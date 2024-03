Samsung Galaxy S24 Plus - recension: Plus-modellen har äntligen en anledning att existera

Trots sitt blygsamma utseende känns varje tum av Galaxy S24 Plus som en flaggskeppstelefon. Den har en bättre skärm, något bättre batteritid och mer RAM än sitt syskon i standardstorlek, medan Samsungs gäng av hit-or-miss AI-funktioner – som är tillgängliga i lika stor utsträckning över hela Galaxy S24-serien – minskar klyftan mellan Plus och den dyrare S24 Ultra. Du får inte den sistnämnda modellens titanram och överlägsna kameror här, men Galaxy S24 Plus erbjuder en jämförbar telefonupplevelse till ett överkomligt tillgängligt pris.

Samsung Galaxy S24 Plus: Kort sammanfattning

Samsung Galaxy S23 Plus ryktades vara det sista Plus-märkta inlägget i Samsungs långvariga Galaxy S-serie av flaggskeppstelefoner, och om en efterföljare inte hade presenterats på Galaxy Unpacked 2024, hade det varit enkelt att förlåta företaget för att sluta slösa tid på deras obekvämt placerade modeller i mellanklass.

Trots att de erbjuder Galaxy Ultra-storlekar till ett mer överkomligt pris, har Samsungs Galaxy Plus-telefoner sällan, om aldrig, visat sig ge bättre valuta för pengarna än dess överlag bättre Ultra-enheter. I år är dock Galaxy S24 Plus ett mycket mer lockande alternativ: dess skärm är objektivt sett bättre än den du hittar på standardstorleken Samsung Galaxy S24 och den tappar inte heller något när det kommer till otaliga AI-funktioner som Samsung framhåller som det viktigaste försäljningsargumentet för sin Samsung Galaxy S24 Ultra.

Specifikt drar Galaxy S24 Plus nytta av QHD+-skärmteknik – en funktion som tidigare reserverats för Galaxy S23 Ultra – och ett skräddarsydd Snapdragon 8 Gen 3-chipset (eller Samsungs egna Exynos 2400, beroende på din region) som placerar AI i framkanten av telefonupplevelsen. Den förstnämnda uppgraderingen är inte direkt en gamechanger – det betyder i huvudsak att 6,7-tumsskärmen på Plus-modellen är skarpare och mer detaljerad än FHD+-motsvarigheten på Galaxy S24 – men det räcker för att bättre skilja Plus från dess billigare syskon. AI-funktionerna, däremot, ger en paritet till Galaxy S24-serien som aldrig någonsin sett tidigare.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Galaxy AI är samlingsnamnet för Samsungs gäng AI-drivna funktioner, som sträcker sig från text- och samtalsöversättning i realtid till generativ fotoredigering. Vi misstänker att bara en handfull av dessa verktyg kommer att vara verkligt användbara på lång sikt – närmare bestämt Circle to Search och Live Translate – men vi är ändå glada över att Samsung valde att erbjuda alla sina Galaxy AI-funktioner till hela Galaxy S24-serien.

På den fysiska uppgraderingsfronten har Galaxy S24 Plus marginellt smalare ramar och en något plattare design än sin föregångare, även om dess starkare Armour Aluminium-ram är den mest märkbara förändringen. Telefonens batteri på 4 900 mAh är också lite större; Vid faktiskt användning ger detta dock inte särskilt mycket längre batteritid jämfört med Galaxy S23 Plus (förmodligen på grund av den nyare telefonens mer krävande programvara). Ändå är Galaxy S24 Plus objektivt sett kungen vad gäller batteritid i Galaxy S24-serien.

Om du är ute efter den bästa kameratelefonen som finns, är Galaxy S24 Ultra det bästa valet, men den nya Plus-modellen har ändå en hyfsad, om inte banbrytande, fotohårdvara. Telefonen behåller sin föregångares 50 MP vidvinkelobjektiv (f/1.8), 12 MP ultravidvinkelobjektiv (f/2.2), 10 MP teleobjektiv (f/2.4, 3x optisk zoom) och 12 MP selfiekamera (f/2.2), även om ovannämnda tillägg av Galaxy AI har lagt till några smarta nya AI-drivna redigeringsmöjligheter i mixen.

Sammantaget är Samsungs senaste flaggskepp på Plus-nivå en objektivt sett bättre telefon än fjolårets S23 Plus och det borde få potentiella Galaxy S24 Ultra-köpare att tänka två gånger på vad de verkligen värdesätter i en telefon.

Samsung Galaxy S24 Plus: pris och & tillgänglighet

11 490 kronor

Lanserades januari 2024

Samsung Galaxy S24 Plus tillkännagavs vid Samsungs senaste Galaxy Unpacked-evenemang den 17 januari 2024. Telefonen finns att beställa i ett urval av sju Samsung Galaxy S24-färger (mer om dessa senare).

Galaxy S24 Plus kostar 14 490 kronor för baskonfigurationen (12GB RAM/256GB lagring) och stiger till15 990 kronor för modellen med 12GB RAM/512GB lagring.

Om vi tittar på telefonens pris jämfört med resten av Galaxy S24-serien, börjar standardkonfigurationen av Galaxy S24 på11 490 kronor, medan Galaxy S24 Ultra börjar på 17 990 och sträcker sig upp till 20 490 kronor.

Poäng - värde: 4 / 5

Samsung Galaxy S24 Plus: specifikationer

Här är en titt på Samsung Galaxy S24 Plus' viktigaste specifikationer och hur de jämför sig med dess syskon.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S24 - specifikationer Header Cell - Column 0 Galaxy S24 Galaxy S24 Plus Galaxy S24 Ultra Dimensioner 147 x 70,6 x 7,6 mm 158,5 x 75,9 x 7,7 mm 162,3 x 79,0 x 8,6 mm Vikt 167g 196g 232g Ram Förstärkt Armor Aluminium Förstärkt Armor Aluminium Titan Skärm 6,2-tums AMOLED 1Hz till 120Hz 6,7-tums AMOLED 1Hz till 120Hz 6,8-tums AMOLED 1Hz till 120Hz Upplösning 2340 x 1080 3088 × 1440 3088 × 1440 Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 för Galaxy / Samsung Exynos 2400 för Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 för Galaxy / Samsung Exynos 2400 för Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 för Galaxy RAM 8GB (LPDDR5X) 12GB (LPDDR5X) 12GB (LPDDR5X) Lagring 128GB / 256GB (UFS 4.0) 256GB / 512GB (UFS 4.0) 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.0) Huvudkamera 50MP 50MP 200MP Ultravidvinkelskamera 12MP 12MP 12MP Telefotokamera 10 MP, 3X optisk zoom 10 MP, 3X optisk zoom 10MP, 3X och 10X optisk zoom Selfiekamera 12MP 12MP 12MP Batteristorlek 4 000 mAh 4 900 mAh 5 000 mAh Laddning 25W trådbunden, 15W trådlös 45W trådbunden, 15W trådlös 45W trådbunden, 15W trådlös Färger Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet, Amber Yellow Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet, Amber Yellow Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet, Titanium Yellow Exklusiva färger Samsung.com Sandstone Orange, Sapphire Blue, Jade Green Sandstone Orange, Sapphire Blue, Jade Green Sandstone Orange, Sapphire Blue, Jade Green

Samsung Galaxy S24 Plus: design

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Något plattare kanter och smalare ramar

Ny Armour Aluminium-ram

För andra året i rad lägger Samsungs nyaste Galaxy Plus-modell tonvikt på meningsfulla interna uppgraderingar framför en dramatisk estetisk omdesign; men det betyder inte att Galaxy S24 Plus ser identisk ut med sin föregångare.

Med måtten 158,5 x 75,9 x 7,7 mm och en vikt på 196 g, har årets Plus-telefon något smalare ramar, något plattare kanter och en mer hållbar Armor Aluminium-ram än Galaxy S23 Plus. Så det finns vissa skillnader, även om det fortfarande är svårt att omedelbart särskilja Galaxy S24 Plus från dess föregångare när man jämför de två telefonerna med en snabb blick.

Galaxy S24 Plus har fortfarande Gorilla Glass Victus 2 på framsidan, vilket inte skulle vara ett problem om Galaxy S24 Ultras Gorilla Armor inte var så mycket effektivare för att minska repor. Irriterande nog har vår Galaxy S24 Plus-testenhet redan fått en hel del fläckar och repor, så vi skulle föreslå att du skaffar upp ett kompatibelt skärmskydd så snabbt som möjligt.

När det gäller Samsung Galaxy S24-färgerna levereras Galaxy S24 Plus i Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet, Amber Yellow, Sandstone Orange, Sapphire Blue och Jade Green, där de tre sistnämnda färgerna är exklusiva för Samsung-butiken. Vårt testexemplar var i Cobalt Violet-färgen, som visar upp telefonens matta finish och glasstruktur på baksidan ganska snyggt, även om det inte är någon hemlighet att Galaxy S24 Ultras titanalternativ känns mycket mer premium.

Poäng - design: 3 / 5

Samsung Galaxy S24 Plus: skärm

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

QHD+-skärm för första gången i en Plus-modell

Förbättrad sikt utomhus

Ny toppljusstyrka på 2 600 nit

För första gången är skärmen på Samsungs senaste Galaxy Plus-modell objektivt överlägsen skärmen som används av dess standardsyskon. Specifikt använder Galaxy S24 Plus en 6,65-tums dynamisk AMOLED 2X-skärm, med QHD+-teknik som ger förbättrad skärpa och detaljer jämfört med skärmen på den mindre Galaxy S24. Tidigare har QHD+-skärmar varit reserverade för Samsungs Ultra-telefoner, och även om skillnaderna här inte är så märkbara är det trevligt att se Samsung ge Galaxy S24 Plus den bästa möjliga skärmen.

De övriga skärmuppgraderingarna delas mellan Galaxy S24 och S24 Plus. Båda telefonerna får en ny toppljusstyrka på 2 600 nits, samt förbättrad synlighet utomhus tack vare Samsungs Vision Booster-funktion. Deras uppdateringsfrekvens har också förbättrats – du får nu 1-120Hz istället för 48-120Hz.

Vision Booster förbättrar skärmens synlighet i scenarier med hög ljusstyrka. (Image credit: Future / Axel Metz)

Den sistnämnda funktionen gör gaming på Galaxy S24 Plus till en fröjd (mer om detta senare), medan Vision Booster säkerställer att synligheten för innehåll som streamas via plattformar som YouTube och Netflix inte påverkas av direkt solljus. Under våra tester fungerade detta riktigt bra.

De vanliga färg-, distorsions- och vidvinkelsfördelarna med AMOLED-skärmteknik är närvarande och korrekta på Galaxy S24 Plus, och alla ovanstående funktioner kombineras för att leverera den största, djärvaste och ljusaste Galaxy S Plus-skärmen hittills.

Poäng - skärm: 5 / 5

Samsung Galaxy S24 Plus: kameror

Image 1 of 3 (Image credit: Future / Axel Metz) Selfiekameran. (Image credit: Future / Axel Metz) Kamerauppsättningen på baksidan. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Samma trippelkamera som Galaxy S23 Plus

Upp till 8K-video vid 30 fps

AI-funktioner är imponerande men potentiellt problematiska

Om det finns en stor besvikelse med Galaxy S24 Plus så är det bristen på förändringar i kamerans hårdvara. Telefonen behåller sin föregångare 50 MP vidvinkelobjektiv (f/1.8), 12 MP ultravidvinkelobjektiv (f/2.2), 10 MP teleobjektiv (f/2.4, 3x optisk zoom) och 12 MP selfiekamera (f/2.2). Detta är inte nödvändigtvis en dålig sak – de allsidiga fotograferingsmöjligheterna i Galaxy S24 Plus är objektivt imponerande om du inte förväntar dig den allra bästa kameratelefonen – men en huvudsensor på 200 MP från Galaxy S23 Ultra hade inte varit fel.

Bilder tagna med Galaxy S24 Plus-modellens 50 MP vidvinkelsobjektiv är konsekvent ljusa, detaljerade och ser naturliga ut. Telefonens nya och förbättrade bildbehandling gör sig av med föregångarens tendens att lägga till för mycket skärpa i bilder och även om Galaxy S24 Plus ibland kan gå åt andra hållet, med bilder som ibland känns lite för mjuka, är resultaten mycket mer konsekventa den här gången.

Image 1 of 2 (Image credit: Future / Axel Metz) (Image credit: Future / Axel Metz)

Galaxy S24 Plus stöder också det nya Ultra HDR-bildformatet, vilket säkerställer att exakta färger bibehålls även i de mest kontrastrika scenerna. Foton som delas med Instagram behåller denna HDR-information, så Galaxy S24 Plus är ett utmärkt alternativ för ivriga sociala media-fans.

Image 1 of 2 Vidvinkelskameran. (Image credit: Future / Axel Metz) Zoomkameran. (Image credit: Future / Axel Metz)

Telefonens förmåga att hantera kontrast är mindre imponerande i nattläge, där vi fann att vissa färger artificiellt ljusnade upp lite för mycket (blått är den största boven). Som sagt, nattläget i sig är (som alltid) ett välkommet alternativ, liksom porträttläget, som har uppgraderats för att inkludera förgrundsoskärpa, såväl som den allestädes närvarande bakgrundsoskärpan eller "bokeh"-effekterna, på Galaxy S24 Plus.

Image 1 of 3 Porträttläget. (Image credit: Future / Axel Metz) Porträttläget. (Image credit: Future / Axel Metz) Porträttläget. (Image credit: Future / Axel Metz)

Nya fotograferingslägen inkluderar ett matläge och Dual Record. Det sistnämnda är extra trevligt; den låter dig spela in videor med valfri kombination av Galaxy S24 Plus fyra linser, vilket är ytterligare en bonus för innehållsskapare.

Samsung har vänt sig till AI för huvuddelen av årets kamerarelaterade Galaxy-uppgraderingar, med en uppsättning nya redigeringsverktyg till hands för att hjälpa dig att komponera om och redigera bilder. Edit Suggestion, till exempel, använder Galaxy AI för att föreslå lämpliga fotojusteringar, medan Generative Edit kan fylla i delar av en bildbakgrund med lämpligt innehåll. Instant Slow-mo kan generera ytterligare bildrutor för att lägga till fler detaljer (eller illusionen av fler detaljer) till videor, medan Super HDR ger verklighetstrogna förhandsvisningar innan avtryckaren ens trycks ned.

Viktiga Galaxy AI-funktioner som Generative Edit (ovan) är tillgängliga i hela Galaxy S24-serien. (Image credit: Samsung)

Generative Edit är särskilt intressant, även om det väcker några besvärliga frågor om äkthet, skönhetsstandarder och värdet av fotografering 2024. Men om du skulle vilja radera några förbipasserande från en söt bild av din älskade hund, kommer du utan tvekan att vara tacksam för dess inkludering på Galaxy S24 Plus.

Poäng - kameror: 3 / 5

Samsung Galaxy S24 Plus: prestanda

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Snapdragon 8 Gen 3-chipset i USA, Exynos 2400 i övriga världen

Större ångkammare och strålspårningsstöd

Fenomenala högtalare

Tråkigt nog har Samsung återigen använt olika chipset för sina senaste Galaxy-telefoner – även om situationen inte är lika illa som den var för Galaxy S22-serien, där Snapdragon 8 Gen 1 överträffade Exynos 2200 med viss marginal.

Specifikt beror chipsetet som driver din Galaxy S24 Plus på i vilken region du köper telefonen. De i USA får en skräddarsydd version av Qualcomms nysläppta Snapdragon 8 Gen 3, medan de i Europa och andra regioner får Samsungs nya Exynos 2400. Vår skribent är London-baserad och testade därför Exynos-versionen av Galaxy S24 Plus och han hade aldrig några problem med prestandan eller fick känslan av att telefonen hade ett svagt chipset på något sätt.

Om du är intresserad av benchmarks, uppnådde vår Exynos-utrustade Galaxy S24 Plus en enkärnig Geekbench 6-poäng på 2002, ett flerkärnigt resultat på 6732 och ett maskininlärande Geekbench ML-poäng på 423. Som jämförelse fick vår Snapdragon 8 Gen 3-utrustade version av S24 Plus – som vi testade i USA med samma Geekbench-program – en enkärnig poäng på 2272, en flerkärnig poäng på 7083 och en maskininlärningspoäng på 694 (med hjälp av Geekbench ML). Alla tester utfördes med telefonerna i standardläge, som prioriterar batteritid och kylningseffektivitet framför bearbetningshastighet.

(Image credit: Future / Axel Metz)

Det handlar alltså om minimala skillnader här. Enligt vår åsikt har de något överlägsna CPU-testresultaten för Qualcomms Snapdragon-chipset en liten eller ingen inverkan på den faktiska Galaxy S24 Plus-prestandan och även om Snapdragons maskininlärningsresultat är betydligt högre än för Exynos, är Galaxy AI beroende av moln- baserad bearbetning – snarare än bearbetning på enheten – vilket gör denna överlägsenhet lika försumbar.

I framtiden kommer maskininlärningsprestanda utan tvekan att bli mer betydelsefull, men för närvarande behöver alla som köper en Exynos-version av Galaxy S24 Plus inte oroa sig för de något överlägsna siffrorna i Snapdragon 8 Gen 3. Under vår tid med den Exynos 2400-utrustade Galaxy S24 Plus kunde telefonen hantera allt från spel, intensiv videoinspelning och flera appar felfritt.

På tal om spel - Galaxy S24 Plus drar nytta av en ångkammare som är 1,9 gånger större än Galaxy S23 Plus, vilket förbättrar värmeavledningen med en påtaglig marginal. Alla tre Galaxy S24-telefonerna erbjuder också stöd för strålspårning och i själva verket skulle Galaxy S24 Plus inte se malplacerad ut på vår lista över de bästa gamingtelefonerna. För övrigt är Galaxy S24 Plus dubbla stereohögtalare är också ganska fenomenala.

Poäng - prestanda: 5 / 5

Samsung Galaxy S24 Plus: mjukvara

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Galaxy AI möjliggör flera upplevelseförbättrande funktioner

Sju år av OS-uppdateringar och sju år av säkerhetsuppdateringar

One UI känns fortfarande överkomplicerat

Du kommer utan tvekan att ha märkt att den intensiva marknadsföringen för Galaxy S24-serien är fokuserad på deras nya AI-funktioner, som Samsung säger är "inriktade på att förbättra varje del av livet." I själva verket utökar Galaxy AI telefonupplevelsen snarare än att revolutionera den, men det gör ändå S24 Plus till en mer mångsidig telefon än de flesta.

Funktionerna som erbjuds här sträcker sig från Live Translate (dvs. tvåvägsöversättning i realtid) till Note Assist, som använder AI för att sammanfatta och effektivisera text i Samsung Notes. Transcript Assist gör en liknande sak för röstinspelningar, medan Googles Circle to Search-funktion låter dig söka på webben efter innehåll snabbt och enkelt.

Den sistnämnda funktionen är riktigt användbar – vi har kunnat identifiera flera växter, klockor, tröjor och mer – även om det egentligen bara är en mer användarvänlig version av Google Lens. Live Translate är också imponerande och fungerade felfritt i våra interna tester, även om det återstår att se hur effektiv den här nya funktionen är när det gäller att tolka vardagsspråk och dova fraser.

Image 1 of 3 Circle to Search på Galaxy S24 Plus. (Image credit: Future / Axel Metz) Circle to Search på Galaxy S24 Plus. (Image credit: Future / Axel Metz) Circle to Search på Galaxy S24 Plus. (Image credit: Future / Axel Metz)

Chat Assist syftar till att hjälpa "justera samtalston för att säkerställa att kommunikationen låter som den var avsedd", och även om alternativen Professional och Casual gjorde ett rätt bra jobb, var Polite- och Social-alternativen inte lika vassa och lät ofta väldigt stela.

Så, ja, Galaxy AI är verkligen hit-or-miss i sin nuvarande form, men det råder ingen tvekan om att Galaxy S24 Plus och dess syskon leder vägen i denna modiga nya värld av AI.

När det gäller domen över Galaxy S24 Plus-mjukvaran mer generellt, är historien densamma som den har varit de senaste åren: One UI är fullspäckat med funktioner och erbjuder nästan oöverträffade nivåer av anpassning, men det är också förbluffande komplext. Det finns så många menyer på Samsungs senaste Galaxy-telefoner att det är lätt att gå vilse; men du belönas för dina ansträngningar med granulär kontroll över nästan allt.

Webbsurf med Samsung DeX. (Image credit: Future / James Ide)

Det finns också några trevliga nya funktioner i One UI 6.1, närmare bestämt en ny och förbättrad version av Samsung DeX, som låter dig ansluta Galaxy S24 Plus till en bildskärm eller TV och använda den som en stationär PC. iPhone-liknande bakgrundsdämpning för telefonens alltid-på-display är ett annat välkommet tillägg.

På livslängdsfronten är nyheterna goda. Samsung lovar sju år av OS-uppdateringar och sju år av säkerhetsuppdateringar för Galaxy S24 Plus och dess syskon, vilket är en välkommen förbättring jämfört med de fem år vi har kommit att förvänta oss av företaget på senare tid (detta placerar också S24-serien i linje med Google Pixel 8 och Apples senaste iPhones).

Poäng - mjukvara: 3 / 5

Samsung Galaxy S24 Plus: batteri

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

4 900 mAh-batteriet är en liten uppgradering

45W trådbunden laddning, 15W trådlös laddning

Galaxy S24 Plus har ett 4 900 mAh-batteri, vilket är en ökning på 200 mAh jämfört med 4 700 mAh-batteriet på Galaxy S23 Plus. Tyvärr resulterar den storleksökningen inte i en stor (om någon) förbättring av batteritiden, men Galaxy S24 Plus är fortfarande en fenomenalt långvarig telefon och en som överträffar standardmodellen Galaxy S24 med viss marginal.

Under våra tester höll vår Exynos-utrustade Galaxy S24 Plus långt över en och en halv dag vid måttlig användning, även med alltid-på-skärmen aktiverad. I USA registrerade vår Snapdragon-utrustade Galaxy S24 Plus 16 timmars batteritid i två separata tester (ett med adaptivt läge aktiverat, det andra med standardläge aktiverat). Så, oavsett vilken Galaxy S24 Plus-modell du väljer, kommer du få en riktigt bra batteritid.

(Image credit: Future / Axel Metz)

Galaxy S24 har kapacitet för 45W trådbunden laddning och 15W trådlös laddning. I våra tester i USA av den Snapdragon-utrustade versionen av Galaxy S24 Plus fick vi 40% och 70% laddning på 15 respektive 30 minuter (från ett helt dött tillstånd och med en Samsung 45W-laddare).

Vår Exynos-utrustade testenhet tog lite längre tid på sig att nå samma batteriprocent, men telefonen nådde full laddning på drygt en timme, vilket är cirka 20 minuter snabbare än tiden det tog vår Exynos-utrustade Galaxy S24 att nå 100% laddning (80 minuter). Så, återigen, Galaxy S24 Plus laddningshastigheter är imponerande, oavsett vilket chipset din modell kör.

Om telefonen stängs av helt på grund av brist på ström, är du tvungen att lämna laddningssladden inkopplad i ett par minuter innan det går att låsa upp den igen. Det är ingen jättestor grej, men lite störande och något som är värt att känna till.

Poäng - batteri: 5 / 5

Bör jag köpa Samsung Galaxy S24 Plus?

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S24 Plus - totalpoäng Kategori Kommentar Poäng Värde Galaxy S24 Plus är betydligt billigare än Galaxy S24 Ultra, men det är fortfarande en väldigt dyr telefon. 4 / 5 Design Telefonens smala ramar och plattare sidor ser bra ut, men bristen på Gorilla Armor-glas är en besvikelse. 3 / 5 Skärm Galaxy S24 Plus skärm är stor, ljus, utomhusvänlig och lika bra som Galaxy S24 Ultras. 5 / 5 Mjukvara Samsungs Galaxy AI-funktioner är ett välkommet tillägg, men de gör inte tillräckligt för att mildra One UI:s komplexitet. 3 / 5 Kameror Galaxy S24 Pluss kamerauppsättning är objektivt sett solid, men vi hade gärna sett några fler hårdvaruuppgraderingar. 3 / 5 Prestanda Trots de regionbaserade chipset-skillnaderna är Galaxy S24 Plus en fenomenalt kraftfull telefon. 5 / 5 Batteri Telefonens klassledande batteritid och snabba laddning gör den till en batterimästare. 5 / 5

Köp den om ...

Du vill ha Ultra-specifikationer för ett lägre pris

Galaxy S24 Plus är billigare än Galaxy S24 Ultra, men du får fortfarande en lika kraftfull chipset, samma mängd RAM, samma laddningsmöjligheter, samma toppljusstyrka, samma variabel uppdateringsfrekvens och ännu bättre batteritid.

Du är ett fan av stora telefoner

Om du är ute efter en Samsung-telefon med stor skärm som inte tynger ner fickan, är Galaxy S24 Plus så portabel som en 6,7 tumstelefon kan bli.

Du vill ha klassledande batteritid

Galaxy S24 Plus rankas bland de bästa Android-telefonerna för batteritid; om uthållighet är ditt största bekymmer är det här telefonen att satsa på.

Köp den inte om ...

Du vill ha den bästa kameratelefonen

Galaxy S24 Plus kameror är inte dåliga på något sätt, men kamerorna på Galaxy S24 Ultra är i en klass för sig. Om du vill ha det bästa, bör du satsa på flaggskeppsmodellen istället.

Du slipper helst en inlärningskurva för mjukvaran

Om du aldrig har använt Samsungs OneUI-programvara tidigare, kommer Galaxy S24 Plus att innebära en brant inlärningskurva.

Samsung Galaxy S24 Plus: andra alternativ

Som du har läst vid det här laget är Samsung Galaxy S24 Plus en kraftfull, mångsidig, långvarig telefon. Men det finns också ett antal bra alternativ att överväga ..

Samsung Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Ultra gör allt som Galaxy S24 Plus kan göra, samtidigt som den lägger till bättre kameror och en mer förstklassig design i mixen. Den är dock oerhört dyr.