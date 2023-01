Här hittar du de coolaste presenterna och samlarobjekten med The Legend of Zelda-tema.

Den 12 maj 2023 släpps äntligen den efterlängtade uppföljaren till The Legend of Zelda: Breath of the Wild, som kommer att heta The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. I väntan på denna historiska händelse har vi begett oss till Amazon.se, som är något av webbutikernas motsvarighet till Hyrule i sin rikedom på udda och roliga fynd.

Zelda-prylar: Våra favoriter

Vår jakt på de coolaste prylarna och speltillbehören med Zelda-tema tog oss genom mörka grottor av maskeradkostymer, läskiga skogar av halvdana kopior och vidunderliga vidder av officiella samlarobjekt. Här är vad vi hittade.

Game & Watch: The Legend of Zelda

Game & Watch-versionen av The Legend of Zelda släpptes i samband med att originalspelet fyllde 35 år. (Image credit: Nintendo)

När The Legend of Zelda fyllde 35 år släpptes en specialversion av Nintendos klassiska Game & Watch innehållande originalspelet, Zelda II: The Adventure of Link, The Legend of Zelda: Link's Awakening och en version av Game & Watch-spelet Vermin med ingen mindre än självaste Link i huvudrollen. Den lilla handhållna konsolen är inte bara ett prisvärt samlarobjekt utan bjuder även på timmar av kul med fullängdsversioner av klassiska Zelda-spel.

Sköld

Links ikoniska sköld funkar både som prydnad och som försvar mot goblins. (Image credit: Amazon)

Den här replikan av Links berömda sköld är varken gjord av stål eller brandsäker som originalet, men passar utmärkt på maskeraden eller som prydnasföremål på väggen.

Plånbok

Av alla Zelda-plånböcker är den japanska Link's Awakening-versionen vår favorit. (Image credit: Amazon)

Det finns flera plånböcker med Zelda-tema att välja mellan, men vårt val är den här japanska Link's Awakening-plånkan, med plats för fem bankkort och lite rupees.

Speldosa

Med den här speldosan kan du spela Song of Storms utan okarina. (Image credit: Youtang)

Den här lilla speldosan är en rolig, billig och garanterat uppskattad present till Zelda-fantasten. Öppna trälocket, veva och njut av "Song of Storms" från The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Skattkista med manga

Manga-böcker och en affisch gömmer sig i den här skattkistan. Inte illa! (Image credit: Amazon)

I Zelda-spelen öppnar du många skattkistor, och förhoppningarna stiger alltid när den lilla melodin spelas. Även den här kistan spelar melodin när du öppnar den, och innehållet går inte att bli besviken på. Här får du nämligen fem volymer av mangaserien från Akira Himekawa, som även illustrerat affischen som följer med.

Staty av BOTW-Link

Den detaljerade BOTW-figuren är ett måste i varje Zelda-samling. (Image credit: FIrst 4 Figures)

Många betraktas The Legend of Zelda: Breath of the Wild som höjdpunkten i spelseriens långa historia, och tillhör du dem är den här detaljerade figuren föreställande BOTW-Link värd att investera en tusenlapp i. Statyn mäter

22.6 (l) x 13 (b) x 24.4 (h) centimeter och har integrerade LED-ljus som lyser upp basen och pilen som Link spänner i sin båge.

Hori Zelda-stativ för Switch

Switch-stativet från Hori är en bra investering för dig som gillar att spela Zelda i det handhållna läget. (Image credit: Hori)

Vi tillbringar timme efter timme med Zelda-spelen på Switch, att spela i det handhållna läget blir dels tungt efter ett tag och dels tar batteriet slut fortare än vi önskar. Det här BOTW-inspirerade stativet med laddning och justerbar vinkel löser biffen.

Lampa Triforce

Triforce-lampan lyser upp dunkla grottor och spelrum. (Image credit: Amazon)

Har du också drömt om att lägga vantarna på den gyllene artefakten Triforce? Nu har du chansen. Vi inte är säkra på att originalet också kostar 200 spänn och drivs av två AA-batterier, men i övrigt är likheten slående. Det här officiellt licenserade samlarobjektet är en perfekt present till Zelda-fans som kan behöva lite extra ljus i spelrummet.

Fodral för Switch-kassetter

I den här lådan samlar du prydligt alla dina Zelda-spel till Switch. (Image credit: Amazon)

Gillar du att äga fysiska kopior av dina Zelda-spel till Switch behöver du också ett passande fodral till dem. Och vad kan vara mer passande än den här stilrena Zelda-fodralet med plats för 12 spelkassetter?

Boss Key nyckelring

Vem vill inte ha Boss Key i sin nyckelknippa? (Image credit: Pyramid International)

I nyckelringssortimentet med Zelda-tema finns det svärd och sköldar, men för oss är Boss Key det självklara valet. Nycklarnas nyckel är officiellt licenserad av Nintendo och precis som originalet går den inte sönder så lätt.

Soundtrack

Boxen med musiken från Link's Awakening innehåller alla spår från Gameboy- och Switch-versionerna. (Image credit: N/A)

Den här japanska boxen innehåller originalmusiken från The Legend of Zelda: Link's Awakening på fyra CD-skivor. Musiken från båda versionerna av spelet finns med här och bara omslagsdesignen är värd de drygt 400 kronorna som hela paketet kostar.

Mugg

Mycket te kommer att drickas ur den här officiella Zelda-muggen när vi spelar Tears of the Kingdom. (Image credit: Stor)

Ingen Zelda-samling är komplett utan muggar, och det finns flera att välja på. Den här stilrena officiellt licenserade muggen levereras i presentförpackning och kostar drygt 150 spänn.

Svärd till Skyward Sword

Med ett lysande svärd blir Skyward Sword HD en ännu bättre spelupplevelse. (Image credit: MoKo)

Nintendo Switch-versionen av The Legend of Zelda: Skyward Sword kan spelas med vanlig handkontroll eller med rörelsekontroller. Väljer du det senare alternativet kan du förvandla din högra Joy-Con till ett svärd som lyser när du svingar det. Onödigt? Ja. Fantastiskt? Också ja.

Knappar till Joy-Cons

Upplev gamla och nya Zelda äventyr med de här knapparna för dina Joy-Cons. (Image credit: Hori)

De här officiellt licenserade knapparna ger dina Joy-Cons ett lite mer Zelda-inspirerat utseende, samtidigt som de bidrar med bättre grepp och struktur.

Pussel

Det här Zelda-pusslet kommer även med en poster. (Image credit: Winning Moves)

Winning Moves pusselserie med motiv inspirerade av The Legend of Zelda: Windwaker är prisvärda, lagom utmanande och håller hög kvalitet. I lådan får du dessutom med en affisch med samma motiv som pusslet.

Encyklopedi

Det här är den enda encyklopedin vi behöver. (Image credit: Dark Horse Books)

För några år sedan släpptes den 328 sidor långa encyklopedin som innehåller allt du någonsin kan tänkas vilja veta om alla Zelda-spel från The Legend of Zelda till Twilight Princess HD. Encyklopedin i guld är formgiven för att likna det första spelet i serien från NES-tiden, och ser förstås alldeles förträfflig ut i bokhyllan.

