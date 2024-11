4 saker du bör veta innan du väljer en Black Friday-deal på VPN

Tidsbegränsat erbjudande

NordVPN: Upp till 73% rabatt + 3 månader gratis

Bästa VPN överlag

Du kan skaffa NordVPN till ett riktigt bra pris under Black Friday, med planer som börjar från endast 2,99 dollar per månad. Leverantören har dessutom kraftigt förbättrat sin tjänst under de senaste 12 månaderna, vilket innebär att du får ännu bättre valuta för pengarna. Våra senaste tester bekräftade också att dess snabba hastigheter och oklanderliga prestanda förblir desamma. Varför inte testa den själv helt riskfritt med dess 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti?