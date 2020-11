Xbox Series X – recension

Xbox Series X är inte måste – åtminstone inte just nu. Men det betyder inte att det inte är en fantastisk konsol med mycket potential.

Nästa generations Xbox är supersnabb, förvånansvärt tyst och levererar den typ av prestanda som vi tidigare bara har sett från avancerade speldatorer, vilket säkerställer att spel - både gamla och nya - ser ut och fungerar bättre än någonsin tidigare.

Speldatorer har dock aldrig denna prislapp för samma specifikationer, och Xbox Series X lyckas trycka in mycket kraft för under 6 000 kr. Resultatet är en konsol som inte bara är tekniskt imponerande, med drastiskt reducerade laddningstider och avsevärt förbättrad visuell trohet i spelen, utan en som använder många funktioner för att göra din spelupplevelse trevligare.

Medan den råa hårdvarukraften hos Xbox Series X är svår att förneka – och dess nya tidsbesparande funktioner är verkligen välkomna – saknas det på vissa områden kritiska funktioner.

Spel vid lanseringen är en besvikelse och saknar exklusiva "måste-ha" eller helt nya titlar som får dig att springa ut och köpa den nya Xbox på första dagen. För att verkligen få ut mesta möjliga av Xbox Series X vid lanseringen, rekommenderar vi att du plockar upp ett Xbox Game Pass-abonnemang som gör att du kan komma åt hundratals spel till en månadsavgift - och detta hjälper till att mildra slaget från bristen av nya spel vid lanseringen, men det innebär också att du får spela äldre titlar på din nya konsol snarare än helt nya spel, även om vissa spel är optimerade.

Avsaknaden av Halo Infinite, eller andra stora exklusiva Xbox-spel märks mycket när nyheten om hårdvaruförbättringarna försvinner. Dessutom skulle vi vilja se en översyn av instrumentpanelen och användargränssnittet för att verkligen få känslan av att detta är en helt ny konsol.

Microsofts nya konsol är alltså så kraftfull som du förväntar dig, men vi skulle vänta med att köpa en vid lanseringen såvida du inte redan är mycket investerad i Xbox-ekosystemet, eller helt enkelt vill ha den bästa Xbox-konsolupplevelsen just nu. För alla andra kan det vara värt att vänta tills nästa generations spelbibliotek blir mer omfattande.

Prisanalys och lanseringsdatum för Xbox Series X

(Image credit: Future)

Lanseringsdatum för Xbox Series X: 10 november 2020

Xbox Series X-pris: 5 695 kr

Xbox Series X lanseras globalt den 10 november 2020, vilket ger Microsoft två dagars försprång mot Sonys PS5, som släpps den 12 november (i utvalda länder - en vecka senare i andra).

Xbox Series X är prissatt till 5 695 kr. En billigare speciell, endast digital version av konsolen, Xbox Series S, finns också tillgänglig från 10 november till ett pris av 3 595 kr.

Även om detta inte direkt är en struntsumma är det ett ganska anständigt pris för den nya Xbox - det är samma pris som Xbox One hade vid lanseringen och matchar cirkapriset för (den nu avvecklade) Xbox One X, som båda inte är i närheten av att vara lika kraftfulla som Xbox Series X. Och med tanke på att Series X har specifikationer som liknar en speldator, är priset på 5 695 kr ganska bra - du kommer att få svårt att hitta en speldator till denna prislapp.

Men som nämnts, om du vill få ut mesta möjliga av din Xbox Series X vid lanseringen rekommenderar vi att du skaffar en Xbox Game Pass Ultimate-prenumeration, som kostar 135 kr per månad (årliga prenumerationer finns också tillgängliga, vilket gör det lite billigare utslaget över året). Även om detta är ett extra utlägg ger det dig extra åtkomst till hundratals Xbox Game Pass-spel (som snart kommer att innehålla Bethesda och EA-titlar), Xbox Live Gold, molnbaserade spel och månatliga gratisspel, vilket sparar pengar mot att köpa spel separat.

Om du inte är intresserad över det extra godiset i Game Pass Ultimate kan det vara värt att plocka upp en vanlig Game Pass-prenumeration istället, vilken kostar 99 kr men som bara ger tillgång till tjänsten på konsolen (snarare än på både PC och konsol) och inte erbjuder molnbaserat spel på mobila enheter.

Men Xbox Series X är inte den enda konsolen som släpps just nu, och det är också värt att kolla in PS5 och PS5 Digital Edition, som lanseras till liknande priser.

Xbox Series X – design

(Image credit: Future)

Modern, elegant design

Extremt tyst

Avger samma mängd värme som Xbox One X

Minimala uppdateringar av gränssnittet och instrumentpanelen

Utformningen av Xbox Series X är annorlunda jämfört med föregångarna – den upprättstående torndesignen påminner mer om en stationär speldator, även om du också kan placera konsolen horisontellt.

Den kubformade konsolen, som mäter 15,1 x 15 x 30,1 cm och väger 4,45 kg, är matt svart överallt, bortsett från en grön nyans inuti de indragna kylventilerna på toppen – det är en smart optisk illusion som höjer konsolens design.

Utformningen av konsolens framsida är ganska enkel, med Xbox-strömknappen längst upp till vänster, en diskenhet (och utmatningsknapp) längst ner till vänster och en parningsknapp och USB 3.2-port längst ner till höger (parningsknappen fungerar också som en IR-mottagare). På baksidan av konsolen finns några kylventiler samt en HDMI 2.1-utgång, två USB 3.2-portar, en nätverksport, en utbyggnadsplats för lagring och en strömingång.

En intressant tillgänglighetsfunktion på baksidan av konsolen är att alla portar har taktila indikatorer (små, upphöjda prickar) som indikerar vilken port du rör vid. Till exempel har USB 3.2-portarna tre upphöjda portar, medan strömingångsporten bara har en. Detta syftar till att hjälpa till att nå kablar och att göra konsolen mer tillgänglig för synskadade.

(Image credit: TechRadar)

Konsolens sidor (när den är upprätt) är släta, förutom en diskret Xbox-logotyp i hörnet på vänster sida och fyra gummikuddar till höger, vilket gör att konsolen kan ligga horisontellt. På botten av konsolen finns ett något upphöjt skivformat stativ, tillsammans med några fler ventilationsöppningar för kylning - som nämnts är toppen av konsolen utformad för att hjälpa till med ventilation, eftersom det är här Xbox Series X släpper ut all värme den genererar.

Själva konsolen ser minimalistisk ut, elegant ... monolitisk jämn. Trots sin vikt och ganska stora storlek ser den betydligt mindre ut än vad måtten antyder. Vi fann att den med lätthet passar in i en Ikea Kallax-hyllenhet (39 cm x 39 cm), när den placeras antingen horisontellt eller vertikalt och den smälter in i omgivningen.

Xbox Series X-designen är något du antingen kommer att älska eller hata - vi tyckte att det var en välkommen förändring från tidigare profilerade Xbox-konsoler. Den är snygg, modern och ser ut som något en vuxen faktiskt vill äga, och det är en trevlig utveckling från de platta men kompakta One S- och One X-modellerna. Ändå betyder den mattsvarta designen att konsolen lätt kan skrubbas och repas, även om den inte blir smutsig.

Tyst som en viskning - men ganska varm

(Image credit: TechRadar)

En stor uppsida med Xbox Series X är hur oväntat tyst den är. Vi har nästan blivit vana vid att konsoler väsnas medan de startar eller när vi kör spel som verkligen sätter dem på prov; men Xbox Series X är den tystaste Xbox vi har haft nöjet att spela på, även om vi behöver fler nästa generations specifika spel för att verkligen bedöma detta.

När du är på hemskärmen låter konsolen på en nivå av ca 30 dB - det handlar om ljudnivån för en viskning - och detta förändras väldigt lite när du faktiskt laddar och spelar spel. När vi spelade Sea of Thieves, No Man's Sky och PlayerUnknown's Battlegrounds, översteg ljudnivån aldrig 33 dB.

Som sagt, när vi installerade en större uppdatering nådde vi ​​nivåer upp till 45 dB, vilket är ungefär lika bullrigt som en skrivare som skriver ut papper. Även då är det inte för högt, och det registreras knappt över ljudet av att faktiskt spela ett spel. Detta var också fallet när vi spelade nästa generations titlar som vi hittills har testat.

Det är välkomna nyheter för dem som inte vill att deras spel ska avbrytas av en massa buller - men med denna tystnad kommer fortfarande en hel del värme. Xbox Series X är i nivå med Xbox One X när det gäller värmeutsläpp, med värme som sprids genom kylventilerna högst upp, vilket vi rekommenderar dig att ge gott om utrymme för. Konsolen i sig blir också varm, men vi tyckte inte att detta påverkade prestanda när vi körde mer intensiva nästa generations titlar.

Användargränssnitt och instrumentpanel

(Image credit: Microsoft)

Medan den externa designen av Xbox Series X är en avsevärd avvikelse från sina föregångare, har konsolens användargränssnitt och instrumentpanel genomgått mer subtila förändringar.

Instrumentpanelen på Xbox Series X är ungefär densamma som hos Xbox One. Den främsta anledningen till detta är att Microsoft lanserade en saftig uppdatering till Xbox One redan i augusti för att göra användargränssnittet mer strömlinjeformat och konvergera det med Xbox Series X.

Det betyder att användargränssnittet på Series X fortfarande har en kaklad layout med anpassningsbara paneler, så att du kan välja vilka spel och appar du vill se först på din startskärm vilekt ger enkel åtkomst till spel, appar, partychatt och andra funktioner via Xbox-knappen på din handkontroll. Det är ett ganska strömlinjeformat gränssnitt och möjliggör många anpassningsalternativ och enkel navigering.

Anpassning verkar vara kärnan i Series X UI. Förutom att kunna flytta runt dina fästa spel och appar låter Microsoft också spelare uttrycka sig lite mer med införandet av nya profilteman som fungerar som bakgrund för din profilsida. Spelare kan nu äntligen använda dynamiska bakgrunder, vilket erbjuder ett mer personligt startskärmsalternativ för dem som är uttråkade av Xbox One:s statiska startsida.

Xbox Series X-instrumentpanelen är snabbare att navigera än tidigare också, men vi upptäckte att det fanns några problem när innehåll hämtades från internet. Vi blev oss också generellt besvikna av användargränssnittet och instrumentpanelen, eftersom de saknar en nästa generations känsla. Vi skulle ha velat se en översyn som verkligen skiljer Xbox Series X från sin föregångare och fått den att se ut som något helt nytt, med enklare sätt att navigera till media utanför att behöva lägga till dina streamingappar till en grupp.

Xbox Series X – prestanda

(Image credit: Future)

Betydligt snabbare laddningstider och mer stabilitet

Lätt utbyggbar lagring

4K/60fps-spel (stöd upp till 120fps)

Auto HDR

Xbox Series X är ett absolut kraftpaket, som har en åtta-kärnig AMD Zen 2-processor som körs på 3,8 GHz, en anpassad RDNA 2 AMD GPU som lägger ut 12 TFLOPs processorkraft, 16 GB GDDR6-minne och en 1 TB anpassad NVMe SSD.

Så här ser Xbox Series X-specifikationerna ut på papper:

CPU: 8x kärnor @ 3,8 GHz (3,6 GHz med SMT) Anpassad Zen 2-processor

GPU: 12 TFLOPS, 52 CU @ 1,825 GHz Anpassad RDNA 2 GPU

Formstorlek: 360,45 mm2

Process: 7nm Enhanced

Minne: 16 GB GDDR6 w/320b bus

Minnesbandbredd: 10 GB @ 560 GB/s, 6 GB @ 336 GB/s

Intern lagring: 1 TB anpassad NVME SSD

I/O-genomströmning: 2,4 GB/s (Raw), 4,8 GB/s

Utbyggbart lagringsutrymme: 1 TB expansionskort (matchar internt minne exakt)

Extern lagring: USB 3.2-stöd för extern hårddisk

Optisk enhet: 4K UHD Blu-ray-enhet

Prestandamål: 4K @ 60fps, Upp till 120fps

Så vad betyder det när det gäller verklig prestanda?

Snabbare laddningstider

(Image credit: Sega)

Till att börja med är Xbox Series X supersnabb tack vare sin NVMe SSD. Vi har sett Xbox Series X korta tio sekunder av laddningstiderna i spel, jämfört med hur de körs på Xbox One S. Xbox Series X laddades alltid snabbare - i vissa fall med några sekunder och i andra fall nästan halverades laddningstiden.

För att ge dig en uppfattning om hur mycket snabbare dessa laddningstider är, bestämde vi hur lång tid det tog att ladda in i ett spel genom att klicka på "Fortsätt" -knappen på menyskärmen, för samma spel på Xbox One S och Xbox Series X .

Medan vissa titlar gynnas mer än andra av snabbare laddningshastigheter är en besparing på till och med några sekunder välkommen. Medan spel som Ori and Blind Forest laddas ganska snabbt ändå, så är skillnaden mindre märkbar, det är med titlar som Sea of ​​Thieves där SSD-kraften verkligen levererar – laddningstiden för Sea of ​​Thieves skars ned från 100 sekunder till bara 35.

När det gäller nästa generations titlar hittade vi några få laddningsskärmar som vi presenterades för bara några sekunder. Hastighetsfördelen visades verkligen hos Yakuza: Like a Dragon, som kommer i form av en taxiresa. Det tog cirka 4,7 sekunder att snabbt resa till ett annat distrikt från det ögonblick vi accepterade åkturen, en stor förbättring jämfört med vår upplevelse på Xbox One.

4K vid 60fps (upp till 120fps)

(Image credit: Wired Productions)

Xbox Series X:s RDNA 2 GPU tillåter konsolen att visa 4K vid 60fps, men det betyder också att det finns stöd för upp till 120fps.

Nå 4K med 120 bilder per sekund För att se till att vi kunde uppleva serie X-spel som det var tänkt, kopplade vi upp konsolen till en 55-tums Samsung Q80T QLED 4K HDR Smart TV. Vi såg till att TV:ns spelläge var aktiverat och konfigurerade Xbox:s TV-inställningar för att möjliggöra 4K UHD och 120 fps, vilket endast kan uppnås på en HDMI 2.1-kompatibel skärm som Samsungs här, och som rekommenderas för att möjliggöra bästa möjliga visuella upplevelse.

Om du inte är noga med dina bildhastigheter, skulle vi säga att det inte är helt nödvändigt med en HDMI 2.1-kompatibel skärm. Xbox Series X:s ursprungliga 4K vid 60 fps innebär att du får det bästa från båda världar, minimala bildhastighetsbortfall (vilket resulterar i en mjukare upplevelse) och ganska fantastiska bilder. Det är dock värt att notera att för detta behöver du en 4K-klar TV för 4K-upplösningar.

Medan 120fps känns lent som smör i spel som The Falconeer, offrar dessa spel upplösningen som en konsekvens. Så till exempel kan Falconeer spelas i 4K med 60 bilder per sekund, men om du väljer alternativet 120 bilder per sekund kommer du att märka färre bildbortfall och bättre svarstider, men på bekostnad av skärpa när upplösningen sjunker till 1080p. Det handlar om kompromisser, och om du föredrar mjukare prestanda eller bättre grafik.

Med detta sagt möjliggör Gears 5:s multiplayer 4K vid 120 fps (tack vare Xbox Series X-optimering) och erbjuder som ett resultat en smidig och visuellt imponerande uppgradering jämfört med sin Xbox One-föregångare. Om du gillar snabba konkurrenskraftiga multiplayer-spel kommer du att märka en enorm skillnad från Xbox One-familjen.

För att aktivera 120 fps kan du gå in i konsolens inställningar för ljud och visuella alternativ, där du kan välja mellan olika bildfrekvens- och upplösningsalternativ. Det är ganska enkelt, men det är värt att notera att inte alla spel kan nå 120fps och i skrivande stund finns det bara en handfull som kan, inklusive The Falconeer och Gears 5:s multiplayer - med Call of Duty Black Ops: Cold War, Halo Infinite multiplayer och fler kommer få stöd för detta i framtiden.

Auto HDR

(Image credit: Rare)

Precis som Xbox One tillåter Series X kalibrering av HDR för spel. Vi rekommenderar att du ställer in detta innan du spelar spel, eftersom det säkerställer att kontrasten är perfekt, vilket ger dig bästa möjliga bild.

Vid vår granskning hade vi främst tillgång till ett urval av bakåtkompatibla titlar som är den bästa indikatorn på prestandaförstärkningen som Xbox Series X levererar jämfört med den senaste generationens motsvarigheter. Med ovanstående inställningar aktiverade fann vi att spelen omedelbart såg bättre ut på Series X - vilket inte är särskilt förvånande, med tanke på att Microsoft har implementerat inbyggd HDR för dessa titlar.

Vi går in i detalj på hur denna prestandaförbättring förbättrar Xbox Series X-optimerade titlar längre ner, men kort sagt, när vi spelar bakåtkompatibla titlar på Xbox One S- och Series X-versionerna sida vid sida kunde vi tydligt se den visuella uppgraderingen.

Lagring

(Image credit: TechRadar)

Xbox Series X:s 1 TB anpassade NVMe SSD översätts till 802 GB användbar lagring, med 198 GB reserverat för systemfiler och Xbox-operativsystemet. Vi kunde ladda ner 18 spel i olika storlekar innan vi fick använda konsolens utbyggbara lagringsutrymme.

Det är en bra mängd att spela igenom då, men vi rekommenderar att du tar upp Seagate Storage Expansion Card om du verkligen vill dra nytta av funktioner som Quick Resume och överflödet av titlar tillgängliga via Xbox Game Pass.

Det är viktigt att notera att äkta nästa generations titlar sannolikt tar mer lagringsutrymme när deras optimeringar har rullats ut.

Tillsammans med vår konsol kunde vi testa Seagates 1 TB utvidgningskort för Xbox Series X. Detta kostar rejäla 2 000 kr, men vi tyckte det var extremt enkelt att använda - när vi upptäckte att lagrinen var på väg att ta slut slog vi helt enkelt in kortet på baksidan av Xbox och fick åtkomst till extra terabyte. När konsolen upptäcker att den närmar sig sin lagringskapacitet frågar den om du vill installera på kortet istället, samtidigt som den erbjuder ett ganska enkelt alternativ för att frigöra utrymme genom att radera spel.

Om expansionskortet är lite dyrt för din smak kan du alltid ansluta en extern hårddisk eller SSD via konsolens USB 3.1-port. Det är dock värt att notera att dessa bara kan spela Xbox One och bakåtkompatibla spel (med SSD möjliggörs snabbare laddningstider). Du kan lagra dina Xbox Series X-spel på den externa hårddisken eller SSD, men endast en NVMe SSD kan spela Xbox Series X Optimized-titlar.

Processen att lägga till en extern hårddisk fungerar på samma sätt som den gjorde på Xbox One: du kopplar bara in lagringsutrymmet i en av systemets USB-portar och Xbox kommer att upptäcka det. Om enheten måste formateras visas en uppmaning som ber dig att göra detta. Det är en plug-and-play-lösning som fungerar precis som du hoppas.

Det som är bra med Xbox Series X:s lagring är att när du installerar (eller avinstallerar) spel kan du välja vissa delar av spelen att installera snarare än hela spelet. Så till exempel kan du ladda ner Doom Eternals multiplayer men inte kampanjen, eller tvärtom. Vi är nyfikna på att se hur många spel som kommer att stödja denna typ av installationsfunktionalitet i framtiden, eftersom det är en välkommen funktion och bör hjälpa till med lagringshantering.

Xbox Series X – kontroller

(Image credit: TechRadar)

Känns bekant i handen men ändå subtilt annorlunda

Fungerar på en rad enheter

Förbättrade taktila strukturer och raffinerad geometri

Ny "Dela"-knapp

Xbox Series X Controller känns bekant i handen men ändå subtilt annorlunda, med förbättrade taktila strukturer och raffinerad geometri vilket ger en mer ergonomisk och bekvämare spelupplevelse.

På ytan ser Xbox Series X-kontrollen inte ut som en särskilt drastisk avvikelse från sin föregångare. Den har en liknande form och behåller den traditionella knappen och trigger-layouten. Vid närmare granskning börjar du dock märka de subtila skillnaderna som Microsoft har implementerat.

Till att börja med har gamepads exteriör nu en matt yta som matchar konsolens design. Även om detta verkligen ser snyggt ut, har det nackdelar - den svarta styrenheten som medföljer konsolen får lätt märkbara repor, och med tanke på mängden hantering som en kontroll utsätts för är det möjligt att du kommer att få svårt att hålla din kontroll i toppskick under många år framöver. Andra färgvarianter av styrenheten är dock tillgängliga (du måste köpa dessa separat), och vissa kan vara mindre benägna att repas.

Det är dock inte mycket att gnälla över, och totalt sett tyckte vi att Xbox Series X-kontrollenheten liknar en premiumkontroll, både i utseende och känsla. Den reviderade dynan har nu en taktil struktur på utlösarna, grepp och stötdämpare, vilket vi hittade fick kontrollen att känna sig säkrare i våra händer.

Medan styrenheten har samma storlek som sin föregångare har stötdämpare och utlösare dessutom avrundats och minskats i storlek med några millimeter, vilket gör att spelkontrollen känns mindre skrymmande. Om du har små händer har tidigare Xbox One-kontroller känts ganska stora, men den här enkla förändringen förbättrar komfortnivån på ett subtilt men märkbart sätt.

(Image credit: TechRadar)

De kanske mest anmärkningsvärda ändringarna av styrenheten är tillägget av 'Dela'-knappen och hybrid D-pad. Dela-knappen fungerar i huvudsak som en inspelningsknapp, så att du enkelt kan ta skärmdumpar av ditt spel - ett enda klick tar en ögonblicksbild medan du håller ned knappen för att spela in en 15-sekunders video som standard (du kan justera videotiden i inspelningsinställningarna). Det här är mycket lättare än på Xbox One, där du måste trycka på hemknappen och sedan på X eller Y, men vi tyckte att det var lite knepigt att snabbt ta en skärmdump - din upplevelse kan variera beroende på hur stora dina händer är.

Hybrid-D-pad, å andra sidan, syftar till att ge en mellanliggande väg mellan Xbox One-kontrollerns klassiska D-pad och Xbox Elite Wireless Controller Series 2:s utbytbara skivformade, facetterade D-pad. Resultatet är en typ av traditionell D-pad som läggs över en skiva. Återigen är detta en liten men välkommen förändring som är avsedd att ge mer kontroll och hävstång över D-pad - samtidigt som det i allmänhet känns mer bekvämt.

Men det finns mycket om styrenhetens design som inte har förändrats. Den har ett 3,5 mm hörlursuttag och expansionsport längst ner, dess USB-laddningsport och parningsknapp högst upp och dess View-, Menu- och Xbox-knappar på framsidan.

Förutom de kosmetiska förändringarna ger Xbox Series X-kontrollen också förbättringar av funktionaliteten. Vi tyckte att styrenheten var mer lyhörd, vilket troligtvis beror på den lägre latensen som Microsoft har skrutit om (ihop med mer bildhastighetsstabilitet), samtidigt som man ansluter spelkontrollen trådlöst via Bluetooth till en rad enheter - inklusive Xbox One, en iPhone 11, och en Mac - mycket enkelt.

Series X-kontrollenheten använder AA-batterier (vanliga eller uppladdningsbara), men om du vill undvika besväret med att byta eller ladda batterier ständigt kan du investera i ett Play and Charge-kit (ett uppladdningsbart batteri som du kan använda för att ladda kontrollen medan du spelar eller mellan sessioner), eller anslut din controller till konsolen via USB-C (även om detta naturligtvis begränsar din rörelsefrihet).

Xbox Series X – funktioner

(Image credit: TechRadar)

Quick Resume är ganska sömlöst

Stor bakåtkompatibilitet med spel och tillbehör

4K UHD Blu-ray-enhet

Dolby Atmos och DTS-stöd

Fler underhållningsappar tillgängliga än tidigare

Smart Delivery gör det enkelt att hoppa mellan konsoler

Xbox-appen (beta) gör det enklare att hantera och komma åt din konsol när du är på språng

Xbox Series X har ett antal användbara funktioner och meningsfulla livskvalitetsförbättringar, medan införandet av en Blu-ray-enhet och tillgång till underhållningsappar innebär att konsolen kan fungera även som ett hemunderhållningssystem.

Quick Resume

(Image credit: The Coalition)

Kanske den mest välkomna av Xbox Series X-funktioner är Quick Resume. Syftet med Quick Resume är att låta dig fortsätta ett spel från ett avstängt läge ganska mycket direkt. Så inom några sekunder kan du hoppa tillbaka till spelet där du slutade, som om du aldrig slutade spela utan att behöva sitta igenom laddningsskärmar igen. Inte bara det, men du kan hoppa mellan flera spel som har lämnats i detta avstängda tillstånd på nolltid.

Vi fann att vi sömlöst kunde hoppa mellan spel på några sekunder, så länge de spel du hoppar mellan redan har startats upp någon gång i förväg. Vi kunde hoppa från att vara i en timmergård som Alan Wake till att vara Alyson Ronan i Dontnods Tell Me Why inom 11,4 sekunder genom att trycka på Xbox-knappen på kontrollen och välja spelet från sidofältet. Det är direkt från spel till spel - inga laddningsskärmar. Om vi ​​ville komma åt Tell Me Why från Xbox-instrumentpanelens startskärm, vald som det aktuella spelet vi spelade, var tiden från instrumentpanelen till spelet 2,7 sekunder.

Microsoft har inte sagt om det finns en gräns för antalet titlar som du kan ha i avstängt tillstånd samtidigt, men vi upptäckte att mer än fyra började kräva lite av konsolen. Och vi upptäckte att om vi staplade mer än fyra spel i avstängt tillstånd krävde vissa en fullständig start igen när konsolen stängde det första spelet som öppnats.

Multiplayer-spel online fungerar lite annorlunda än de andra titlarna. Det skulle inte vara möjligt att låta spelare avbryta mittspel under onlinespel, annars skulle vi bara ha en massa AFK-spelare på servrarna.

Så till exempel, om du är mitt i Game of Sea of ​​Thieves och sedan bestämmer dig för att hoppa in i ett annat spel, kommer du att tas bort från spelet - men du kan snabbt återuppta från titelskärmen.

Bakåtkompatibilitet

(Image credit: Remedy Entertainment)

En annan av Xbox Series X:s bästa funktioner är bredden av dess bakåtkompatibilitet. Det finns långt över 1000 bakåtkompatibla titlar tillgängliga, vilket innebär att det kommer att bli svårt att hitta ett äldre spel som du har som inte stöds i Series X.

Som tidigare nämnts tyckte vi att dessa titlar laddades snabbare och helt enkelt spelades bättre; förbättrad stabilitet innebär färre bildhastighetsbortfall, vilket gör att äldre spel känns trevligare att spela, även om de annars är lite föråldrade jämfört med moderna blockbusters.

Denna bakåtkompatibilitet sträcker sig också till Xbox-tillbehör. Vi fann att vi enkelt kunde ansluta den ursprungliga Xbox Wireless Controller och Xbox Elite Wireless Controller Series 2 till Xbox Series X utan problem, och vi kunde också ansluta våra headset.

Alla officiellt licensierade Xbox One-tillbehör som ansluts antingen trådlöst eller via en kabelansluten USB-anslutning ska fungera på Xbox Series X; Det är dock värt att notera att optiska portanslutningar inte stöds, även om vissa av dessa produkter kanske fungerar med en firmwareuppdatering.

Smart Delivery

(Image credit: Ubisoft)

Xbox Smart Delivery syftar till att ge spelare ständig tillgång till bästa möjliga version av ett Xbox-spel, oavsett vilken konsol de spelar på. I grund och botten är det lite som framåtkompatibilitet och bakåtkompatibilitet kombinerat.

Vi upptäckte att vi kunde få åtkomst till de spel vi hade tillgång till på Xbox Series X på Xbox One S utan problem och utan att behöva köpa två versioner av samma titel. Så vi kan till exempel spela The Falconeer på Xbox Series X - med sina optimeringar - sedan hoppa på Xbox One S och fortsätta spela spelet där, bara utan Series X-optimeringar.

Spara data transporteras mellan konsoler, så vi kan enkelt hoppa mellan att spela på båda. På samma sätt var våra Xbox One-spel lätt tillgängliga på Xbox Series X, med uppgraderingar omedelbart tillgängliga för dem som för närvarande har serie X-optimeringar, som Gears Tactics och Gears 5.

Multimedia

(Image credit: Netflix)

Seriea X erbjuder också en rad multimediafunktioner. För det första har konsolen en inbyggd 4K Blu-ray-spelare som är enkel att använda.

Du har också tillgång till en rad streamingtjänster: det finns Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus och andra som är tillgängliga på befintliga Xbox One-konsoler, plus några som är nya på plattformen, inklusive Apple TV och Sky Go. Alla dessa kan dra nytta av konsolens 4K UHD-funktioner, även om vissa kräver en anständig internetanslutning.

Medan alla de mest populära underhållningsapparna är tillgängliga, fann vi att det fortfarande finns några (mer regionala appar) som vi önskar att vi hade tillgång till, till exempel ITV Hub och All 4 i Storbritannien. Microsoft har dock lovat att det kommer att finnas fler appar tillgängliga vid lanseringen, så vi kan se att dessa läggs till så småningom.

Support för Dolby Vision

(Image credit: The Coaliton)

Microsoft är också den enda nästa generationens konsoltillverkare som stöder Dolby Vision, ett mer krävande HDR-format som möjliggör överlägsen kontrast och färgnoggrannhet. Innehållsmässigt kan du titta på program och filmer i Dolby Vision med Netflix (om du betalar för en premiumprenumeration) eller via en Dolby Vision 4K Blu-ray, eller se det i spel som Ori and the Will of the Wisps eller Gears 5.

Fördelen som Dolby Vision har jämfört med standard HDR10 är att den stöder 12-bitars färg, vilket gör det möjligt för konsolen att visa mer än 68,7 miljarder färger, mycket mer än 10-bitars HDR-format kan visa. Naturligtvis beror hur bra de här färgerna kommer att se ut på din TV - som också behöver stödja Dolby Vision, även om det är lika med kursen.

Support för DTS och Dolby Atmos

(Image credit: Playground Games)

Medan standardinställningen för hörlurar för Xbox Series X är Windows Sonic, som på Xbox One innan den, stöder Xbox Series X också Dolby Atmos och DTS headphone: X sound - även om du måste köpa en separat licens för varje.

Windows Sonic är bra för dem som inte är så noga med sitt ljud, men Dolby Atmos och DTS ger en mer fullständig rumslig ljudupplevelse, vilket till exempel betyder att du kan se från fiendens fotspår exakt var de är i förhållande till dig. Om du är någon som spelar mycket online multiplayer kan det vara värt att skaffa en av dessa, särskilt eftersom du inte behöver ett specifikt headset för att någon ska fungera - men för att använda Dolby Atmos behöver du en kompatibel soundbar.

Det är också värt att notera att dessa bara fungerar med spel som stöder Dolby Atmos eller DTS-ljud, vilket inkluderar Gears 5, Forza Horizon 4 och Rise of the Tomb Raider.

Xbox-appen

(Image credit: Microsoft)



I skrivande stund är den nya Xbox-appen för iOS och Android fortfarande i betatestning. Den uppgraderade versionen av den kompletterande appen ger dig mer kontroll än tidigare, så att du specifikt kan hantera lagring i dina Xbox-konsoler, röstchatta med vänner på antingen Xbox eller PC och enkelt dela klipp och skärmdumpar från spel och ge enkel åtkomst till fjärråtkomst. Du kan även använda appen som en fjärrkontroll för din konsol, vilket är mycket praktiskt för multimediatjänster.



Sammantaget fann vi att den medföljande appen gjorde det enklare än någonsin att komma åt och hantera våra Xbox-enheter när du är på språng.

Xbox game – spelbibliotek

(Image credit: Shin'en Multimedia)

Nya titlar vid lanseringen är lite nedslående

Kombinerat med Xbox Game Pass erbjuds mycket att spela

Massor av bakåtkompatibla spel att spela

Xbox Series X lanseringsbibliotek är kanske det som är den största besvikelsen med den nya konsolen. Till att börja med finns det bara en handfull nya spel med stora namn som landar på konsolen vid lanseringen - Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion, Dirt 5 och Yakuza: like a Dragon, varav ingen är exklusiv för Xbox, även om Yakuza inte kommer till PS5 förrän nästa år.

Faktum är att alla Xbox Series X-lanseringsspel redan är tillgängliga (eller kommer att finnas tillgängliga) på Xbox One - och många kommer också att släppas på PS5. Lanseringstitlarna som är Xbox exklusiva, som Gears 5, Forza Horizon 4, och Ori and the Will of the Wisps, är alla optimerade versioner av Xbox One-titlar.

Under vår testperiod hade vi tillgång till både bakåtkompatibla Xbox-titlar och en handfull nästa generations spel som har optimerats för Xbox Series X. Optimeringar för några av de tredjepartstitlar vi hade tillgång till, t.ex. som Watch Dogs: Legion, hade inte rullats ut i skrivande stund - optimeringspatchar för många av dessa titlar, inklusive Watch Dogs: Legion, är planerade till Xbox Series X lanseringsdatum den 10 november.

Vi upptäckte att medan vi njöt av nya spel som Yakuza och var imponerade av optimeringarna för Gears 5 och Gears Tactics, så fanns det inga spel som verkligen tog andan ur oss och fick oss att känna att Xbox Series X borde vara måste att köpa. Du kan kolla hela Xbox Series X-lanseringsserien här.

Det är lite av ett nedslående urval, som skulle ha förstärkts något av Halo Infinite, som nu har försenats till 2021. Vi hoppas att vi ser att Microsoft fyller ut Xbox Series X-speluppställningen inom en snar framtid - men det är inte en särskilt stark start.

Xbox Game Pass

(Image credit: Microsoft)

Den räddande ängeln, när det gäller de tillgängliga spelen, är att Xbox Series X-spelare kommer att ha tillgång till tusentals bakåtkompatibla spel vid lanseringen, så du har massor av äldre spel att spela.

Om du skaffar en Xbox Series X vid lanseringen rekommenderar vi starkt att du också skaffar ett Xbox Game Pass Ultimate-abonnemang för att stärka ditt bibliotek. Som tidigare nämnts betyder Xbox Game Pass Ultimate att du får tillgång till hundratals Xbox One-spel, inklusive förstaparts Xbox-spel på första dagen. Så när det gäller pengar att spara, parar du ihop ditt Game Pass-abonnemang med din nya konsol så att du inte behöver skaffa nya spel - såvida de inte ingår i Game Pass.

Xbox Series X optimized

(Image credit: Microsoft)

Xbox Series X Optimized Games Xbox Series X Optimized-spel ska ha en ikon i ditt spelbibliotek som anger att de är optimerade, men den här ikonen visas inte i vårt bibliotek under testperioden, så det var svårt att identifiera vilka spel som hade optimerats direkt.

En handfull Xbox One-spel har optimerats för Xbox Series X. Dessa titlar har uppgraderats eller byggts med tanke på Xbox Series X för att få ut det mesta av konsolens kraft - och det har de verkligen fått.

Vi testade några optimerade titlar inklusive Gears 5, Yakuza: Like a Dragon, The Falconeer och Dirt 5 och fann att dessa spel skryter med minimala laddningstider, förbättrad stabilitet och avsevärt förbättrad grafik.

Till exempel har Gears 5 på Xbox Series X strålspårning och 4K vid 60 fps, vilket gör att kampanjläget ser bättre ut än någonsin tidigare och laddas snabbare. Det är omedelbart mer uppslukande tack vare mer stabila bildhastigheter och brist på laddning av skärmväggar. Skillnaden är ännu mer märkbar i Gears 5:s multiplayer, vilket möjliggör 4K vid 120 fps, vilket resulterar i en prestanda som känns mycket mer lyhörd - och som är kritisk i online multiplayer. Med Dolby Atmos-stöd också är spelet ett lysande bevis för Xbox Series X:s obefläckade kraft.

Ska du köpa Xbox Series X?

(Image credit: Future)

Köp konsolen om ...

Du vill ha minimala laddningstider och smidigare spel

Xbox Series X:s supersnabba SSD minskar drastiskt laddningstiderna för spel - både gamla och nya - medan den anpassade RDNA 2 GPU möjliggör spel i 4K/60 fps (och stöder upp till 120 fps). Så om du är trött på att behöva kompromissa när det gäller bildhastigheter kontra visuell trohet, blir du glad att veta att du kan få båda här.

Du vill ha en fantastisk audiovisuell multimediaupplevelse

En inbyggd 4K Blu-ray-spelare, tillgång till ett överflöd av streamingtjänster och stöd för Dolby Atmos och Dolby Vision gör Xbox Series X perfekt för dem som använder sin konsol som hemunderhållningssystem och vill ha starka audiovisuella specifikationer.

Du vill behålla åtkomst till dina äldre Xbox-spel och tillbehör

Xbox Series X är bakåtkompatibel med fyra generationer Xbox-spel, vilket innebär att du inte behöver oroa dig för att få tillgång till dina äldre titlar på din nya maskinvara. Det finns mer än 1000 bakåtkompatibla spel tillgängliga vid lanseringen, och många Xbox One-tillbehör kommer också att vara bakåtkompatibla från lanseringen. Dessutom innebär Smart Delivery att du enkelt kan hoppa mellan din gamla och nya konsol.

Du vill ha mer kontroll över din lagring

Med möjligheten att hantera vilka delar av spel du väljer att installera, antingen via själva konsolen eller Xbox-appen, har det aldrig varit enklare att hantera konsollagringen. Dessutom, även om det är dyrt, gör Seagate-lagringskortet utbyggbart lagringsutrymme snabbt och problemfritt.

(Image credit: Future)

Köp inte konsolen om ...

Du vill ha ett spännande lanseringsbibliotek

Xbox Series X-lanseringsbiblioteket lämnar mycket att önska - det består främst av optimerade versioner av Xbox One-spel och titlar som finns tillgängliga på andra plattformar. Vi förväntar oss att biblioteket växer över tiden, men förvänta dig inte att bli imponerad från början.

Du inte tänker köpa en 4K-TV

Medan Xbox Series X erbjuder reducerade laddningstider och massor av livskvalitetsfunktioner, så kommer du inte utan en 4K-TV att få ut mesta möjliga av konsolens visuella uppgraderingar - du får inte 4K-bilder, och utan en HDMI 2.1-kompatibel skärm har du inte tillgång till 120 fps.

Du förväntar dig en fullständig översyn av nästa generations användargränssnitt

Xbox Series X-gränssnittet skiljer sig inte mycket från föregångarens, så förutom dynamiska bakgrunder och förbättrad hastighet, förvänta dig inte någon enorm skillnad från Xbox One.