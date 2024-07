Amazon Prime Day - dag 2: superdeal på Polar Pacer Pro ger dig 20% rabatt

Amazon Prime Day Sommarens stora reafest, Amazon Prime Day, är i full gång. Det är en kort reafest för alla Prime-medlemmar, som ger fina rabatter och deals på teknikprylar och övriga produkter i Amazons sortiment. Rean är redan i full gång och kommer att pågå mellan den 16-17 juli. Vi samlar alla de bästa erbjudandena och rabatterna på ett och samma ställe. Klicka här för att bli en Prime-medlem

Vi är nu inne på dag två av Amazon Prime Day och reafesten är i full gång! Som du hör på namnet, gäller denna korta reafest endast för Prime-medlemmar, som får möjlighet att fynda en mängd fantastiska rabatter på smartklockor och andra teknikprylar. Sommarens Prime Day pågår enbart två dagar, mellan den 16-17 juli, så se till att du hinner få iväg din beställning innan det är för sent.

Vi på TechRadar jobbar flitigt med att gå igenom den stora mängden erbjudanden som finns tillgängliga, för att plocka ut och samla de allra bästa i vår stora Prime Day-artikel. Tanken med detta är att det ska bli enklare för våra läsare att snabbt få en översikt på de allra bästa dealsen och slippa behöva skrolla igenom tusentals produkter själva i jakten på de riktiga guldkornen.

På tal om guldkorn är denna deal just det - under Prime Day har du möjlighet att klicka hem den prisvärda träningsklockan Polar Pacer Pro till det just nu lägsta tillgängliga priset. Den kostar vanligtvis runt 2 600 kronor, men under Prime Day kan du klicka hem den för endast 2 051 kronor hos Amazon. Beställningen är dessutom fraktfri, så det tillkommer inga extra kostnader. Det ger dig en otroligt prisvärd träningsklocka, som vi gav fyra av fem stjärnor i betyg i vår recension av den. Om du vill läsa mer om klockan, kan du läsa hela vår recension av den här, alternativt klicka in på länken här nedanför för att komma direkt till Amazons produktsida för den.

Glöm inte att du behöver vara en Prime-medlem för att kunna ta del av erbjudandena - du kan registrera dig här.

Superdeal på Polar Pacer Pro