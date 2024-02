Vi testkör Samsung Galaxy Tab S9 FE - en stabil surfplatta med medelmåttig prestanda

Under 2023 ökade utbudet av Android-surfplattor runt 5 000 kronor att markant. Till exempel är OnePlus Pad ett riktigt lockande alternativ för mer krävande användare, medan Google Pixel Tablet är ett bra val för familjer som letar efter en familjesurfplatta. Den nya Samsung Galaxy Tab S9 FE ligger också på ungefär samma prisnivå och kostar drygt hälften av standardmodellen Samsung Galaxy Tab S9. Vi tar reda på hur Samsung har lyckats spara in för denna nya surfplatta om den är värd pengarna eller inte.

Samsung Galaxy Tab S9 FE: Pris & tillgänglighet

Tillgänglig från december 2023

Pris från 6 990 kronor

Finns även i en Plus-version med större skärm

I juli 2023 lanserade Samsung en trio av Galaxy Tab S9-surfplattor som alla använder Snapdragon 8 Gen 2 för Galaxy, som introducerades tidigare samma år i Samsung Galaxy S23. Tyvärr sköt de föreslagna detaljpriserna i höjden och för "instegsmodellen" fick man redan betala 10 490 kronor. Grundversionen av Samsung Galaxy Tab S9 FE kostar däremot 6 999 kronor, nästan hälften så mycket.

Samsung Galaxy Tab S9 utmärkte sig särskilt med sin extremt ljusstarka AMOLED-skärm med 120Hz uppdateringsfrekvens och IP68-klassning för vatten- och dammtålighet. IP68-klassningen återspeglas också på Samsung Galaxy Tab S9 FE, vilket gör den till den utan tvekan mest robusta surfplattan i denna prisklass. Tyvärr får displayen flera nedgraderingar, eftersom vi får nöja oss med en LCD-panel med 90Hz uppdateringsfrekvens. Eftersom Samsung är kända för sina utmärkta AMOLED-skärmar hade vi gärna sett det här också. Dessutom får du ofta en 120Hz-skärm från konkurrenterna.

Även om Android-surfplattor inte är kända för sina roliga färgalternativ kan du få Samsung Galaxy Tab S9 FE i tre färger; mintgrön, mörkgrå och lavendel.

Värde - poäng: 4 / 5

Samsung Galaxy Tab S9 FE: Specifikationer

Swipe to scroll horizontally Pris 6 990 kronor Operativsystem One UI 5.1 med Android 13 (uppdatering till One UI 6 och Android 14 tillgängliga) Chipset Exynos 1380 RAM 6 GB Lagring 128GB / 256GB Skärm 10,9 tums LCD, 90Hz, 2304 x 1440 pixlar Vikt 523 g Batteri 8 000 mAh Bakre kamera 12MP Selfiekamera 8MP

Samsung Galaxy Tab S9 FE: Skärm

LCD-skärm med 90Hz uppdateringsfrekvens är en stor nedgradering

En maximal ljusstyrka på 720 nits är tillräcklig för inomhusbruk

Upplösningen på 2304 x 1440 pixlar (WUXGA+) är bra

Storleken på skärmen är ungefär samma som på standardmodellen. Samsung Galaxy Tab S9 har en 11-tumsskärm och Samsung Galaxy Tab S9 FE har en 10,9-tumsskärm. Du kommer inte att märka den skillnaden på 0,1 tum i praktiken. För oss är den här storleken tillräckligt stor för bekväm skrivning, surfning och spel. Om du föredrar mer skärmutrymme kan du alltid välja den större Galaxy Tab S9 FE Plus med en 12,4-tumsskärm.

Tyvärr är storleken och upplösningen på 2304 x 1440 pixlar (WUXGA+) de enda två aspekterna som är desamma. Eftersom Samsung till och med utrustar sina billigare mobiler med AMOLED-skärmar är valet av en LCD-panel i denna surfplatta för närmare 7 000 kronor en besvikelse. Som tur är håller LCD-panelen högre kvalitet än genomsnittet med stöd för färgpaletten DCI-P3, men det väger inte upp för bristen på AMOLED. Speciellt om du väljer Galaxy Tab S9 FE Plus som kostar runt 10 000 kronor förväntar du dig AMOLED.

Färgåtergivningen är utmärkt (för en LCD-skärm) och betraktningsvinklarna är utmärkta. Ibland förvrängs färgerna när man tittar på en LCD-skärm från en sned vinkel, men som tur är lider inte Galaxy Tab S9 FE av detta. Den maximala ljusstyrkan på 720 nits är också mer än tillräcklig för inomhusbruk och den automatiska ljusstyrkan svarar också exakt. För bekväm utomhusanvändning i starkt solsken bör du ändå välja den dyrare Galaxy Tab S9, som har en maximal ljusstyrka på 1 750 nits.

Nedgraderingen från 120Hz till 90Hz är inte störande i praktiken. Vi använder en mobil och laptop med en uppdateringsfrekvens på 120Hz och skärmen på Samsung Galaxy Tab S9 FE kändes inte märktbart långsammare. För att vara tydlig: den här surfplattan har verkligen ingen dålig skärm. Samsung visar varje år att de har högkvalitativa skärmar i varje produktkategori (mobil, laptop, TV...). Vi förväntade oss därför mer av den här surfplattan.

Skärm - poäng: 3,5 / 5

Samsung Galaxy Tab S9 FE: Design

Tre färger: Mint, mörkgrå, lavendel

IP68-klassning för vatten- och dammtålighet

Fingeravtrycksläsare sitter i på/av-knappen (och fungerar bra)

Förutom några små detaljer är designen på Samsung Galaxy Tab S9 FE identisk med den för standardmodellen Galaxy Tab S9. Likheterna är så starka att man skulle kunna kopiera texten i recensionen av Samsung Galaxy Tab S9 och klistra in den här utan att ge drastiskt felaktig information.

Som förväntat av en surfplatta i Galaxy S-serien får du S Pen gratis med denna surfplatta. Samsung förblir de enda som gör detta tills vidare, medan du hos Apple måste spendera runt tusenlappen extra på en Apple Pencil. S Pen är givetvis magnetisk och klickar säkert in i urtaget på baksidan under kameran eller på sidan. Vi märkte att S Pen fastnade lite bättre på baksidan under kameran än på sidan. Om du inte investerar i ett fodral med utskärning för S Pen rekommenderar vi definitivt att fästa den på baksidan om du bär med dig surfplattan i en ryggsäck.

Själva S Pen är något mindre avancerad än Galaxy Tab S9, Tab S9 Plus och Tab S9 Ultra. Till exempel, om du kopplar bort S Pen från dessa surfplattor, öppnas en tom anteckning automatiskt där du kan börja skriva. Pennan laddas även trådlöst på baksidan av surfplattan. S Pen till Galaxy Tab S9 FE har inget batteri, så du kan inte använda Air Actions eller liknande. S Pen är därför endast lämplig för att göra anteckningar och eftersom de flesta bara använder den för det tycker vi att det är en okej kompromiss.

IP68-klassningen är ett av dess största försäljningsargument och Galaxy Tab S9 FE är den enda prisvärda, mainstream surfplattan med denna nivå av vatten- och dammtålighet. Rent konkret innebär det att surfplattan kan ligga i vatten på 1,5 meters djup i en timme innan vattenskada uppstår. Den är också skyddad mot sand eller annat grus. Dess S Pen har samma skydd. De extra robusta Armour Aluminium-sidorna är tyvärr exklusiva för de dyrare Tab S9-versionerna. Tab S9 FE får nöja sig med vanlig aluminium.

Slutligen har Samsung Galaxy Tab S9 FE ingen fingeravtrycksläsare under skärmen, eftersom det inte är möjligt i kombination med en LCD-panel. Istället sitter skannern i på/av-knappen. Den svarar också exakt och du behöver sällan ange din PIN-kod eller mönster manuellt. Tyvärr finns det inget 3,5 mm-uttag för hörlurar, men det är ingen överraskning för Galaxy S-surfplattorna.

Design - poäng: 5 / 5

Samsung Galaxy Tab S9 FE: Mjukvara

Mjukvara

One UI 5.1 och Android 13 ur förpackning

Uppdatering till One UI 6 och Android 14 är tillgänglig men erbjuder lite nytt

Alla surfplattor i Galaxy Tab S9-serien fungerar med samma programvara och det gäller även den lite billigare Fan Edition-utgåvan. Samsung har lagt till ett gäng funktioner eftersom själva Android inte är optimerat för surfplattor. Deras One UI gränssnitt är nu i nivå med iPadOS och är speciellt designat för surfplattor.

Även om Galaxy Tab S9 FE fortfarande kör Android 13 med One UI 5.1 ur förpackningen fick vi nästan omedelbart meddelandet att uppdateringen till Android 14 med One UI 6 kunde laddas ner. Vi hittade inte direkt några större skillnader jämfört med standardmodellen Galaxy Tab S9 som vårt TechRadar-team testade under sommaren 2023. I det här fallet är det positivt, eftersom det innebär att Tab S9 FE är bra för produktivitet. Uppdateringspolicyn är densamma som med de andra Tab S9-surfplattorna och du får därför fyra Android-uppdateringar och fem års säkerhetsuppdateringar.

I DeX-läge ser hemskärmen ut som en stationär dator, med ett aktivitetsfält längst ner. Om du öppnar en app här kommer ett fönster upp som visar appen. Du kan dra i fönstret, göra det större, göra det mindre, expandera det till helskärm och mer. Goda nyheter för de som tycker att DeX är för komplext, för även utan DeX kan du enkelt öppna appar i fönster och justera dem fritt på skärmen. Du kan också skapa appgrupper med upp till tre appar och ställa in vilken app som ska placeras var i delat skärmläge.

Du kan använda tangentbord och mus med DeX, men du kan inte ansluta en andra bildskärm. Detta förblir exklusivt för de dyrare surfplattorna. Du kan prova hur många kablar du vill, Galaxy Tab S9 FE använder USB 2.0 och kan inte kopplas till en extern bildskärm med en kabel på något sätt.

Mjukvara - poäng: 5 / 5

Samsung Galaxy Tab S9 FE: Prestanda

Exynos 1380 svarar vanligtvis snabbt, men laggar ibland

Inte lämplig för tung gaming eller videoredigering

De största kompromisserna har utan tvekan gjorts i prestandan i Samsung Galaxy Tab S9 FE. Det ser vi direkt med chipsetet, ett Exynos 1380, som även används i Samsung Galaxy A54. Även om den telefonen är en av våra favoriter på grund av dess starka helhetspaket, är dess mediokra prestanda också dess största nackdel. Den här surfplattan sitter i stort sett i samma båt.

Samsung Galaxy Tab S9 FE må ha samma modifierade version av Lightroom som resten av serien, men med det svagare chipsetet går allt lite mindre smidigt. Det tar lite längre tid för redigeringar att visas i en förhandsvisning och beroende på storleken på bilden tar exporten också lite längre tid. Det finns dock goda nyheter för dem som gillar att göra anteckningar på sin surfplatta, eftersom den kostnadsfria årsprenumerationen på populära GoodNotes också ingår i Tab S9 FE. Lyckligtvis påverkar inte den lite svagare prestandan anteckningar.

I praktiken motsvarar prestandan hos Galaxy Tab S9 FE den för Galaxy A54. Det är enkelt att använda sociala medier, göra anteckningar och surfa på internet. Vi märkte direkt att varje app tar lite längre tid att ladda innan den faktiskt öppnas. Speciellt om du använder flera appar i delad skärm (eller DeX-läge), kommer du snabbt att nå gränserna för processorn. Surfplattan kraschade aldrig helt, men ofta under mer intensivt arbete med delad skärm var vi tvungna att vänta några sekunder på att tangentbordet äntligen skulle dyka upp.

Slutligen, gaming rekommenderas verkligen inte. Vi började med några omgångar av Teamfight Tactics, ett relativt lätt spel och det gick utan problem. Vi har ofta spelat samma spel på en Galaxy Tab S6 Lite (2020) och vi drabbades snabbt av framedrops, överhettning och andra problem. Om du däremot försöker spela ett mer krävande spel som Honkai Star Rail på medium inställningar vid 60 fps, så Galaxy Tab S9 FE att kännas som en glödhet kolbit på nolltid. Delen av surfplattan där processorn sitter blev oroväckande varm efter bara fem minuter och även om spelet var inställt på 60 fps kämpade surfplattan för att komma upp i stabila 30 fps.

Prestanda - poäng: 3,5 / 5

Samsung Galaxy Tab S9 FE: Batteri

8 000 mAh batteri räcker hela dagen

Ingen laddare i förpackningen (endast en USB-C till USB-C-kabel)

Samsung Galaxy Tab S9 FE har det minsta batteriet av alla surfplattor i denna serie. Kapaciteten på 8 000 mAh är inte dåligt för surfplattor av den här storleken, men konkurrensen klarar sig bättre. OnePlus Pad har ett 9 610 mAh batteri och även standardmodellen Galaxy Tab S9 har ett lite större 8 400 mAh batteri. När du använder surfplattan för att skriva ned anteckningar och göra lite kontors- eller skolarbete kan du fortfarande få åtta till tio timmars batteritid utan problem.

Mer intensivt arbete och gaming har större inverkan på batteriet. Du kommer exempelvis inte att kunna spela spel i åtta timmar i sträck utan att koppla in laddaren. Du kommer fortfarande att få hyfsade sex timmar, men absolut inte mer än så. Ett plus med Galaxy Tab S9 FE är att den knappt tappar något batteri i viloläge. När vi inte hade använt surfplattan på ett dygn hade bara cirka fem procent av batteriet tagit slut.

Samsung skickar inte med någon adapter i förpackningen. Du får en USB-C till USB-C-kabel och vill du få den angivna 45W snabbladdningen måste du köpa laddaren själv. Eftersom batteriet är något mindre laddas surfplattan relativt snabbt. För att gå från 20 till 45 procent krävdes endast 35 minuter. Ju högre procentandel, desto långsammare blir laddningen. För att gå från 45 till 95 procent krävdes 1 timme och 45 minuter.

Batteri - poäng: 4 / 5

Bör jag köpa Samsung Galaxy S9 FE?

Swipe to scroll horizontally Kategori Kommentar Päng Pris Ett riktigt gediget totalpaket med logiska kompromisser. Konkurrensen är dock tuff. 4 / 5 Skärm Skärmen är verkligen inte dålig, men vi hade velat se en AMOLED-panel istället för LCD. 3,5 / 5 Design Vatten- och dammtåligheten är i toppklass och utbudet av tillbehör är fattande. 5 / 5 Mjukvara Samsung har lyckats optimera sin mjukvara och är i nivå med Apple. 5 / 5 Prestanda Måttlig prestanda, inte lämplig för intensiv multitasking, spel eller videoredigering. 3,5 / 5 Batteri Batteriet räcker en hel dag och laddas upp ganska snabbt. Synd bara att det inte finns någon laddare i förpackningen. 4 / 5

Köp den om ...

Du vill ha en lagom kraftfull surfplatta

Denna surfplatta är inte en komplett ersättning för din laptop, men den erbjuder en bra balans mellan pris och prestanda. Den är verkligen användbar för att arbeta på språng eller för att skriva anteckningar under lektioner och liknande.

Du behöver en robust surfplatta

En skvätt vatten eller till och med ett dopp i poolen är inga problem för Galaxy Tab S9 FE. Att S Pen dessutom är vattentät gör den bara bättre.

Du har redan andra Samsung-enheter

Galaxy Tab S9 FE fungerar perfekt med mobiler, smartklockor och laptops från Samsung.

Köp den inte om ...

Du vill redigera många foton och videor

På grund av det svagare chipsetet och LCD-skärmen är Galaxy Tab S9 FE inte en idealisk surfplatta för foto- och videoredigering.

Du vill spela krävande spel

Exynos 1380 går smidigt för vardagliga sysslor, men i spel blir den snabbt överhettad och saktar ner allt.

Du vill ha ett fullfjädrat alternativ till din laptop

Galaxy Tab S9 FE är ett bra komplement till en laptop, men inte en fullfjädrad ersättare. Skärmen är för liten för detta och prestandan är för svag. De dyrare Tab S9 Plus och Tab S9 Ultra är bättre val.

Samsung Galaxy Tab S9 FE: Andra alternativ

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 Samsung Galaxy Tab S9 FE OnePlus Pad iPad (2022) Pris 6 990 kronor 5 990 kronor 6 290 kronor Vikt 523g 552g 477g Lagring 128GB 128GB 64GB Skärmstorlek 10,9 tum 11,61 tum 10,9 tum Processor Exynos 1380 MediaTek Dimensity 9000 Apple A14 Bionic Högtalare 4 högtalare (AKG) 4 högtalare Stereohögtalare Batteri 8 000 mAh 9 510 mAh 7 606 mAh

Apple iPad (2022) Du blir tvungen att köpa till själva Apple Pencil, men Apples iPad från 2022 ger dig A14 Bionic för en mer kraftfull prestanda än Galaxy Tab S9 FE. Dess baslagring på 64 GB är dock magert. Läs hela recensionen av iPad (2022) här.