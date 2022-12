Nintendo Switch: Här är 7 saker du inte visste att din konsol kunde göra

Nintendo Switch - tips och tricks

Även om det inte är en ny konsol kan du bli förvånad att få höra att Nintendo Switch fortfarande är full av hemligheter år efter lanseringen. Nintendo är kända för sin kärlek till påskägg och uppmärksamhet på detaljer, vilket betyder att det förmodligen finns många coola funktioner som inte ens långvariga Switch-ägare känner till - vi lärde oss om några när vi skrev ihop den här listan! Nåväl, låt oss börja - här är 7 saker som du förmodligen inte visste att din Nintendo Switch kunde göra.

1. Anpassa flygplansläget

Du vet väl att du kan anpassa din Nintendo Switch i dess flygplansläge? (Image credit: Shutterstock/Proxima Studio)

En av de största fördelarna med Switch är dess bärbarhet, vilket gör den till en utmärkt konsol att packa med sig på resor. Men om du reser med flyg kan du bli frustrerad över att upptäcka att trådlösa kontroller inte fungerar med Switch i flygplansläge.

Oroa dig inte; i Switch-inställningarna kan du anpassa flygplansläget och tillåta Bluetooth-anslutning. Gå till "Settings", sedan "Airplane mode". Du kommer att se ett alternativ för "Controller connection (Bluetooth)" som gör att du kan använda dina trådlösa kontroller igen. Om du vill använda Wi-Fi under flygningar eller Amiibo i flygplansläge kan du även aktivera dessa i inställningarna.

2. Ladda med ett bärbart batteri

Du kan fylla på batteriet i din Nintendo Switch med ett portabelt batteri. (Image credit: Enrique Vidal Flores on Unsplash)

Vi är vana med att ha med oss bärbara batterier för långa dagar ute med våra mobiler, men det är inte det första du tänker på när du tänker på handhållna konsoler. Det är dock möjligt och kan vara ett skänk från ovan under långa resor.

Batteritiden på Switch i handhållet läge kan dräneras snabbt (bara tre timmar när du spelar grafiskt krävande spel som The Legend of Zelda: Breath of the Wild), så det är fantastiskt att ha möjligheten att kunna fylla på batteriet när du är ute på språng. Vi har inte hört något om att detta eventuellt kan skada batteriet i Nintendo Switch, men var försiktig och se till att specifikationerna överensstämmer med konsolens batteri.

3. Använd din Switch som ett bärbart batteri

Nintendo Switch kan vara en räddare i nöden om det skulle krisa med batteri. (Image credit: Shutterstock/Niphon Subsri)

Att använda ett bärbart batteri för att ladda Switch är en sak, men att använda spelkonsolen som ett bärbart batteri är något de flesta inte tänker på. Det är förmodligen inte något du vill göra varje dag; det finns massor av mer bärbara och mer effektiva bärbara batterier, men om du är i en knipa och har en USB-C-laddare till hands, kan faktiskt din Switch fungera som en räddare i nöden.

4. Använd andra kontroller – inklusive GameCube

Spela Nintendo med en GameCube-kontroller? Tja, varför inte! (Image credit: Nintendo)

Det är inte särskilt vanligt att vi ser produkter från olika konsoltillverkare fungera bra tillsammans, men det finns några undantag. Du kan bland annat använda vissa andra kontroller med din Switch utöver tredjepartsleverantörer, inklusive GameCube-kontroller och till och med PlayStation- och Xbox-kontroller – om du har en USB-adapter.

5. Arkivera spel för att spara minne

Detta är ett av de mest användbara tricken för alla Nintendo Switch-spelare där ute. (Image credit: Enrique Vidal Flores via Unsplash)

Switch-konsolen är inte direkt känd för att ha gott om intern lagring; även med ett SD-kort kan du få det kämpigt med att få plats med alla dina spel. Om du äger många digitala kopior istället för fysiska spelkort, har du förmodligen ännu större problem.

Tack och lov finns det en smart funktion som är något undangömd i Switch-konsolen som hjälper dig att spara minne utan att förlora dina spelfiler. Vi har en ingående guide för hur man arkiverar spel på Nintendo Switch, men i korthet kan du göra detta titel för titel genom att klicka på alternativ när du väljer ett spel på hemskärmen och sedan välja "Manage Software" och "Archive Software". Om du vill gå igenom en mer betydande del av ditt bibliotek, välj "System Settings" på startskärmen, sedan "Data Management" och "Quick Archive". Välj bara de titlar du vill arkivera och välj sedan "Archive Data" och "Archive".

6. Internationell eShop

Skrolla igenom spelbutikerna i olika delar av världen! (Image credit: Future)

Det finns egentligen inga regionslås för Nintendo Switch-titlar, men stödet för vissa titlar kan variera något beroende på region och priserna kan dessutom skilja sig en hel del. Som tur är finns det ett fint litet kryphål i Switch-konsolen - du kan nämligen ändra dina regioninställningar.

Om du går till "Settings", sedan "System", kan du byta region till Japan, Amerika, Europa, Australien/Nya Zeeland, Hong Kong/Taiwan/Sydkorea och efter att ha accepterat villkoren är du redo att söka igenom shoppen i jakt på fina priser och exklusiva titlar. Detta trick har låtit folk hitta stora rabatter på spel och skickat mindre titlar till toppen av försäljningslistorna.

7. Lightsaber-läge

Du kan göra om dina Joy-Cons till en ljussabel! (Image credit: Nintendo / AkakiKuumeri)

Vi har sparat det bästa till sist, nämligen Lightsaber-läget. Joy-Cons har en inbyggd IR-sensor och det är verkligen synd att den inte ser dagens ljus särskilt ofta i spel. Men om du har ett Nintendo Labo Variety Kit innebär ett dolt påskägg att dessa IR-sensorer kan förvandla din Joy-Con till en ljussabel.

Om du går till tutorial-avsnittet i Nintendo Labo och trycker på Upp/X samtidigt som axelknapparna, kommer du att se en ljusstråle skjuta ut från din Joy-Con på skärmen, och du är redo att duellera.

I slutändan skrapar detta bara på ytan av vad Switch kan göra – det finns så många andra coola funktioner och roliga påskägg, som det hemliga meddelandet gömt i joysticken på Switch Pro Controller.