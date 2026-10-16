Smegs nya MultiGrill fixar panini, hamburgare, grönsaker och till och med belgiska våfflor – och är dessutom riktigt snygg på köksbänken

Smeg har lanserat en ny elektrisk tre-i-ett-grill för köksbänken, med utbytbara plattor för olika typer av matlagning – allt förpackat i en snygg design inspirerad av 1950-talet.

Nya Smeg MultiGrill har två värmeplattor och kan användas både öppen och stängd beroende på vad du ska laga. I kontaktläget tillagas maten snabbt och jämnt med värme från båda sidor, vilket passar exempelvis hamburgare, smörgåsar och grillat kött. Ugnsläget erbjuder fyra justerbara höjdlägen, så att du kan tillaga känsligare råvaror som fisk utan att den övre plattan kommer i direkt kontakt med maten. Slutligen finns BBQ-läget, där grillen kan fällas ut helt för att ge dubbelt så stor grillyta, med värme enbart underifrån.

Grillen har dessutom tre förinställda tillagningslägen – Panini, Waffle och Burger – med justerbara tider och temperaturer. Den levereras med fyra plattor (en slät grillplatta, en räfflad grillplatta och två våffelplattor), samt ett mått för att hälla upp våffelsmet.

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Samtliga plattor är tillverkade av aluminium med en keramisk non-stick-beläggning och kan diskas i diskmaskin. Grillen har också en löstagbar uppsamlingslåda för fett, vilket gör rengöringen enklare efter matlagningen.

Perfekt stekyta

Temperaturen på varje platta kan justeras mellan 60 och 230 grader, och det finns ett särskilt Sear-läge som ger en intensiv värmeökning (över 250 grader i 30 sekunder). Det gör att köttets yta snabbt bryns och karamelliseras samtidigt som insidan förblir mör och saftig.

Temperaturen och tillagningsläget visas på en LCD-skärm, medan samtliga funktioner styrs med hjälp av två enkla vred.

Smeg MultiGrill finns i svart, rött och cremefärgat utförande, med ett svenskt pris på 3 995 kronor. Vi kommer snart att testa Smeg MultiGrill och det ska bli intressant att se hur den står sig mot andra multifunktionella köksapparater och inte minst mot Ninjas nya våffeljärn för belgiska våfflor.

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