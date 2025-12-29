DJI Osmo Action 6 kan nu spela in video i 8K – en stor uppdatering rullas ut gratis

DJI Osmo Action 6 kan nu spela in i 8K

Detta sker via en firmwareuppdatering med flera nya funktioner

Uppdateringen kan installeras redan nu via DJI Mimo-appen

Läser man vårt test av DJI Osmo Action 6 ser man att vi var rejält imponerade av actionkameran – den fick 4,5 av 5 i betyg – men nu har den blivit ännu bättre. Med den senaste firmwareuppdateringen höjs nämligen den maximala videoupplösningen till 8K.

Nyheten om uppdateringen publicerades av DJI på Instagram (via PetaPixel), och där framgår att 8K-inspelning nu stöds i 30 bilder per sekund med bildförhållandet 16:9. Det är en riktigt trevlig gratisuppgradering för alla som redan äger kameran.

Det stannar dock inte där. Uppdateringen lägger även till stöd för att ladda upp material direkt från kameran till olika molntjänster, inklusive OneDrive och Google Drive, eller till en egen NAS-lösning. Uppladdningen kan ske automatiskt eller manuellt, beroende på vad man föredrar.

Dessutom får användare tillgång till nya filmiska tonförinställningar i fotoläget, fler anpassningsmöjligheter och ett antal mindre justeringar. Bland annat har rutnätsöverlappen i Custom-läget förbättrats.

Bättre än någonsin

A post shared by DJI OSMO (@osmo_global) A photo posted by on

DJI Osmo Action 6 var redan en av de bästa actionkamerorna på marknaden, och de här nyheterna gör den ännu mer attraktiv. Kameran levererar mycket hög foto- och videokvalitet i en rad olika ljusförhållanden och har ett gränssnitt som är enkelt att använda.

”Med Osmo Action 6 befäster DJI sin position som ett verkligt hot mot GoPros dominans på actionkameramarknaden”, skrev vi i vårt test. ”Osmo Action 6 är ännu ett tydligt steg i rätt riktning för DJI.”

För den som äger kameran finns uppdateringen tillgänglig via DJI Mimo-appen. Den ska dyka upp automatiskt som en notifiering i appen när den är redo att installeras. Det är firmwareversion 01.02.05.21 man ska hålla utkik efter.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Det här är också en bra påminnelse om att mjukvaruuppdateringar inte bara handlar om buggfixar. När tillverkare lägger tid och resurser på dem kan de faktiskt tillföra nya funktioner som ger tydligt mervärde långt efter att produkten har lanserats.