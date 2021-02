Breath of the Wild 2: Utgivningsdatum, nyheter och trailers för nästa Zelda-spel

Allt vi vet om Breath of the Wild 2 hittills.

Legenden om Zelda: Breath of the Wild 2 har bekräftats officiellt och även om vi fortfarande känner till väldigt lite om spelet, är det utan tvekan ett av de mest efterlängtade spelen som kommer till Nintendo Switch.

Sedan spelets tillkännagivande under Nintendos E3-presentation under 2019, har detaljerna varit få, och med tanke på störningarna orsakade av den pågående pandemin är det svårt att gissa när Nintendo kan vara redo att avslöja mer om spelet.

Nu när 2020 äntligen är över, har vi franchisens 35-årsjubileum att se fram emot i år och det är ett perfekt tillfälle för Nintendo att göra nya tillkännagivanden. Vi fick inte höra något om spelet under Nintendo Direct i februari, men vi är ändå säkra på att mer nyheter kommer att komma senare under året - och för att mätta vår Zelda-aptit, tillkännagavs det att Skyward Sword HD kommer att släppas till Switch den 16 juli.

Med tanke på att Nintendo är en utgivare som är känd för att hålla väldigt tyst om saker och ting tills de är helt redo, är det kanske inte alltför överraskande att det är så tyst kring Breath of the Wild 2 just nu. Det är ju trots allt uppföljaren till Breath of the Wild, som fortfarande är ett av de absolut bästa Switch-spelen du kan köpa, något som innebär att förväntningarna är extremt höga.

Antalet frågor vi har är många. När släpps det? Vad kommer det att handla om? Kommer ryktet om en Nintendo Switch 2 att spela en roll? Trovärdig information om Breath of the Wild 2 är svår att få tag på just nu, men det finns några insikter att hämta från spelets trailer som visades upp vid tillkännagivandet och internet bjuder alltid på rykten att klura på. Därför har vi samlat in allt vi vet hittills och misstänker är på väg till The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, så du kan få en snabb översikt.

Snabba fakta

Vad är det? Breath of the Wild 2 är den kommande uppföljaren till Zelda-spelet från 2017

Breath of the Wild 2 är den kommande uppföljaren till Zelda-spelet från 2017 Vad kan jag spela det på? Nintendo Switch

Nintendo Switch När kan jag spela det? Ännu ej tillkännagivet, men vi förväntar oss mot slutet av 2021

Breath of the Wild 2 - utgivningsdatum

Nintendo har inte delat med sig av jättemycket information om Breath of the Wild 2 förutom en tillkännagivande trailer och några få kommentarer - som vi kommer att gå igenom här nedanför. En sak att hålla fast vid är att trailern avslutades med en notering där det står att spelet är "under utveckling". Det garanterar alltså inte att spelet kommer att släppas snart, men bekräftar åtminstone att det är på väg.

Förra året föreslog läckan Sabi (via wccftech) att Breath of the Wild 2 skulle släppas 2020, men varnade för att "Zelda-utgivningsdatum är vanligtvis blir försenare, internt eller offentligt".

Och det verkar som om han hade rätt i det, då han sedan dess har gått ut och sagt att Breath of the Wild 2 har försenats, troligen fram till 2021.

Botw2 taking longer than anticipated back during e3 2019, so it doesn’t seem to be this year’s holiday release, which adds more credence to the major title I was referencing on a tweet the other day. Neither are set in stone yet so take some salt. The more likely one has.. tiresJanuary 31, 2020

Även om det alltid är värt att ta rykten med en stor nypa salt, är Sabi en ganska pålitlig läcka. Twitter-användaren läckte ut de flesta av de stora tillkännagivandena från E3 2019 innan de blev offentliga - enligt uppgift ska han till och med ha fått ett cease and desist-brev om att sluta läcka information från Nintendo.

Det har också gått rykten om att Nintendo arbetar på en Nintendo Switch Pro, som är en kraftfullare konsol av den ursprungliga Switch-konsolen. Det har föreslagits att Breath of the Wild 2 skulle vara en perfekt lanseringstitel för en ny konsol och om rykten visar sig vara sanna kan Breath of the Wild 2 släppas i slutet av 2021 eller i början av 2022. Detta är dock väldigt mycket spekulationer för tillfället. Speciellt med tanke på att Nintendo varken har bekräftat eller förnekat att de arbetar på en sådan konsol och vi inte heller har fått något släppdatum för Breath of the Wild 2.

Breath of the Wild 2 - trailers

Vi fick vår första glimt av BOTW 2 under E3 2019, med den här spöklika trailern där vi får se Zelda och Link utforska en underjordisk kammare - med några mystiska runor, glödande händer och en helt ny frisyr som blev en stor snackis online. Vi är minst sagt ivriga.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2-trailern är bara 82 sekunder lång och den innehåller inga dialoger alls, men det finns några ledtrådar att samla från den.

Vi får se en fackelbärande Link och Zelda som vandrar genom en mörk grotta under Hyrule (ingen stor överraskning där). Andliknande händer krälar runt de tomma korridorerna de utforskar, medan paret rider på ett stort elefantliknande djur. Något chockar paret, och sedan får vi se vad som verkar vara en återuppståndelse av en sedan länge död (och läskig) krigare. Kan det här vara Ganondorfs återkomst?

Videon klipper sedan över till en vy av Hyrule Field, med Hyrule Castle i fjärran. Sedan börjar marken skaka och slottet slukas upp av damm ... och det är allt.

Trailern avslutas med ett meddelande som lyder: "Uppföljaren till Legend of Zelda: Breath of the Wild är under utveckling."

Vi hade vanligtvis inte förväntat oss att få se så mycket animering så tidigt i utvecklingen, men det hjälper nog att Nintendo redan har tillgång till spelmotorn från Breath of the Wild.

Breath of the Wild 2 - nyheter och rykten

Kan Zelda få en större roll den här gången? (Bild: Nintendo)

Ett eventuellt släppfönster?

Nintendo har inte gått ut med något släppfönster för Breath of the Wild 2, men den kända läckan Emily Rogers har sagt på Twitter (via GamesRadar) att uppföljaren kan komma under juletid 2021 och säger chansen för det är 85-90 procent.

85-90% chance that it releases around the holidays 2021.November 20, 2020

Rogers har lyckats förutspå Nintendo-utgivningsplaner tidigare och de nya uppskattningarna stämmer dessutom överens med andra rykten vi fått höra om att spelet kommer att släppas i slutet av 2021, vilket även är då det går rykten om att Nintendo kan släppas en ny och kraftfullare Switch-konsol.

För närvarande är detta dock bara spekulation och vi kan inte vara säkra på det förrän Nintendo tillkännager något officiellt. Även om planen för närvarande är att släppa Breath of the Wild 2 i slutet av 2021, är det vanligt att spel blir försenade, speciellt under den pågående pandemin och Nintendo kommer sannolikt inte att bekräfta någonting förrän det är helt klart.

Hyrule Warriors och en längre väntan på nyheter

Nintendo och Koei Tecmo Games har släppt en prequel till det ursprungliga Legend of Zelda Breath of the Wild med titeln Hyrule Warriors: Age of Calamity. Det utspelar sig 100 år före det ursprungliga spelet, där vi får se Link, Zelda och vänner (inklusive de fyra Champions, som kommer att vara spelbara för första gången) strida mot horder av fiender i Hyrule innan det förstördes i den stora katastrofen.

Även om det var spännande att få chansen att återvända till Hyrule under 2020, antyder släppet av denna prequel att det kan dröja en stund innan vi får höra något mer om en uppföljare.

Under tillkännagivandet av Age of Calamity tog serieproducenten Eiji Aonuma upp bristen på nyheter kring Breath of the Wild 2 och sade:

"För att göra den stora värld spelare tyckte så mycket om att utforska i det ursprungliga spelet ännu mer imponerande, jobbar teamet hårt med utvecklingen, så ni blir tvungna att vänta en stund till innan vi kan ge fler uppdateringar."

Kan rykten kring Switch Pro ge ledtrådar om Breath of the Wild 2?

Det har dykt upp många rapporter om att en Nintendo Switch Pro är på gång med ett släppdatum under 2021. Rapporter om den nya konsolen kommer från Economic Daily News och Bloomberg, som båda föreslår att en kraftfullare Nintendo Switch-konsol med uppgraderad interaktivitet och förbättrad skärmkvalitet kan komma snart. Tillsammans med dessa hårdvaruuppgraderingar föreslår Bloomberg också att Nintendo har en massa nya spel på gång, som kommer att lansera i samband med konsolen.

Med tanke på det ursprungliga Breath of the Wild som lanserades med den ursprungliga Nintendo Switch under 2017, hade lanseringen av Breath of the Wild 2 tillsammans med en mer avancerad iteration av konsolen varit en trevlig kombo. Ett släppdatum 2021 för Breath of the Wild 2 verkar inte heller alltför långsökt, med tanke på att spelet har varit i utveckling en tid nu.

Allt detta är dock bara gissningar tills Nintendo bekräftar förekomsten av en Nintendo Switch Pro eller ger oss en uppdatering kring utvecklingen av Breath of the Wild 2.

Skyward Sword och 35-årsjubileum

I augusti 2020 listades en Skyward Sword-port för Nintendo Switch på Amazon. Det har nu tagits bort från sajten, men det hade känts väldigt vettigt att släppa en port av en Wii-titel inför BOTW 2-lanseringen, med tanke på hintarna om den onda Demise (den stora skurken i Skyward Sword) i den kommande uppföljaren.

Eftersom Zelda-franchisen firar 35-årsjubileum nu under 2021, hade det varit ett passande tillfälle för både en Skyward Sword-port och ett Breath of the Wild 2-spel, och vi förväntar oss i sådanafall att vi skulle få se den förstnämnda några månader före den sistnämnda, delvis för att påminna fans om karaktärerna i det tidigare spelet.

Missförstånd efter en intervju

Som ett tecken på hur mycket fans är på jakt efter nyheter kring Breath of the Wild 2, orsakade en intervju på den spanska podcasten A Coffee with Nintendo med röstskådespelarna bakom de spanska dubbningarna av Zelda och Revali en del kontroverser (via IGN).

I intervjun tycktes det antydas att röstskådespelarna hade avslutat sitt arbete med uppföljaren, vilket fick fans att tro att spelet var längre fram i sin utveckling än vad man ursprungligen hade trott. Detta visade sig dock vara felaktigt. Det klargjordes senare att röstskådespelarna skämtade och att kontexten förlorades på grund av översättningsfel. Det är faktiskt inte ens bekräftat att de jobbar med uppföljaren

Osäkerhet kring E3 och ett Mario-dominerat 2020

E3 2020:s avbokning (både fysiskt och digitalt) har gjort det svårt att förutsäga hur Nintendo kommer att välja att avslöja mer om sina spel under resten av året.

Osäkerheten har ökat efter en rapport från VentureBeat (bekräftad av VGC) som tyder på att den pågående pandemin och bytet till en arbete-från-hemmet-modell har orsakat komplikationer för Nintendo.

Även om Nintendo inte har kommenterat något på den senaste rapporten, sade Nintendo efter att E3 annullerats att de kommer att "fortsätta att vara flexibla och anpassa vårt arbete, för att kunna hålla våra fans uppdaterade om aktiviteter och produkter" men inga specifika detaljer har bekräftats.

Även om det inte alls var säkert att det skulle bli någon form av Breath of the Wild 2-nyheter under Nintendos E3 Direct-presentation, hoppades fans utan tvekan på att få se åtminstone en indikation på hur spelet fortskrider med tanke på att juni markerade ett helt år sedan spelets tillkännagivande med väldigt få nyheter däremellan.

Intressant nog hävdade ytterligare en rapport från Eurogamer och Video Games Chronicle att Nintendo Switch:s förstapartstitlar kommer att bli väldigt Mario-tunga under firandet av franchisens 35-årsjubileum.

Den här rapporten har sedan dess visat sig vara ganska korrekt med lanseringen av Super Mario 3D All-Stars och Paper Mario: Origami King, medan Super Mario 3D World tillkännagavs för en 2021-release på Switch.

Med detta i åtanke är det värt att påpeka att februari 2021 är The Legend of Zeldas 35-årsjubileum, så med tanke på att Nintendo redan har firat Mario under 2020, finns det en god chans att de gör samma sak för Zelda nästa år i någon form. Det hade verkligen varit det perfekta tillfället att fokusera på Breath of the Wild 2. Detta är naturligtvis bara en gissning och vi kommer inte att veta något med säkerhet förrän Nintendo går ut med några officiella tillkännagivanden om spelet.

Nytt rykte

Det är länge sedan något säkert kring Breath of the Wild 2 har tillkännagivits och, som alltid, i avsaknad av solida nyheter har rykten en tendens att krypa in.

Ett av de senaste ryktena kommer från Tyler McVicker. McVicker, som främst är känd för sin YouTube-kanal dedikerad till Valve-rykten, har nyligen meddelat att han startar en Nintendo-nyhetskanal och på en ny stream (runt 11 minuter in) och passade på att hinta lite om obekräftad information (via NintendoLife) kring Zelda-uppföljaren.

Enligt McVicker tar Breath of the Wild 2 spelarna tillbaka till samma Hyrule-layout men introducerar nya saker som "miasma"-liknande föruttnelse och dungeons för att lägga till djup och detaljer på kartan, med inspiration från bland annat Red Dead Redemption 2.

Allt som sägs kring Breath of the Wild 2 som inte har kommit från Nintendo själva bör naturligtvis tas med en enorm nypa salt.

Monolith anställer

Utvecklingen av Breath of the Wild 2 rullar på, även om uppdateringarna kring spelet är väldigt få just nu. Men enligt en rapport från Video Games Chronicle är spelets medutvecklare Monolith Soft på jakt för att utöka sitt team med en karaktärsdesigner, konceptkonstdesigner, kartdesigner och scenarioplanerare för ett nytt Zelda-spel.

Att anställa extra arbetskraft för utvecklingen av ett sådant efterlängtat spel kan enbart innebära positiva saker och föreslår att teamet arbetar hårt för att göra spelet redo för sitt släppdatum (när det nu blir).

Mer anställningar

Vi har inte fått jättemycket information kring Breath of the Wild 2 sedan det bekräftades, så fans har naturligtvis suktat efter att få lite information eller ledtrådar om var spelet kan vara i sin utveckling.

En sådan ledtråd kommer från en tweet från Nintendo Japan angående vissa jobbannonser för en "scenarioplanerare" och en "level designer" för spelet. Det faktum att sådana viktiga roller fortfarande fylls upp, antyder att spelet fortfarande är i de ganska tidiga utvecklingsstadierna och sannolikt inte kommer att släppas under 2020. Vi kan naturligtvis inte veta förrän Nintendo bekräftar ett exakt släppdatum, men spelet kommer med största sannolikhet att bli försenat till 2021.

[プロジェクト採用]「『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』続編のシナリオプランナー(京都勤務)」の募集要項を掲載しました。「レベルデザイナー」も引き続き募集中です。https://t.co/ngNp4ySehx pic.twitter.com/aC8kqpe47zOctober 9, 2019

Alla DLC:er som aldrig släpptes

I en intervju med Kotaku sade Zelda-producenten Eiji Aonuma att det ursprungligen fanns planer på mer DLC-innehåll för BOTW, efter The Champion's Ballad and Master Trials-tilläggen som kom ut under 2017.

"Ursprungligen tänkte vi bara på DLC-idéer", säger Anouma. "Men sedan hade vi så många idéer att vi sade: 'Det här är för många idéer, låt oss bara skapa ett nytt spel och börja från grunden'."

En mörkare vändning för serien

Vi vet som tidigare nämnt väldigt lite om spelet just nu, men det finns en hel uppsjö av rykten kring det kommande Zelda-tillskottet. Den oväntade trailern har redan lett till en enorm mängd spekulationer, förhoppningar och tolkningar tar på vad nästa Zelda-titel i huvudserien kan innehålla.

Vi har hört från Zeldas serietillverkare Eiji Aonuma att spelet kommer att ha en mörkare ton än Breath of the Wild och till och med kommer att vara "lite mörkare" än Majoras Mask (via IGN).

Trailern ser verkligen ut att stödja detta påstående, då det som ser ut som Ganondorfs lik återuppväcks av en spöklik hand och vi fick se vad som verkar vara bilder från Twilight Princess från 2006, där Hyrule förvandlas till ett dystert skuggrike.

Ett Gerudo-lik, eventuellt Ganon, grips tag av en mystisk kraft (Bild: Nintendo)

Twilight-realmen

Den glödande blå handen i trailern är den största ledtråden om att vi kommer att se mer av Twili - skuggfolket som härstammar från Hylians och som försökte ta över kraften i Triforce för sig själva. Handen är täckt av snirkliga former som påminner om Twilight-stilen, medan den virvlande magin kan påminna några av portalerna som gör det möjligt för Twili att invadera Hyrule i spelet från 2006.

Vi vet att BOTW:s utvecklingsteam ursprungligen lekte med tanken om en utomjordisk invasion, så det kan mycket väl hända att vi får se skuggvarelser teleportera in i världen för en invasion.

Ledtrådar i ljudet

Vissa fans går riktigt långt i sina spekulationer kring spelet - Reddit-användaren u/ReroFunk (via Inverse) sammanfattade en ganska övertygande teori om Twilight Princess-skurken Zant, en Twili som tjänade Ganondorf i spelet. Om du lyssnar på ljudet i trailern i omvänd ordning, finns det vissa toner som verkar upprepa musiken som spelades under det sista mötet med Zant - som, trots att han besegras, är fast besluten att han kommer att komma tillbaka genom kraften från sin "gud".

u/ReroFunk föreslår också att vi kan se demonkungen Demise återvända till nästa Zelda-spel. Demise var den sista bossen i Skyward Sword och visade sig vara den ursprungliga formen av Ganondorf. Nedanstående bild från Zelda-trailern är faktiskt väldigt lik Demise när du tänker på det.

Ganon, Demise, eller något helt annat? (Bild: Nintendo)

Massor av dungeons (och en utökad karta)

Rykten om Breath of the Wild-uppföljaren antyder att vi eventuellt kommer att få se en ny karta som inte liknar något annat vi har sett från Zelda tidigare. Dessutom tyder ett par nya jobbannonser på att Nintendo letar efter folk som ska arbeta med att designa några dungeons och dolda bossar för spelet - riktigt spännande grejer.

Zeldas tur i rampljuset?

En av de mest populära teorierna bland fans som cirkulerar runt just nu har att göra med Hyrule-prinsessan. Hon visas i trailern med en praktisk kort frisyr och är klädd på ett sätt som liknar Links egna äventyrsutrustning - vilket får vissa att tro att hon kan bli en spelbar karaktär.

Zeldas utvecklare har verkat ganska avvisande mot idén om en kvinnlig Link tidigare - tyvärr - men det kan hända att vi i det här spelet får spela som Zelda i vissa avsnitt, eller att hon åtminstone kommer att ha en mer aktiv roll i berättelsen.