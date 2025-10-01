5 maträtter du aldrig ska laga i en airfryer – undvik ojämn tillagning och flottiga missar

Airfryers är numera så populära att deras försäljningssiffror till och med används av ekonomer för att mäta inflation. De lovar snabbare tillagning, lättare resultat och ett enklare sätt att laga mat utan att dränka allt i olja. Dessutom är de prisvärda och kompakta. Marknadens bästa airfrysers suddar till och med ut gränsen mellan fritös och miniugn, med möjlighet att rosta, baka, värma upp och mycket mer – direkt på köksbänken.

Men även om det finns gott om maträtter – inklusive många överraskande sådana – som går att laga i en airfryer, är de långt ifrån magiska. Pressar du dem för långt får du ojämn (eller till och med rå och farlig) tillagning, oaptitliga konsistenser eller rökiga, kladdiga katastrofer.

Som testare och entusiastiska airfryer-användare har TechRadar-teamet lärt sig att det finns saker du aldrig bör göra i en airfryer. Vi har också lärt oss att vissa maträtter helt enkelt inte hör hemma där – oavsett hur många ”hacks” diverse TikTok-influencers försöker övertyga oss om.

För att rädda både din middag och din airfryer kommer här fem maträtter som inte hör hemma i din airfryer-korg.

1. Frysta rester

(Image credit: Getty Images / wwing)

Många airfryers har numera en särskild knapp för ”frozen”, och den fungerar utmärkt för pommes, nuggets eller panerade snacks direkt från frysen – precis som en vanlig ugn. Men det betyder inte att all fryst mat hör hemma i korgen. Täta maträtter som lasagne, gratänger eller stora pajer kan ställa till problem.

Om du inte lyckas pricka in exakt rätt tid och temperatur blir resultatet ofta att den heta luften snabbt bränner och hårdnar utsidan medan mitten förblir kall – vilket ger dig en bränd yta och en otillagad, potentiellt farlig mitt. Även med mindre frysta livsmedel gäller det att vara försiktig.

Se upp för överflödiga iskristaller – de skapar ånga som gör maten blöt – och undvik att fylla korgen för mycket, eftersom trängsel hindrar luften från att cirkulera och tina/laga maten jämnt. Om din airfryer har ett Frozen-läge, använd det för tunna livsmedel och skaka eller vänd alltid halvvägs för bästa resultat. För större eller mer täta rätter är ugnen ett bättre val – det sparar dig från både besvikelser och matsäkerhetsrisker.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

2. Pasta

(Image credit: Getty Images / Stefano Madrigali)

Pasta är, precis som ris, en ingrediens som inte lämpar sig särskilt bra i en airfryer på egen hand. Den behöver vatten för att tillagas ordentligt och om du lägger rå pasta direkt i korgen får du bara spröda, halvtillagade bitar.

Om du kokar den i en kastrull först fungerar det lite bättre, men även då leder det oftast till uttorkade, krispiga kanter om du slänger in den i airfryern utan sås eller någon form av vätska. Det är tekniskt möjligt att koka pasta i vatten i airfryer-korgen, men det är sällan snabbt, ofta svårt att kontrollera och alltid farligt att hantera en korg full av kokande vatten.

Det betyder dock inte att pasta och airfryer aldrig kan kombineras – du behöver bara vara lite smart. Rester av mac and cheese i en ugnsform toppad med ströbröd fungerar alldeles utmärkt. Det gör även bolognese eller andra pastarätter med sås. Men om planen är att helt hoppa över kastrullen med kokande vatten, då kommer airfryern inte rädda dig.

3. Hel grillad kyckling

(Image credit: Shutterstock / Sergii Koval)

En airfryer tillagar mat med hjälp av varm luft, och att lägga in en hel kyckling där innebär att det finns betydligt mindre utrymme för luften att cirkulera ordentligt och tillaga maten jämnt – även i större modeller.

Dessutom tillagas den del av kycklingen som ligger närmast värmekällan snabbare än undersidan. Resultatet blir ofta en bränd ovansida medan botten fortfarande behöver mer tid. Om du vill kunna laga helstekt kyckling i en airfryer är det bättre att investera i en airfryer-ugn, som Ninja DT201 Foodi 10-in-1 XL Pro eller Corsori Air Fryer Toaster Oven.

4. Hamburgare

(Image credit: Shutterstock / Sergio Mak)

Visst, om du gillar dina hamburgare riktigt välstekta kan airfryern fungera. Men om du vill ha perfekt medium-rare hamburgare, vilket är det bästa sättet att tillaga nötkött så att det förblir saftigt och smakrikt, bör du undvika airfryer.

För att hålla en burgare medium-rare behöver den tillagas kortare tid, vilket gör att utsidan inte hinner få den där brynta ytan med lätt grillkaraktär. Om du istället tillagar den längre för att få en brynt utsida, blir insidan genomstekt och torr.

5. Popcorn

(Image credit: Shutterstock / Chamille White)

Popcornkärnor behöver mellan 200 och 240 grader för att poppa, och de flesta airfryers når tyvärr inte riktigt dit. Men om du har en som faktiskt gör det, riskerar du i värsta fall att starta en brand.

Popcorn gör nämligen precis vad de ska – poppar. Det innebär att vissa kan fastna i värmeelementet högst upp, antingen för att de hoppade för högt eller för att korgen inte hade plats för alla poppade kärnor. Det är en potentiell brandrisk, särskilt om en bit fastnar där och du sedan börjar laga något annat.

Det finns förstås massor av maträtter du kan laga fantastiskt bra i en airfryer. Kolla gärna in våra guider för hur du gör pommes i airfryer, french toast i airfryer och till och med kladdiga brownies i airfryer. Du kan också läsa vidare om de 10 viktigaste sakerna du behöver veta om din airfryer och de 7 vanligaste misstagen du bör undvika.