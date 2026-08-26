”Det mest otroliga uppskjutningsklippet jag någonsin sett”: Se DJI Osmo Action 6 filma en kinesisk rakets återresa till jorden genom 500-gradig hetta

DJI monterade tolv Osmo Action 6-kameror på LandSpaces återanvändbara Zhuque-3-raket

Kamerorna spelade in POV-material från Kinas första lyckade landbaserade uppskjutning till omloppsbana och återhämtning

Konsumentkamerorna hade inte modifierats på något särskilt sätt

Actionkameror är byggda för att tåla tuffa tag, inklusive fall, stötar och att sänkas ner helt i vatten. Men DJI har precis höjt ribban rejält med ett extremt hållbarhetstest: tolv omodifierade Osmo Action 6 monterades på LandSpaces återanvändbara Zhuque-3-raket under dess uppskjutning till omloppsbana och återresa till jorden.

Trots temperaturer på 500 grader lyckades den vanliga konsumentkameran spela in hela händelsen – Kinas första lyckade landbaserade uppskjutning till omloppsbana och efterföljande återhämtning av raketen. Du kan se det oklippta och oredigerade nio minuter långa POV-klippet, inspelat i en enda tagning, på DJI:s globala YouTube-kanal här nedanför.

Videon har fått över 750 000 visningar och fler än 2 000 kommentarer under sina första två dagar, där tittarna häpnar över det uppslukande materialet från raketens hela resa. ”Det mest otroliga uppskjutningsklippet jag någonsin sett”, skriver en tittare, medan en annan säger sig ”inte kunna fatta att den [Osmo Action 6] överlevde en hel raketuppskjutning och landning”.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Det var inte bara de spektakulära bilderna som fångade tittarnas uppmärksamhet. En annan kommentar lyfter fram ljudet i videon: ”Att kunna höra ventilerna och ställdonen genom raketens skrov var på en helt annan nivå! Älskade det!”

🚀 You asked for the full ride. Here it is.| Osmo Action 6 - YouTube Watch On

DJI Osmo Action 6 är en actionkamera för konsumenter som kostar från cirka 4 500 kronor. Den kan spela in video i 4K med upp till 120 bilder per sekund med sin 1/1,1-tumssensor och erbjuder ett dynamiskt omfång på upp till 13,5 EV – och kan tydligen fortsätta spela in även i 500-gradig hetta!

I ett pressmeddelande som delades med TechRadar visade DJI dessutom upp bilder bakom kulisserna från projektet. Några av dem kan du se här nedanför och på en av bilderna syns de förkolnade resterna av en Osmo Action 6 som man lyckades återställa inspelningen från. Hur den kunde fortsätta spela in är helt ofattbart.

Utöver att fånga stabiliserat material från tolv viktiga POV-perspektiv och därmed skapa några av de mest uppslukande raketklippen vi sett, använde DJI även en Mavic 4 Pro-drönare för att filma uppskjutningen från luften, samt sin kommande Osmo 360 II för 360-gradersbilder från marknivå.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Projektet är verkligen en uppvisning i vad DJI:s actionkameror klarar av när de används tillsammans med företagets drönare och 360-kameror. För oss andra får klipp från äventyr som utförsåkning på cykel och skidåkning helt enkelt duga.

Image 1 of 4 Specialbyggt kamerahus utformat för att fästa Osmo Action 6 på sidan av raketen. (Image credit: DJI) DJI Osmo Action 6 monteras på sidan av raketen. (Image credit: DJI) Flygbilder inspelade med Mavic 4 Pro. (Image credit: DJI) (Image credit: DJI) Image 1 of 4 View Original Image 2 of 4 View Original Image 3 of 4 View Original Image 4 of 4 View Original

Följ TechRadar på Google News och lägg till oss som en prioriterad källa för att få våra expertnyheter, tester och analyser direkt i ditt flöde.