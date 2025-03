Amazon Spring Deal Days — 3 TV-apparater du kan klicka hem för under 5 000 kronor

Du kan fynda några riktigt billiga TV-apparater under Amazon Spring Deal Days.

Som du kanske sett är Amazons stora reafest, Spring Deal Days, i full gång och bjuder på fina rabatter på teknikprylar i samtliga kategorier. Reafesten kommer att pågå i några dagar, fram till den 31 mars, så du har gott om tid att kika runt bland alla erbjudanden.

Vi på TechRadar jobbar som vanligt på med att gå igenom alla rabatter och erbjudanden, för att kunna plocka ut och tipsa er läsare om de allra bästa. Under dag ett av reafesten har vi hittat ett par schyssta deals på TV-apparater som går att klicka hem riktigt billigt. Under Spring Deal Days ligger alla på priser under 5 000 kronor. Du hittar dem här nedanför och kan klicka dig vidare till Amazons hemsida om du vill läsa mer om någon av modellerna.

Om du beställer hem något från Amazon via någon av våra länkar, tjänar vi en liten provision. På så sätt kan du stötta vår hemsida, så vi kan fortsätta att rapportera om allt spännande inom teknikvärlden. Så, stort tack till er läsare!

Billiga TV-apparater under 5 000 kronor

36% rabatt Philips Smart TV 32" för 1 830:- hos Amazon

Denna LED HD TV från Philips är perfekt för den som behöver ha en lite mindre TV och bara vill ha något enkelt och billigt. Den är perfekt som en TV i ett litet studentrum exempelvis. Under Spring Deal Days hos Amazon kan du klicka hem den för under 2 000 kronor.

20% rabatt LG 4K TV 55" för 4 592:- hos Amazon

Denna LG TV har fått en schyssta rabatt på 20% hos Amazon under Spring Deal Days som låter dig klicka hem den för under 5 000 kronor. Den har 60 Hz uppdateringsfrekvens, stöd för smartassistenter, webOS 23 och AI-behandling för både ljusstyrka och ljud.