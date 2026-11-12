Roborock smygstartar Black Friday med upp till 53% rabatt – spara hela 8 500 kronor på populära robotdammsugare

I vanlig ordning smygstartar Black Friday-rean redan tidigt i november och Roborock är en av dem som passat på att släppa lite tidiga rabatter på flera av sina populära dammsugare. Du har redan möjlighet att spara tusenlappar på allt från avancerade robotdammsugare till mångsidiga skaftdammsugare.

Bland erbjudandena hittar vi bland annat flaggskeppsmodellen Roborock Saros 20 Sonic, som fått hela 53 procents rabatt, samt den mer budgetvänliga Qrevo 798, som nu säljs med 42 procents rabatt. Även den flexibla våt- och torrdammsugaren F25 ACE Combo har fått en rejäl prissänkning på 41 procent.

Rabatterna har redan börjat dyka upp hos svenska återförsäljare som Power, Komplett, NetOnNet och Webhallen, så du behöver inte vänta till själva Black Friday för att göra ett fynd. Här nedanför har vi samlat de bästa erbjudandena från Roborocks tidiga Black Friday-rea.

Roborocks tidiga Black Friday-deals

53% rabatt Du sparar 8 500 kr Roborock Saros 20 Sonic: var 15 990 kr nu 7 490 kr hos Komplett SE Roborocks prisbelönta flaggskeppsmodell Saros 20 Sonic har fått en rejäl prissänkning inför Black Friday. För 7 490 kronor får du en kraftfull robotdammsugare med hela 36 000 Pa sugkraft, ett avancerat moppsystem som kommer åt längs kanter och teknik som klarar dubbla trösklar på upp till 8,8 cm. Det gör den till ett riktigt lockande alternativ för dig som vill automatisera städningen hemma. Rabatten på hela 53 procent finns redan nu hos bland annat Power, Komplett, NetOnNet och Webhallen.

42% rabatt Du sparar 2 500 kr Roborock Qrevo 798: var 5 990 kr nu 3 490 kr hos Komplett SE Letar du efter en prisvärd robotdammsugare som både dammsuger och moppar? Roborock Qrevo 798 har redan fått 42 procents rabatt inför Black Friday och kostar nu bara 3 490 kronor hos bland annat Power. Den erbjuder 10 000 Pa sugkraft, dubbla roterande moppar som automatiskt lyfts över mattor och borstar som motverkar hårtrassel. Dessutom sköter den självrengörande dockan mycket av underhållet, med upp till sju veckors städning innan du behöver tömma dammbehållaren.

41% rabatt Du sparar 3 500 kr Roborock F25 ACE Combo: var 8 490 kr nu 4 990 kr hos Komplett SE Roborock F25 ACE Combo är ett mångsidigt alternativ för dig som vill kunna städa mer än bara golven. Den här flexibla 5-i-1-dammsugaren kombinerar våt- och torrstädning med funktioner för bland annat rengöring av möbler, mattor och bilsäten. Den kan även användas för att avlägsna kvalster. Inför Black Friday har priset sänkts med 41 procent, från 8 490 till 4 990 kronor, vilket gör den till ett intressant köp för dig som vill ha flera städfunktioner i en och samma maskin.