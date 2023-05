Vi har spelat The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom tar ett stort kliv framåt jämfört med vad som erbjöds i Breath of the Wild från 2017. Den stora sandlådan är full av nya och innovativa verktyg och färdigheter, så att du kan lösa uppgifter på nya och kreativa sätt.

Om recensionen Speltid: 70 timmar

Plattform: Nintendo Switch

I himlen ovanför Hyrule vänder sig en drake i stora, graciösa loopar. Dess lejonliknande gula man flaxar i vinden när den navigerar genom molnen och drar spelarens blick från de grönskande fälten till de svävande öarna som fyller himlen. På avstånd ses varelsen störta mot marken innan den försvinner ur sikte – kanske in i en dal eller genom någon av kanjonerna som skär genom landskapet och bildar ingångarna till den mörka världen som bildar grottor i jordskorpan.

Kommer draken att dyka upp igen? Vi väntar, innan vi fortsätter den långa vandringen mot byn Kakariko, som är nästa stopp i sökandet efter prinsessan Zelda. Draken är faktiskt inget speciellt. Det är bara en av många underbara saker att njuta av i The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Spelet följer i fotspåren av Breath of the Wild från 2017, ett spel i öppen värld som både lanserade Nintendo Switch och fungerade som avskedslåt för Wii U. Tears of the Kingdom fortsätter historien om Zeldas lojala svärdfäktare Link. Här får vi en vidsträckt värld att utforska, nya förmågor att bemästra och en betydande utveckling av den fysik- och kemidrivna sandlåda som ligger i hjärtat av spelet.

Historien tar sin början

Tears of the Kingdom börjar med Link och Zelda som utforskar grottorna under Hyrule Castle. Även om Calamity Ganon besegrades mot slutet av Breath of the Wild, finns det fortfarande ingen fred i kungariket. Paret undersöker rapporter om ett giftmoln som sipprar upp genom slottet.

I ett dolt rum stöter de på en väggmålning som berättar historien om Zonai, en avancerad ras som härstammar från gudarna som kom till Hyrule tusen år tidigare. En av dem, Raaru, blev landets första kung. Raaru slogs mot en demonkung i något som kallas The Prisoning War, men historien berättas inte klart, eftersom en hög med stenar döljer de sista delarna av väggmålningen.

Link och Zelda tar trappan ännu djupare under jorden och stöter på en stor grotta där källan till de giftiga avgaserna finns. En mumifierad kropp hänger över dem, spetsad av en magisk grön handske. När paret kommer närmare attackerar mumien. Monstret omfamnar Links blad, Master Sword, och krossar det i små bitar innan det skadar hjältens arm. Zelda faller ner i en ravin och Link tappar kontakten med henne. Innan monstret kan döda honom, teleporteras han bort av handsken.

Link vaknar upp och upptäcker att världen han känner är splittrad. Hyrule Castle svävar ovanför en enorm spricka i jorden och mystiska öar svävar hotfullt bland molnen. Hål har öppnats i marken som leder till ett land bortom Hyrule, insvept i mörker, fyllt med giftiga avgaser och konstiga varelser.

Ändå är inte allt hopp ute. Handsken som räddade Link börjar tala och den skickar honom iväg för att söka efter Zelda. Detta leder honom till Hyrules fyra världshörn, där han upptäcker uråldriga tempel och allierade i kampen mot den uråldriga ondskan.

Bort med det gamla

Utvecklarna av Breath of the Wild kasserade allt som inte var nödvändigt för ett Zelda-spel. Längs vägen har de gjort om den 30 år gamla spelserien till en fysik- och kemidriven sandlåda i öppen värld där du kan sätta eld på en pil, skjuta den mot ett område med långt gräs och sätta eld på det, vilket gör att elden sprider sig och skapar varm, stigande luft som ger dig svävkraft till skärmflygaren. Det använder samma motor som tidigare användes för Tears of the Kingdom, men du har ett helt gäng nya verktyg att leka med.

Du kan inte längre använda Sheikah Slate för att ta fram tidsbomber eller skapa isblock från vattenpölar. Istället har du fått ett antal nya färdigheter, som att röra dig vertikalt genom fasta ämnen, som en lax uppför ett vattenfall. Du kan också pausa tiden och välja föremål att vända. Du kan använda den här kraften för att spola tillbaka rörelser, ändra riktning på en hiss eller till exempel skicka stenblocket som en fiende har kastat mot dig tillbaka dit det kom ifrån.

Men effekten av dessa krafter är små jämfört med Fuse och Ultrahand. Med Fuse kan du smälta ihop föremål med dina vapen och sköldar, så att föremålens egenskaper överförs till din utrustning. Om du exempelvis fäster ett horn från en eldsprutande Lizalfos på ditt spjut, är du inte längre begränsad till att spetsa fienden, utan du kan också sätta eld på dem.

Med lite experimenterande kan du skapa en arsenal av vapen som bränner eller fryser dina fiender. Du kan också smälta samman föremål till dina pilar som förvandlar dem till målsökande spjut, bombpilar eller - med hjälp av en blomma som växer i grottorna under Hyrule - en pil som vänder dina fiender mot varandra.

Du kan fästa pansarplattor på din sköld för att stärka den, eller fästa spikar på den för att skada fiender när du blockerar deras attacker. Några av de enklaste kombinationerna kan vara bland de bästa. Om du kombinerar en Zonai-raket till en sköld och blockerar med ZL-knappen, skickar raketen dig upp i luften, vilket ger dig en rejäl NASA-motor!

Med Ultrahand kan du få föremål att sväva, lyfta stenblock som om de vore papperskulor och smälta ihop dem för att skapa komplexa föremål. Lösa hjul och plankor blir till en vagn som du kan spurta nedför en sluttning med, träbjälkar blir en lång bro som man kan korsa klyftor med och genom att stapla lådor får man en trapp som tar en upp på taket på en byggnad. Allt detta kan kännas lite klumpigt att bemästra till en början, men man inser snabbt att det är helt avgörande för spelupplevelsen och för utnyttja omgivningen till fullo.

Med Ultrahand kommer Tears of the Kingdom verkligen till liv när du börjar bekanta dig med Zonai-föremålen. De kan vara enkla komponenter, som ett segelflygplan, batteripaket eller en slägga, eller något mer komplext, som en fläkt, en eldkastare eller en kanon. Med Ultrahand kan du fästa en fläkt på en planka och skapa en improviserad svävare, fästa en ballong på en eldkastare på en träskiva och få en luftballong, eller fästa raketer på en släde och få... något som är otroligt coolt att ta sig runt med.

Finn din egen väg

I tempel och helgedomar använder du Zonai-enheter för att bygga maskiner som löser specifika problem och lär dig hur objekten interagerar med sandlådans fysik. Det är riktigt tillfredsställande att klura ut alla pussel i var och en av Tears of the Kingdoms fem tempel och får en att känna sig som en riktig ingenjör. Det var som att skapa nyckeln till ett specifikt lås. Ute i Hyrule kan du dock använda Zonai-skapelser mer som en kofot.

Ett exempel var när vi behövde nå en ö som svävade i himlen högt ovanför Rito Village. Det var alldeles för högt för att man skulle kunna klättra dit och även om man kunde ta sig till toppen skulle ett överhäng hindra en från att nå toppen. Man skulle helt enkelt falla tillbaka ner till berget nedanför. Vi visste att det måste finnas en väg som man var tänkt att använda för att komma till ön; Vi kunde bara inte se vad det var. Istället för att försöka klura ut det, gick vi igenom vår ryggsäck och plockade fram de Zonai-enheter vi behövde.

Vi insåg senare att vi bara kunde ha använt Ascend-förmågan för att ta oss upp till ön, men det gjorde inte ens något.

Vi hade ingen eldkastare, men vi hade en ballong och en träskiva. Vi hade också flinta och en vedhög i ryggsäcken, så vi lade ut dem på brädan och slog till flintan med svärdet, vilket tände veden, vilket blåste upp ballongen, som svävade nästan hela vägen upp till ön. Vid den punkten fäste vi en raket på skölden och sköt upp oss från den hemgjorda luftballongen, vilket gav oss tillräckligt mycket höjd för att kunna glida ner till ön.

Vi insåg senare att vi bara kunde ha använt Ascend-förmågan för att ta oss upp till ön, men det gjorde inte ens något, eftersom Nintendo hade gett oss verktygen för att fritt använda världens verktyg och spela som vi ville. Krafterna i Tears of the Kingdom påminner om Breath of the Wild, men har nu många fler lager och mycket större djup.

En nackdel med denna nya teknik är att den sätter Nintendo Switch under mycket press. I synnerhet när man möter Yiga-camps i djupet under Hyrule. Dessa irriterande fiender slåss mot dig med komplicerade Zonai-fordon och alla beräkningar för konsolen kan orsaka rejäla dippar i bildhastigheten. Vi hade inget emot dessa enstaka dippar och såg dem mer som en antydan om den kommande striden, men det kan också vara lite störande för spelupplevelsen.

En välgjord uppföljare

Tears of the Kingdoms nya verktyg bygger vidare på Breath of the Wilds strider. Dina grundläggande rörelser förblir desamma. Attackera med Y, håll ned knappen för att ladda din attack; lås fast på ditt mål och skydda dig själv med ZL; sidosteg och backflip med X; och vältajmade dodges belönas med en chans att svara på dina fienders attacker. Men nu är alla dessa rörelser hopkopplade med vapen som du kan kombinera med elementära attribut.

Du ta dig igenom strider med ren kraft, beväpna dig själv med det maffigaste svärdet i din arsenal och svinga runt det tills alla fiender runt dig är döda, men striden kan nå ett mycket snabbare slut om du utrustar ditt vapen din fiendes svaghet. Slå eldfiender med isvapen, obeväpnade fiender med blixtvapen och stentäckta med en stenhammare för att krossa dem till smulor.

Striderna i Tears of the Kingdom är en perfekt sammanfattning av uppföljarens förbättringar jämfört med Breath of the Wild. Spelens grunder är desamma, men allt känns mycket fylligare än tidigare. Hyrulevärlden, striderna och krafterna som finns till ditt förfogande börjar alla där Breath of the Wild slutade, men Nintendo har tagit dem till en helt ny nivå med smarta förbättringar.

Världen som sträcker sig över flera olika nivåer hade inte varit lika njutbar att utforska utan de nya fordonen du kan bygga, strider hade känts enformiga om inte de elementära fusionerna hade lagts till och färdigheterna vi bemästrade i det tidigare spelet hade inte varit tillräckliga med tanke på hur omfattande Nintendos nya Hyrule har blivit.

Som Majora's Mask var för Ocarina of Time, är The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en mästerlig utveckling av Nintendo Switchs lanseringstitel. Om det skulle bli den sista stora utgåvan för konsolen, hade det blivit en värdig avslutning för Nintendos största och mest framgångsrika system hittills.

