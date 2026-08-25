Försäljningen av digitalkameror ökar och Fujifilm går om Nikon – det här säger siffrorna

Nikkeis rapport för 2025 visar att de globala leveranserna av digitalkameror ökade

Canon stärker sin ledning, medan Fujifilm går om Nikon och tar tredjeplatsen

Fujifilms leveranser har mer än fördubblats sedan 2023

Nikkei Inc:s globala leveranssiffror för digitalkameror under 2025 är här (se faktarutan) och de ger en positiv bild av branschen som helhet. Men nyheterna är särskilt goda om du är ett fan av Canon eller Fujifilm.

Vad är Nikkei? Nikkei Inc är Japans ledande finansmediekoncern och landets motsvarighet till Wall Street Journal eller Financial Times. Företagets årliga undersökning Major Products and Services Share är en omfattande branschrapport som kartlägger globala marknadsandelar inom ett stort antal teknik- och tillverkningssektorer – däribland digitalkameror. Uppskattningarna betraktas som några av de mest tillförlitliga för den globala marknaden och siffrorna för digitalkameror är uppdelade efter tillverkare.

Den största ökningen av kameraleveranser sedan smarttelefonens intåg leddes återigen av Canon, som toppar listan med 4,5 miljoner enheter – en enorm ökning med omkring en miljon enheter jämfört med året innan. Sony behåller samtidigt andraplatsen med 2,42 miljoner levererade kameror efter en betydligt mindre ökning.

Det är dock förändringen längre ner i rankingen som verkligen fångar uppmärksamheten. Fujifilm har gått om Nikon och tagit tredjeplatsen. Medan Nikons leveranser minskade något ökade Fujifilms kraftigt och passerade en miljon enheter. Företaget levererade 1,16 miljoner kameror under 2025, jämfört med 740 000 året innan och bara 430 000 under 2023.

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Panasonic noterade också en rejäl ökning av leveranserna under 2025 och behöll femteplatsen, medan Ricoh Imaging tog över sjätteplatsen från OM Digital, mycket tack vare lanseringen av den avancerade kompaktkameran GR IV.

Du kanske märker att varken Leica eller Hasselblad finns med. Det beror på att siffrorna endast omfattar japanska kameratillverkare, som dock står för den stora majoriteten av den globala försäljningen av digitalkameror.

Vi har sammanställt siffrorna för de senaste tre åren här nedanför, men vad kan vi egentligen lära oss av dem?

Leveranssiffrorna för kameror

Tillverkarna listas här i ordning efter antal levererade kameror och marknadsandel, med förändringen i marknadsandel för 2025 markerad i fetstil. Siffrorna finns sammanställda hos Mirrorless Rumors.

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2025

Canon – 4,5 miljoner enheter (45,7 %, +2,5 %)

Sony – 2,42 miljoner enheter (24,6 %, -3,9 %)

Fujifilm – 1,16 miljoner enheter (11,8 %, +2,8 %)

Nikon – 880 000 enheter (8,9 %, -2,8 %)

Panasonic – 430 000 enheter (4,4 %, +1 %)

Ricoh Imaging – 210 000 enheter (2,1 %, +1,3 %)

OM Digital – 150 000 enheter (1,5 %, -0,4 %)

2024

Canon – 3,53 miljoner enheter (43,2 %)

Sony – 2,33 miljoner enheter (28,5 %)

Nikon – 960 000 enheter (11,7 %)

Fujifilm – 740 000 enheter (9,0 %)

Panasonic – 280 000 enheter (3,4 %)

OM Digital – 160 000 enheter (1,9 %)

Ricoh Imaging – 70 000 enheter (0,8 %)

2023

Canon – 3,34 miljoner enheter (46,5 %)

Sony – 2 miljoner enheter (27,9 %)

Nikon – 810 000 enheter (11,3 %)

Fujifilm – 430 000 enheter (6,0 %)

Panasonic – 260 000 enheter (3,6 %)

OM Digital – 180 000 enheter (2,5 %)

Ricoh Imaging – 60 000 enheter (0,8 %)

Det här säger siffrorna – och vad de inte säger

Till att börja med är det viktigt att komma ihåg att siffrorna enbart gäller levererade enheter, inte intäkter. Vissa tillverkare specialiserar sig på dyrare premiumutrustning medan andra täcker ett betydligt bredare spektrum av produkter. En ranking baserad på intäkter skulle därför kunna se annorlunda ut.

När det gäller leveranser är Canon dock fortfarande världens största kameramärke och noterade en rejäl ökning under 2025. Företaget täcker fler kategorier än någon av konkurrenterna – DSLR, spegellösa kameror och kompaktkameror – med alternativ för i princip alla budgetar och erfarenhetsnivåer, från PowerShot V1 till EOS R100 och EOS 5D Mark IV. Sony behåller samtidigt sin andraplats.

När vi kommer längre ner i listan kan siffrorna variera betydligt mer från år till år eftersom volymerna är mindre och påverkas mer av hur intensiv respektive tillverkares produktcykel varit. Ricoh fick exempelvis ett rejält lyft under 2025 tack vare lanseringen av GR IV, medan företaget saknade motsvarande stora flaggskeppslanseringar under de två föregående åren.

Nikon hade faktiskt ett ganska bra år, inte minst med Z5 II, som utsågs till årets kamera av TechRadar 2025. Trots det har företaget stagnerat något under de senaste åren. Efter förvärvet av RED har Nikon dessutom riktat mer fokus mot filmutrustning, vilket potentiellt kan ha bromsat leveranserna på kort sikt.

Fujifilms imponerande tillväxt går däremot knappast att bortförklara. Siffrorna handlar om mer än enskilda modeller och pekar mot en bredare efterfrågan på kameror med retrodesign – en trend som Fujifilm själva varit med och drivit genom framgångarna med X100-serien, framför allt X100VI från 2024.

Att gå från 430 000 levererade kameror 2023 till 740 000 under 2024 och 1,16 miljoner under 2025 är anmärkningsvärt, särskilt med tanke på globala komponentbrister och problem med produkttillgänglighet. Dessutom inkluderar siffrorna inte Instax.

X-E5, ett av Fujifilms senaste projekt. (Image credit: Future / Tim Coleman)

Kommer retroboomen, som även märks bland Fujifilms spegellösa kameror som X-E5, att fortsätta? 2026 har hittills varit ett ganska lugnt år när det gäller nya produkter – faktum är att varken Fujifilm eller Nikon har lanserat någon ny kameramodell hittills – så vi är inte helt säkra.

Det kan finnas skäl för Nikon-fans att vara oroliga. Företagets senaste nya kamera var Zr från september 2025, med Z5 II dessförinnan i april. Nikon verkar dessutom i stort sett ha övergett nybörjarkameror och sitt Coolpix-varumärke.

Sony har däremot förmodligen haft det starkaste året hittills med nya A7R VI, FX5 och återupplivandet av sin populära serie bridgekameror med nya RX10 V. Därför räknar vi med att Sony kommer att utöka sitt försprång gentemot Fujifilm ytterligare.

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