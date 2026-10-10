Som TechRadars TV-testare är det här mina tre favoriter bland årets TV-apparater – modeller från LG, Sony och Samsung

Med introduktionen av RGB-TV-apparater och OLED-skärmar som blir allt ljusstarkare har 2026 varit ett spännande år för TV-tekniken. Som TechRadars TV-testare har jag hittills under året fått möjlighet att testa flera riktigt imponerande modeller.

Jag har därför valt ut tre av mina personliga favoriter från årets tester. Här finns allt från riktigt bra allroundmodeller och förstklassiga OLED-TV-apparater till en ny RGB-modell.

Mina favorit-TV-apparater hittills under 2026

LG C6

LG C6 är den bästa TV jag har testat hittills under 2026. Den kanske inte är den allra mest avancerade modellen när det gäller funktioner eller bildkvalitet, men det finns ingen annan TV som erbjuder lika mycket för pengarna.

Bildkvaliteten hos C6 är enastående. Den levererar klara och levande färger som fungerade fantastiskt bra i animerade filmer som Elemental, tillsammans med en djup och fyllig kontrast som kom till sin rätt när jag tittade på The Batman under testperioden. Den imponerande rörelsehanteringen gör C6 perfekt för sport, de skarpa detaljerna är utmärkta för film, serier och spel och tack vare en märkbar ökning av ljusstyrkan jämfört med föregångaren har bilden dessutom fått betydligt mer tryck.

När jag testade C6 sida vid sida med föregångaren LG C5 blev det tydligt att C6 innebär en rejäl uppgradering. Högre ljusstyrka, snabbare processor och en mer exakt och engagerande bild – allt till samma lanseringspris.

Den är dessutom ett riktigt kraftpaket för gaming med ett brett utbud av funktioner och har till och med bra inbyggt ljud, vilket gör att den känns som ett komplett paket. Det bästa av allt? Den ger redan mycket för pengarna, men dyker dessutom ofta upp till rabatterade priser.

Läs hela vårt test av LG C6

LG 65" C6 4k OLED TV (2026) LG C6 är en utmärkt allround-TV som levererar fantastisk bildkvalitet och prestanda för film, serier, sport och gaming. Den är en rejäl uppgradering jämfört med föregångaren LG C5, men har ändå samma lanseringspris.

Sony Bravia 7 II

RGB-mini-LED, som går under flera olika namn beroende på tillverkare, har varit den stora TV-nyheten under 2026. Mina erfarenheter av tekniken har dock varit... lite blandade.

En TV som verkligen imponerade på mig var däremot Sony Bravia 7 II. Det här är den billigare modellen i Sonys sortiment av RGB-TV-apparater, placerad under flaggskeppet Sony Bravia 9 II, men Bravia 7 II levererar verkligen där det räknas.

Trots att Bravia 7 II använder bakbelysning levererar den svärta som kan mäta sig med vissa OLED-skärmar. Kontrasten är kraftfull och ljusstyrkan imponerande, men det finns framför allt en sak som sticker ut: färgerna. Färgintensiteten hos Bravia 7 II är slående, något som blev särskilt tydligt när jag testade TV med Luma-figurerna från The Super Mario Galaxy Movie. De många färgerna i deras kroppar såg nästan ut att explodera på skärmen och visade verkligen hur fantastisk färgåtergivningen hos Bravia 7 II är.

I övrigt erbjuder Bravia 7 II spelfunktioner märkta med ”Perfect for PlayStation 5”, tillsammans med stöd för 4K vid 120 Hz, VRR och ALLM. Jag uppmätte dessutom en input lag på 10,4 ms, vilket är bättre än hos de flesta Sony-TV-apparater jag har testat under de senaste åren.

Bravia 7 II är dyr för att vara en RGB-TV i mellanklassen, men den imponerar verkligen med sin prestanda. Om du har möjlighet att tänja lite på budgeten är det här en riktigt bra TV.

Läs hela vårt test av Sony Bravia 7 II

Sony Bravia 7 II 65" 4K True RGB TV (2026) Sonys RGB-TV i mellanklassen imponerar på nästan alla områden, med färgstark bildkvalitet, utmärkt kontroll över bakbelysningen, bra spelfunktioner och gamingprestanda samt ett riktigt bra inbyggt ljud.

Samsung S95H

Samsung S99H är Samsungs OLED-flaggskepp för 2026 och en av årets bästa OLED-TV-apparater.

Det finns dock en viktig detalj att känna till när det gäller modellnamnen. TV:n heter Samsung S95H i USA, men säljs som Samsung S99H i Sverige och andra delar av Europa. Här i Sverige finns även en separat modell som heter S95H, men den har något enklare specifikationer, bland annat lägre ljusstyrka, en annan design utan den karakteristiska ramen och Wi-Fi 5 istället för Wi-Fi 6. Det är alltså den mer påkostade S99H som TechRadar har testat.

Samsung S99H levererar en helt fantastisk bildkvalitet. När jag tittade på filmer som Speed Racer visade TV upp levande och intensiva färger som verkligen fick filmens färgsprakande bildspråk att komma till sin rätt. Ännu viktigare är att färgåtergivningen är mycket exakt, något som märks särskilt tydligt i hudtoner. TV erbjuder också kraftfull kontrast, vilket fungerar utmärkt i filmer som The Batman och Alien: Romulus. Återgivningen av svärta har dessutom förbättrats utan att det har skett på bekostnad av skärmens antireflexbehandling.

När det gäller funktioner är S99H mycket välutrustad, särskilt för gaming. Den har fyra HDMI 2.1-portar, stöd för 4K vid 165 Hz, fullt VRR-stöd, HDR10+ för gaming och ALLM, samt en praktisk spelhubb. En input lag på bara 9,5 ms bidrar dessutom till en följsam och responsiv spelupplevelse.

Sedan har vi den omdiskuterade ramen. TV har en silverfärgad ram som ser helt okej ut när man betraktar den rakt framifrån, men som förmodligen kommer att dela åsikterna bland potentiella köpare. Trots det påverkar ramen inte helhetsintrycket särskilt mycket, eftersom S99H levererar så imponerande prestanda.

Samsung S99H är en OLED-TV i den absoluta toppklassen och priset speglar det. Med det sagt har den redan fått flera fina rabatter, trots att det bara har gått några månader sedan lanseringen.

Läs hela vårt test av Samsung S95H (S99H i Sverige)

Samsung S95H 65" 4K OLED TV (2026) Samsung S99H är märkets OLED-flaggskepp för 2026 och precis som sina föregångare är det en fantastisk TV som förtjänar fem stjärnor. Effektiv antireflexbehandling, enastående bildkvalitet och gamingprestanda i toppklass gör detta till en TV i den absoluta eliten, även om den nya ramen kan dela åsikterna.

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