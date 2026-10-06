Prime Deal Days är perfekt för de tråkigaste teknikinköpen – här är prylarna du borde passa på att köpa

När stora reafester drar igång brukar man snabbt börja leta efter rabatter på de senaste och dyraste teknikprylarna. Nya TV-apparater, telefoner, laptops och hörlurar pryder ofta reans förstasidor med stora röda rabattprocenter. Men under Amazon Prime Deal Days, som pågår den 6–7 oktober, är det rätt så sällan den typen av rabatter dyker upp. Istället är det småprylarna som ofta är reans stora stjärnor.

Vi pratar om saker som USB-C-laddare, laddkablar, powerbanks, adaptrar, grenuttag, skärmskydd och mobilskal. Prylar som de flesta av oss behöver förr eller senare, men som få förmodligen sitter och längtar efter att få lägga pengar på.

Prime Deal Days brukar som nämnt inte vara rean där vi ser årets mest spektakulära prissänkningar på dyr teknik. Istället är Amazons oktoberrea fullproppad med mindre rabatter på ett enormt antal produkter. Det kanske inte låter lika spännande, men det passar faktiskt perfekt för just den här typen av småköp.

Några kategorier värda att kolla in

Här nedanför hittar du tips på några produktkategorier som är fullproppade med rabatter under Prime Deal Days – massor av smårabatter på småprylar. Saker som USB-C-kablar, powerbanks, adaptrar och USB-hubbar, grenuttag och förlängningskablar, skärmskydd och mobilskal, minneskort och USB-minnen samt andra billiga mobiltillbehör.

En liten varning är dock på sin plats. Amazon har ett enormt utbud av tillbehör från både välkända och betydligt mer obskyra tillverkare. När det gäller framför allt laddare och powerbanks rekommenderar vi att du håller dig till etablerade märken och inte automatiskt väljer den allra billigaste produkten bara för att rabattprocenten ser imponerande ut.

Kolla också gärna prishistoriken för produkten innan du lägger din beställning. Prime Deal Days-märkningen innebär inte automatiskt att du tittar på ett rekordlågt pris.

Laddare

USB-C-laddare och snabbladdare är typiska småköp som är värda att passa på med när priset sjunker. Kolla in Bästa Prime Deal Days-erbjudanden eller se Mest populära produkterna.

Laddkablar

En extra USB-C-, Lightning- eller annan laddkabel kommer nästan alltid till användning. Kolla in Bästa Prime Deal Days-erbjudanden eller Mest populära produkterna.

Powerbanks

Inte särskilt spännande – förrän batteriet håller på att dö när du är långt från ett vägguttag. Kolla in Bästa Prime Deal Days-erbjudanden eller Mest populära produkterna.

Grenuttag & förlängningskablar

En kategori man helst slipper betala mycket för, men som alltid behövs någonstans i hemmet. Kolla in Bästa Prime Deal Days-erbjudanden eller Mest populära produkterna.

USB-hubbar & adaptrar

Perfekt om din laptop har ont om portar eller om du behöver HDMI, Ethernet eller fler USB-anslutningar. Kolla in Bästa Prime Deal Days-erbjudanden eller Mest populära produkterna.

Mobilskal

Ett nytt skal är knappast det roligaste teknikinköpet, men betydligt billigare än att reparera en trasig telefon. Kolla in Bästa Prime Deal Days-erbjudanden eller Mest populära produkterna.

Skärmskydd

Ytterligare en billig försäkring för telefonen, surfplattan eller smartklockan. Kolla in Bästa Prime Deal Days-erbjudanden eller Mest populära produkterna.

Minneskort

Behöver du mer lagring till kameran, spelkonsolen eller någon annan pryl är rean ett bra tillfälle att fylla på. Kolla in Bästa Prime Deal Days-erbjudanden eller Mest populära produkterna.

USB-minnen & externa SSD-enheter

Bra att ha för säkerhetskopior och för att snabbt flytta filer mellan enheter. Kolla in Bästa Prime Deal Days-erbjudanden eller Mest populära produkterna.