allt du känner till och älskar från originalspelet, men förbättrat och uppfräschat och det finns gott om nya nivåer och äventyr som gör Crash Bandicoot N.Sane Trilogy till det bästa sättet någonsin att uppleva de här spelen,

Crash Bandicoot visar oss hur gamla pärlor ska återupplivas

Mario Tennis Aces

Mario Tennis Aces (Bild: Nintendo)

Mario och hans gäng är några av de mest talangfulla påhittade karaktärerna vi känner till. De spelar golf, tävlar i OS, jobbar som doktorer och rörmokare och nu spelar de dessutom tennis i detta utmärkta spel till Nintendo Switch.

Mario Tennis har hyllats som en blandning av Super Smash Bros. och de gamla Mario Tennis-spelen som släpptes till Nintendo Gamecube och N64 och Gameplay är ruskigt snabbt och kräver rejält bra reflexer.

De stora ändringarna den här gången är de nya Super Moves som får rackets att gå sönder och bollar att flyga till helt onåbara delar av planen. Det lägger till ett nytt lager strategi till den anrika Mario Sport-serien, dessutom rejält kul. Ett spel att köpa så snabbt som möjligt.

Donkey Kong Country Tropical Freeze

Donkey Kong Country Tropical Freeze (Bild: Nintendo)

Gyllene bananer, rangliga gruvvagnar och Cranky Kong. Kungen av spelapor, Donkey Kong, är tillbaka! Dessutom i ett av de bästa Nintendo Switch-spelen som finns.

Om du tidigare varit en Wii U-ägare kanske det här känns som ett väldigt bekant äventyr, då Donkey Kong Country: Tropical Freeze egentligen är en Remake av det systemets primatbaserade plattformsspel.

Switch-versionen är dock lätt den definitiva versionen av spelet, där du inte bara kan njuta av att spela spelet i handhållet läge, men också ge dig på ett nytt ”Funky Mode” som låter dig ta kontroll av Funky Kong, en återvändande karaktär som är en aning snabbare och kan hoppa lite längre. På så sätt blir ett ganska svårt plattformsspel bara en aning lättare för de mindre aporna i familjen.

Kirby Star Allies

Kirby Star Allies (Bild: Nintendo)

Star Allies är Kirbys debut på Switch och det är riktigt bra, även om det i stora drag liknar tidigare Kirby-spel. Fans av Kirbys tidigare äventyr kommer känna igen den färgglada sidskrollande plattforms-Gameplay där Kirby kan absorbera fienders krafter. Det finns dock också en ny mekanik som låter Kirby kasta hjärtan på fiender och få upp till tre av dem att slåss på hans sida. De kan kontrolleras antingen av AI:n eller dina vänner.

Även om det kanske inte är det mest engagerande singleplayer-spelet och kanske inte har samma livslängd fans hoppats på, så är ändå Star Allies en co-op-upplevelse som inte borde missas. Speciellt om du letar efter ett spel att spela med dina barn.

Nintendo Labo

Nintendo Labo (Bild: Nintendo)

En del mjukvara, en del hårdvara, Nintendo Labo är något alla som tycker om Nintendos mer udda Play-fokuserade idéer måste ha.

Bygg dina egna kartongleksaker, spela spel med dem, utforska hur de fungerar och omprogrammera dem så de gör av du vill. I Nintendo Labo är den enda egentliga begränsningen ditt tålamod och din fantasi: Bygg ett fiskespö och fånga en haj, bygg ett piano och kontrollera en musikalisk katt-kör, bygg en robot och, ja, bli en robot. Allt är möjligt med Labo.

Nintendo Labo är definitivt en av de mer originella och även lärande spel vi sett på flera år och det kan bara spelas på Nintendo Switch. Lätt ett av de bästa ”spelen” till enheten.

Bayonetta 2

Bayonetta (Bild: PlatinumGames)

Det var nog inte alla som hade chansen att avnjuta Bayonetta 2 när det första släpptes i 2014, tack vare dess exklusivitet till Wii U, en konsol som sålde svagt. Turligt nog är det nu även ett Nintendo Switch-spel. Äntligen får det den exponering det förtjänar.

Bayonetta 2 är ett utmärkt spel, med snabba tillfredsställande strider, otroligt snygga animationer och faktiskt helt otroliga klädval. Ännu bättre, när du köper en fysisk kopia av Bayonetta 2 så får du också en gratis kod så att du kan ladda ned originalet.

Det här är dessutom ett utmärkt sätt att förbereda för Bayonetta 3, som har bekräftats vara under utveckling till Nintendo Switch.

Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey (Bild: Nintendo) (Image credit: Nintendo)

Super Mario Odyssey är Marios första ordentliga äventyr till Nintendo Switch och hans debut lämnar ingen besviken. Odyssey är ett 3D sandboxäventyr där Mario reser mellan ett stort antal olika världar för att, igen, rädda prinsessan från den alltid så onde Bowser.

För att göra spelet lite fräschare har den här gången de vanliga power-ups bytts ut mot en ny partner till Mario som heter Cappy (och fungerar som hans hatt). Denna självmedvetna hatt är Marios vapen och vän, och den kan dessutom användas för att ta över fiender och föremål för att lösa pussel och besegra fiender.

I vår recension av Super Mario Odyssey kallade vi det ”ett av Marios bästa äventyr från de senaste åren” och rekommenderade att du spelar det direkt. Det är verkligen ett av de bästa Nintendo Switch-spelen som finns.



Om du bestämt dig för att köpa spelet får du inte glömma att ta en titt på vår Tips och Tricks-guide som hjälper dig komma igång.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Bild: Nintendo) (Image credit: Nintendo)

Även för en serie som The Legend of Zelda, som sällan gör fel, är Breath of the Wild ett helt fenomenalt spel till Nintendo Switch (med en kommande uppföljare, Breath of the Wild 2).

Medan tidigare Zelda-spel har hållit sig ganska nära den struktur som etablerades i och med Ocarina of Time (seriens 3D-debut), kastar Breath of the Wild istället ut mycket av det gamla.

Istället för att ha en förutbestämd ordning du måste använda för att ta dig an varje stort uppdrag så ger Breath of the Wild dig nästan omedelbart tillgång till hela kartan och låter dig ta dig an spelet lite som du vill. Du kan spendera timmar bara på att klättra i träd och berg, brygga elixir, laga mat och så mycket mer. Eller så kan du helt enkelt bege dig direkt mot slutbossen om du känner dig väldigt självsäker.

Förutom Breath of the Wilds unika struktur är det spelets pussel som gör att allt känns så tillfredsställande. Medan tidigare spel oftast endast tillät en lösning till varje pussel, så låter BotW dig leka med spelets fysik för att hitta en av ofta flera olika lösningar till varje problem.

Resultatet är ett spel som känns enormt brett med så många små detaljer att upptäcka att det är svårt att inte än en gång bli störtkär i den här anrika spelserien.

Splatoon 2

Splatoon 2 (Bild: Nintendo)

Splatoon är det närmaste Nintendo har låtit sig komma till en online Shooter och det gjorde de genom att i essens vända upp-och-ned på hela genren.

Det betyder, inga pistoler, inga kulor och, i slutändan, ingen som dör. Istället spelar du som karaktärer med färgpistoler, vars uppdrag är att täcka så mycket av kartan i deras lags färger.

Du kan döda dina fiender, men det gör du för att köpa mer tid att måla så mycket av kartan i din färg utan att dina fiender kommer i vägen.

Medan Splatoon 2 tekniskt sett är en uppföljare, så är det egentligen bara mer av samma.

Det behöver inte vara något dåligt. Originalet var välgjort och bra balanserat, men det släpptes det till Wii U, en konsol som sålde dåligt. Uppföljaren känns mycket mer hemma på den populära Switch, där det dessutom går att spela bärbart.

Om du aldrig spelat originalet är Splatoon 2 lätt att rekommendera, men även om du har spelat originalet kan det vara värt att hoppa in igen på Nintendos portabla system. Gillar man online-strider så tycker i alla fall vi att det här är ett av de bästa spelen man kan köpa till Nintendo Switch.

Little Nightmares

Little Nightmares (Bild: Bandai Namco)

Utvecklat av Tarsier Studios och utgivet av Bandai Namnco, Little Nightmare är ett stort äventyr på Nintedo Switch. Det släpptes först till konsoler och PC under 2017 och innebär ett nytt sätt att uppleva skräck. Det är ett välkommet spel till Nintendos bärbara konsol.

Spelare ikläder sig rollen som en ung flicka som kallas Six, som är fången i The Maw, ett hemskt ställe fullt med stora monster. Genom ett gäng plattformsnivåer måste spelare hjälpa Six att, sin ringa storlek till trots, fly från The Maw.

Little Nightmare är ett spel med en atmosfär man nästan kan ta på, de olika nivåerna och deras respektive monster är grymma och skrämmande och vi märkte flera gånger att vi satt spända och höll andan medan vi försökte ta oss igenom en nivå. Det är ovanligt att få en sådan rush från ett så tänkvärt och sobert spel.

Little Nightmares till Nintendo Switch är den fulla utgåvan och innehåller alla tre släppta DLC:er.

Cadence of Hyrule

(Image credit: Brace Yourself Games)

Få spel är så universellt hyllade som denna briljanta indie-hit. Det är i grunden en spin-off av Crypt of the Necrodancer, en rytm-baserad rogue-like där du tajmar dina rörelser och attacker till musiken. Denna Legend of Zelda-version utspelas dock i själva Hyrule och du kan spela som antingen Zelda eller Link (det du, Nintendo).

Blandningen av klassisk Top-Down Legend of Zelda med härlig musik och snygga animationer gör det till det rytm-baserade Zelda-spel vi aldrig visste att vi ville ha.

Det finns också en gratis demo-version du kan ladda ner från eShop som hjälper dig med beslutet om du ska köpa det eller inte. Tekniskt sett finns det bara tillgängligt i Storbritannien, men våra vänner på GamesRadar har en fin lösning på problemet.

Thimbleweed Park

Thimbleweed Park (Bild: Terrible Toybox)

De som älskar klassiska peka-och-klicka-äventyr som Broken Sword och Monkey Island kommer säkert vilja prova detta mästerverk från LucasArts-veteranen Ron Gilbert.

Spelet fungerar ungefär som de gamla klassikerna i genren, med många långsamma svåra pussel att lösa och verb-listor att trycka på. Även visuellt är det väldigt likt de spel som inspirerat det.

Om du är trött på att spela de gamla klassikerna om och om igen, så är det läge att kolla in Thimbleweed Park på din Nintendo Switch för ett utmärkt nytt spel i peka-och-klicka-genren. Du kommer resa tillbaka till 1987 för ett Neo-Noir-äventyr du aldrig kommer vilja lämna.

Arms

Arms (Bild: Nintendo)

Det är svårt att veta vilken genre vi ska beskriva Arms som: i grunden är det ett fightingspel där du försöker få in slag på din motståndare med enorma förlängningsbara armar. Det är alltså inte Punch-Out.

Vad som först verkade vara en ganska gimmick-artad titel som endast fanns för att visa Switch-konsolens rörelsekontroller, visade sig faktiskt vara ett spel med överraskande djup och strategi, något som leder till hektiska multiplayer-strider.

Skönt nog kan hela spelet spelas med traditionella knappar snarare än rörelsekontroller, så du behöver inte svinga dina armar galet på bussen medan du spelar.

Overcooked

Overcooked (Bild: Ghost Town Games)

Overcooked blev en riktig indie-hit när det släpptes under 2016 och nu har det kommit till Nintendo Switch med fantastiskt resultat.

Spelet är som roligast med en grupp vänner, vilket är perfekt med tanke på att du alltid har minst två handkontroller till din Switch.

Så vad gör du exakt? Du spelar som ett gäng kockar som desperat försöker tillaga mat utan att dina gäster ska bli arga eller att köket ska börja brinna.

Varje person (kock) kan bara göra en sak i taget och då de flesta måltiderna kräver flera moment betyder detta att ni måste dela upp olika sysslor mellan er. En skär grönsaker, en tillagar maten, en diskar och så vidare. Problemet är dock att alla uppgifter fortskrider i aningen olika hastigheter och det finns alltid mer att göra än det finns kockar, Det betyder att du konstant måste ändra dina planer och hantera problem allteftersom de dyker upp, samtidigt måste du få ut måltider. Ett oväntat roligt dilemma.

Det är väldigt hektiskt och jättekul med vänner, dessutom passar det perfekt till Switch. En av de roligaste upplevelserna vi haft på Nintendos konsol.

Dark Souls: Remastered

Dark Souls: Remastered (Bild: FromSoftware Games)

Vad finns kvar att säga om Dark Souls som inte redan sagts? Ärkefadern till extremt svåra äventyrsspel, det har skapat tusen och en imitatörer och en ziljard olika svärord har utropats av äventyrare som försökt tagit sig igenom det dödliga landet Lodran.

Spelet har en metodisk och precis inställning till strider, det är lika oförlåtande som det är belönande, vilket gör varje med möda vunnen strid mot enorma monstruösa fiender till en riktig bragd, något att fira. Spelet är (nästan) alltid rättvist, samtidigt som miljöerna är mästerligt gjorda. Sakta avslöjas spelets hemligheter allteftersom du får kontroll över dess system och besegrar dess fiender.

Dark Souls: Remastered är inte riktigt lika fint till Switch som det är på PS4 eller Xbox One, men det har dock fördelen att du kan spela det bärbart (se bara till att inte svära högt på bussen). Det finns dessutom en hel våg nya spelare att interagera med när du ger dig ut i spelets online-läge.

Super Mario Party

Super Mario Party (Bild: Nintendo)

När det kommer till avslappnat co-op-skoj så finns det inget bättre att välja på, bjud hem några vänner på en spelkväll, se bara till att ni fortfarande är vänner när kvällen är över.

Det är så klart det senaste spelet i en lång radda Super Mario Party-spel vi pratar om och 3D-brädspelets mekanik är fortfarande tajt och engagerande, och spelet gömmer gott om roliga hemligheter och överraskningar som du kan hitta. Viktigast av allt, det är kul att spela och du kommer inte vilja sluta.

Vi tycker att Super Mario Party är det mest taktiskt krävande Mario Party-spel hittills

Fortnite

Fortnite (Bild: Epic Games)

Det är inte ofta vi kan sätta ett gratisspel på den här listan, men Fortnite Battle Royale ger oss den chansen. Vi skulle bli extremt förvånade om du aldrig hört talas om spelet. Fortnite: Battle Royale är det enormt populära gratisspelet från Epic Games, som slänger in spelare i en online Battle Royale där du måste slåss och bygga tills det bara finns en spelare kvar.

Spelet utannonserades och släpptes på Nintendos eShop under E3 2018. Om du inte haft chansen att spela Battle Royale-fenomenet än så är Nintendo Switch ett av de bästa sätten att göra det på, speciellt om du tycker att en mobil är lite väl bökig för att prestera som bäst på. Om du dessutom redan har ett konto kan du utan problem hoppa mellan Nintendo Switch, mobil, PC, Xbox och nyligen PS4, för att spela.

Mario Rabbids Kingdom Battle

Mario Rabbids Kingdom Battle (Bild: Nintendo)

Denna crossover har förvånat många, inklusive oss. Även om Nintendos Mario och Ubisofts Rabbid Rabbits inte verkar som de skulle fungera tillsammans, så gör de verkligen det.

Det här är ett turordningsbaserat taktiskt spel som är enormt kul att spela tack vare härligt komplex Gameplay som är djupt utan att vara för svårt.

Mario Rabbids är också helt enkelt ett underbart spel att titta på, nivådesignen är hela tiden fantastisk och världen och dess karaktärer är underbara och färgglada. Att gå ihop med Mario ger Ubisofts Rabbids en sorts charm de saknat tills nu, medan Mario och gänget drar nytta av samarbetet genom att få lite fånig humor, något som verkligen Nintendo mår bra av.

I och med detta samarbete har Nintendo lyckats säkra ännu ett roande exklusivt spel till Nintendo Switch och ett av de bästa spelen till konsolen.

Stardew Valley

Stardew Valley (Bild: Chucklefish) (Image credit: ConcernedApe)

Stardew Valley är ett av de där spelen som alltid känts som det var menat att spelas på Nintendos konsol och vi kunde inte vara gladare att det släppts till Switch.

Om du någonsin spelat ett Harvest Moon-spel så är du redan bekant med Stardew Valleys premiss: det är en vanebildande bondesimulator där du sår och säljer grödor och interagerar med byborna till den grad att du kan gifta dig med en av dem.

Stardew Valley är dock inte bara en sak, det är en hel massa saker samtidigt. Du kan engagera dig i crafting, fiske, matlagning och du kan till och med utforska extremt djupa grottor där du kan leta efter mineraler eller slåss mot spelets fiender.

Du måste dock hålla din hälsa och din energi i åtanke, eftersom du måste se till att din karaktär mår bra och undvika att hen svimmar av utmattning. Om så sker förlorar du en signifikant mängd pengar och föremål du arbetat hårt för. Stardew Valley är ett absurt vanebildande spel som du kommer spela många timmar i taget, på gott eller ont (gott, definitivt gott).

The Elder Scrolls: Skyrim

The Elder Scrolls: Skyrim (Bild: Bethesda)

Skyrim är vid det här laget ett snart åtta år gammalt spel, men bärbarheten hos Nintendo Switch gör att det nästan känns nytt igen. Vad som en gång var ett exklusivt spel för hemkonsoler och PC kan nu avnjutas på resor och vi kan inte förneka att det känns extremt spännande att hålla Skyrim i handen.

För att ge något nytt du troligast inte kommer använda någon längre stund stödjer nu spelet Switch-konsolens Joy-Con-rörelsekontroller, så att du kan svinga ditt svärd eller dra din båge på riktigt. Ett helt nytt sätt att spela.

Det här är hela den stora Skyrim-upplevelsen till Nintendo Switch, inklusive all DLC, så vi känner oss säkra när vi deklarerar att det är ett av de bästa Switch-spelen i nuläget.

New Super Mario Bros U Deluxe

New Super Mario Bros U Deluxe (Bild: Nintendo)

Har du någonsin haft en sådan där grej där du gjort något riktigt coolt och det fanns ingen där som såg dig?

Det vore lite som Nintendos 2012-lansering av New Super Mario Bros. U till Wii U. Kulmen på sex års arbete som hade börjat med New Super Mario Bros. till Nintendo DS i 2006, som återskapade den klassiska 2D-sidoskrollande Mario-upplevelsen i en ny titel. New Super Mario Bros. U blev tyvärr en i stort bortglömt titel, mycket på grund av att det släpptes till den dåligt säljande Wii U.

I och med New Super Mario Bros. U Deluxe återuppväcks denna förhållandevis okända plattformsstjärna på Switch, tillsammans med Nintendos underbara charm, en skalbar utmaning baserad på karaktärerna du spelar som och som nu är ett av de bästa 2D-mariospel som någonsin släppts. Vare sig du köper det på Nintendo Switch eller dammar av din Wii U-konsol, så förtjänar det att spelas.

Dauntless

(Image credit: Phoenix Labs)

Dauntless är ett nytt gratisspel liknande Monster Hunter, från utvecklaren Phoenix Labs.

Du hoppar in i skorna på en egenskapad Slayer och ditt jobb är enkelt: acceptera uppdrag, jaga monster, få betalt och gör allt igen.

Framåttänkande tillägg som att crossplay fanns redan vid spelets lansering gör Dauntless till en lockande titel att hoppa in i och en som bara blir bättre ju längre tiden går.

Med det sagt, det finns mer innehåll i Dauntless, ett gratisspel, än många spel till fullt pris på dagens marknad. Det har inte samma djup som Monster Hunter, men det erbjuder ett mycket mer lättillgängligt äventyr med inspirerad monsterdesign och ett spännande stridssystem som är lätt att lära sig. Det är gratis, så vad har du att förlora?

Läs hela vårt test av Dauntless.