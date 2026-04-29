Det går bra för Roborock – ökade sina intäkter med över 56% under 2025

Intäkterna ökade med 56,5% under 2025 och 23,3% under Q1 2026

Stora investeringar i forskning och utveckling driver innovation

Placerar sig som global marknadsledare inom robotdammsugare

Roborock har presenterat sin årsrapport för 2025 och rapporten för första kvartalet 2026 och det är riktigt fina resultat för företaget, med siffror som pekar tydligt uppåt. Företaget redovisade en intäktsökning på hela 56,5% under fjolåret, med en total omsättning på 18,7 miljarder RMB (cirka 25 miljarder kronor), vilket är den högsta i bolagets historia.

Den fina trenden ser ut att fortsätta även under 2026. Under årets första kvartal ökade nämligen intäkterna med 23,3% till 4,2 miljarder RMB (cirka 5,6 miljarder kronor), samtidigt som nettovinsten ökade med drygt 20% jämfört med samma period i fjol.

Stora satsningar på teknik och innovation

Bakom tillväxten ligger en medveten strategi där Roborock prioriterat investeringar i forskning, teknik och global expansion. Under 2025 satsade bolaget motsvarande 1,42 miljarder RMB (cirka 1,9 miljarder kronor) på forskning och utveckling.

Makala inaendelea hapa chini

Det har resulterat i flera uppmärksammade produktlanseringar, som exempelvis Roborock Saros Z70 som världens första robotdammsugare med en femaxlad mekanisk arm och konceptmodellen Saros Rover, som visades upp under CES 2026 med ett helt nytt hjul-ben-system.

Samtidigt har företaget breddat sitt sortiment med nya produktkategorier och fler globala lanseringar, inklusive robotgräsklippare som lanserades i Sverige under 2026 och tvättmaskiner som lanserades i Sverige under 2025.

Konceptmodellen Saros Rover som visades upp under CES 2026. (Image credit: Future)

Stark global expansion

Roborock har också stärkt sin position internationellt. Under 2025 stod utlandsmarknader för över hälften av intäkterna, med en tillväxt på 63,5%. Företaget är nu marknadsledande i fler än tio länder och har etablerat sig som ett globalt varumärke.

Enligt IDC levererade bolaget 5,8 miljoner robotdammsugare under 2025. Det är en ökning med 76,5% och ger en global marknadsandel på 17,7% och en förstaplats globalt.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Roborock har dessutom inlett det nya året starkt.. Vi har redan hunnit med att testa Roborock Saros 20, som fick gott om lovord från TechRadar-teamet. Det ska bli spännande att se vilka innovationer företaget bjuder på härnäst och vi fortsätter att hålla koll utkik efter nya porodukter att testa.