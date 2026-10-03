Jag har använt Apple Watch Series 12 i tio dagar, men kan inte sluta tänka på ett värde som var ”något avvikande”

Minns du när Apple Watch bara var en träningspryl som främst användes för notiser och träningsspårning? Nu är den snarare som en medicinsk tekniker på handleden som mäter allt från puls – med avläsningar var femte sekund – till temperatur, syrenivå i blodet, andningsfrekvens och sömn. Den är så omfattande att den nu, med den förbättrade appen Vitalparametrar, kan ge en övergripande bild av hur du mår för tillfället.

Apple har gett den nu två år gamla appen Vitalparametrar en uppdatering inför den kommande Dagsform-vyn i den snart lanserade, omdesignade Hälsa-appen. Under tiden går det att se Dagsform i Fitness-appen på iPhone. Funktionen använder mätvärden från Apple Watch – aktivitet, vitalparametrar och sömn – för att räkna fram en dagsformspoäng. Poängen, på en skala från 0 till 10, ger en fingervisning om hur redo du är att ta dig an dagens aktiviteter. I dag ligger jag på 7!

(Image credit: Future)

Jag är ingen hälsofanatiker, men jag försöker hålla mig fysiskt aktiv och i form och tänker generellt på vad jag äter. På min Apple Watch Series 12 (precis som på tidigare Apple Watch-modeller) gillar jag att hålla koll på mina träningspass och, sedan jag började bära klockan när jag sover, min sömnpoäng. Tydligen sover jag i genomsnitt ungefär 4 timmar och 45 minuter per natt (usch).

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För mina behov räcker det att veta att jag har genomfört ett träningspass och att min sömn är bra (eller inte), men jag kanske inte är representativ för alla. Apple har helt klart sett en möjlighet att förvandla Apple Watch till en mer komplett och proaktiv hälsoenhet, som inte bara kan mäta vitalparametrar i realtid utan även uppmärksamma dig på potentiellt allvarliga problem.

Apple Watch vet mycket om dig

Vi har alla läst historier om hur Apple Watch har upptäckt potentiella hjärtproblem och hur användare därefter har sökt vård och fått veta att det faktiskt fanns ett problem, om än ett behandlingsbart sådant. Apple Watch har dessutom länge kunnat hjälpa till i allvarliga situationer, exempelvis vid en bilolycka eller ett fall. När jag själv ramlade för inte så länge sedan aktiverades Falldetektering på min Apple Watch. Jag skadade mig inte, så jag stoppade klockan från att ringa räddningstjänsten. Jag såg samma funktion aktiveras när en släkting föll ganska rejält, och då tror jag att vi lät samtalet gå fram (hon mår bra). Jag rekommenderar faktiskt ofta Apple Watch som en trygghetsenhet för äldre.

Allt detta är positivt, men jag skulle ljuga om jag påstod att mängden hälsodata som min Apple Watch numera samlar in och sammanställer i Hälsa-appen och Fitness-appen inte känns överväldigande.

(Image credit: Future)

I takt med att Apple satsar allt mer på hälsomätning har företaget gjort en stor förändring av sensorerna i Apple Watch Series 12. Den nya solfjäderformade pulssensorn har stora gröna LED-lampor (som ersätter de glesare röda dioderna) placerade i en ring och kan mäta pulsen var femte sekund. Dessutom har kontaktytan mellan klockan och huden ökat med 24 procent. Nu får jag även mätningar av hjärtfrekvensvariabilitet (HRV), som bland annat används i den förbättrade appen Vitalparametrar.

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(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Det var här jag råkade upptäcka ett enskilt värde märkt ”Något avvikande”, vilket fick tankarna att börja snurra. Jag började fundera och oroa mig, samtidigt som jag skrattade lite åt det hela eftersom det knappast är första gången jag blivit beskriven som ”något avvikande”. Normala värden klassificeras som ”Typiska” och om du har tur – eller är superhälsosam, antar jag – kan de tydligen klassificeras som ”Positiva”.

Vad är det för fel på mig?

Vitalparametrar kombinerar andningsfrekvens, handledstemperatur, syrenivå i blodet, hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) och andra hälsomätningar. Mitt enda ”Något avvikande”-värde berodde på en hög puls medan jag sov. Eftersom Apple Watch Series 12 kan mäta pulsen var femte sekund (tidigare Apple Watch-modeller kunde bara göra det var femte minut) var det förmodligen ett ganska tillförlitligt värde.

Enligt Vitalparametrar ligger min typiska sovpuls på 51 slag per minut. Den 25 september visades istället 60 slag per minut. Det är inte särskilt högt i sig, men jämfört med mitt genomsnitt är det faktiskt ”något avvikande”.

Så vad ska jag göra med den informationen? För tillfället ingenting. Det handlar trots allt om en enda dag och sedan dess har alla mina mätningar i Vitalparametrar varit ”Typiska”.

Det är fortfarande några veckor eller mer kvar tills den omdesignade Hälsa-appen släpps, vilket förhoppningsvis kan göra all den här informationen enklare att ta till sig. Då har vi inte ens nämnt alla AI-funktioner, som Live Rewind och Siri Recap, som väntas senare under 2026.

Även om Apple Watch Series 12 inte ser särskilt annorlunda ut jämfört med sin föregångare har jag börjat inse att den nästan konstanta pulsmätningen och den enorma mängd data som klockan numera samlar in potentiellt kan förändra hur vi håller koll på vår hälsa. Jag tycker fortfarande att alltihop känns lite överväldigande, men en sak är säker: jag kommer att hålla stenhård koll efter nästa ”Något avvikande”-värde.