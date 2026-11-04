”Batteritiden på våra OLED-produkter fortsätter att förbättras” – Garmins operativa chef om när företaget kan överge de älskade MIP-skärmarna för gott

Garmin har gjort betydande framsteg inom flera olika områden av klockteknik under de senaste åren. Vi har sett hur satellitkommunikation har blivit allt vanligare i flera av de bästa Garmin-klockorna, som Garmin Fenix 9 Pro, tillsammans med imponerande framsteg inom vattentålighet för dykning och nanogjutna titanboetter. Men den verkligt stora tekniktrenden under de senaste åren? OLED.

Den första Garmin-klockan med OLED-skärm var Garmin Venu från 2019. Venu-serien har alltid fungerat som en experimentverkstad där Garmin kan testa vilka smartklocksfunktioner som bör föras vidare till företagets andra huvudserier. Det är en pionjär som ofta inte får den uppskattning den förtjänar.

Övergången till OLED tog ordentlig fart 2023 när Garmin Forerunner 965, kanske den bästa allroundklockan från Garmin i den generationen, introducerade tekniken i Forerunner-serien. Det skedde bara några månader efter att OLED-modellen Garmin Epix Gen 2 hade lanserats i slutet av 2022. Sedan dess har OLED framfart varit närmast ostoppbar.

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MIP och Garmin var en gång oskiljaktiga

År 2026 är det lätt att glömma att nästan alla större Garmin-klockor för bara några år sedan hade en ganska tråkig men praktisk MIP-skärm (memory-in-pixel). Före Forerunner-modellerna med OLED, före generativ AI och före RAM-krisen var det en enklare tid inom teknikvärlden.

Nu när OLED finns överallt brukar vi vid varje större lansering kontrollera om Garmin äntligen har klippt banden helt och lämnat MIP bakom sig. Men det skedde inte med Fenix 9, vilket innebär att transflektiva skärmar kommer att finnas kvar åtminstone några år till.

Men vad skulle kunna få Garmin att överge MIP?

MIP vs OLED

(Image credit: Future)

”Det finns definitivt olika fördelar som vi kan erbjuda våra kunder genom att fortsätta använda en transflektiv MIP-färgskärm. Den viktigaste just nu är batteritiden”, berättade Garmins operativa chef Brad Trenkle för oss.

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”Ta en produkt som Enduro. Det finns fördelar med att ha en sådan produkt som kan använda en MIP-skärm i stället för OLED, som till sin natur drar mer ström eftersom den avger ljus i stället för att reflektera det.”

När du tar med en OLED-klocka utomhus måste skärmens ljusstyrka öka kraftigt för att kompensera för det omgivande ljuset. En MIP-klocka blir däremot faktiskt lättare att läsa av, utan att behöva göra någonting alls och med knappt någon strömförbrukning.

En Fenix 9 Pro med OLED-skärm kan, som du kan se ovan, nå en ljusstyrka på upp till 3 000 nits. Det kommer alltid att kräva en hel del energi, oavsett hur mycket effektivare den underliggande OLED-paneltekniken blir.

Uthållighetens betydelse

(Image credit: Garmin)

För den typ av Garmin-användare som använder sin klocka för regelbundna löprundor och cykelturer nära hemmet är det ingen större sak. Men för riktiga äventyrare som ger sig ut på flerdagarsvandringar?

Det är inte svårt att förstå varför MIP fortfarande lockar, särskilt eftersom läget för alltid på-skärm hos Garmins OLED-klockor minskar batteritiden dramatiskt. Att bara använda klockan som en vanlig klocka kan faktiskt bli förvånansvärt energikrävande när du befinner dig utomhus en solig dag.

Det argumentet kanske dock inte håller för alltid.

”Vi ser definitivt att skillnaden minskar”, säger Trenkle. ”Den har minskat väldigt mycket, vilket är anledningen till att ni har sett batteritiden på våra OLED-produkter fortsätta förbättras generation efter generation. Men skillnaden har ännu inte försvunnit helt och jag tror definitivt inte att MIP kommer att försvinna helt förrän den gör det.”

Processen har dock redan börjat. Titta bara på Forerunner-klockorna i mellanklassen. Det finns inget MIP-alternativ bland de nya eller ens någorlunda aktuella Forerunner-modellerna, från Garmin Forerunner 70 upp till 970.

Resultatet är att MIP i praktiken har blivit nära förknippat med solcellsladdning i specialiserade modeller som Fenix 9 Pro Solar och Garmin Instinct 3 Solar. Det gör det möjligt att komma med det nästan orimligt häftiga påståendet om upp till ”obegränsad” batteritid, förutsatt att klockan tillbringar tillräckligt mycket tid utomhus i solljus.

Var är OLED-klockorna med solcellsladdning?

Det får oss att fundera på om den verkliga vändpunkten, då MIP till slut försvinner, kanske inte bara handlar om att Garmin blir ännu mer nöjda med batteritiden hos OLED-klockor, utan om när OLED framgångsrikt kan kombineras med solcellsladdning. För det har ännu inte hänt.

Vår slutsats har alltid varit att tekniken för solcellsladdning som är integrerad i skärmen på Fenix 9 Pro Solar till stor del är oförenlig med OLED, eftersom den i praktiken fångar upp ljus och omvandlar det till elektricitet. Det måste rimligen påverka skärmens bildkvalitet på något sätt.

Därför frågade vi Trenkle: kommer solcellsladdning alltid att försämra en OLED-skärm?

”Om vi ser det som ett tankeexperiment, inte nödvändigtvis”, säger Trenkle.

”Det beror på vilken solcellsteknik du använder. Garmin har använt två olika typer av solcellsteknik genom åren. Vi har använt amorft kisel och kristallint kisel. Amorft kisel kallar vi transparent, men det fungerar nästan som polariserade solglasögon.”

Det här är solcellstekniken vi pratade om tidigare, den typ som placeras ovanpå skärmen.

”Man etsar in väldigt fina linjer i det amorfa kislet och det placeras sedan ovanpå det organiska materialet, vilket naturligtvis kan försämra kvaliteten.”

”Men i några av våra nyare produkter använder vi kristallint kisel. Det är inte ett transparent kiselmaterial, utan vi gör i princip ringen runt urtavlan till en solcell. Du får en ring runt utsidan, men ingenting ligger ovanpå skärmens aktiva yta.”

Framtiden är ogenomskinlig

Kristallint kisel är det material som används i vanliga solpaneler. Vårt favoritexempel på hur det fungerar i praktiken, åtminstone i en klocka, är Garmin Instinct 3 Solar, där en relativt stor yta runt skärmen har avsatts för solcellsladdning.

Trenkle verkar dessutom antyda att det här skulle kunna vara ett fullt genomförbart sätt att introducera solcellsladdning i en OLED-klocka.

”Det handlar alltid om att hitta rätt teknik för den situation där vi vill använda den, men i det här fallet får du ingen försämring eller förlust, vare sig när det gäller reflektionsförmåga eller bildkvalitet. Ja, det skulle vara ett sätt att komma runt problemet.”

Det här är långt ifrån en bekräftelse på att Garmin kommer att lansera en OLED-klocka med solcellsladdning baserad på kristallint kisel. Men precis som OLED-teknikens förbättrade energieffektivitet ledde till att Garmin började använda den i allt fler modeller, kanske vi bara är en förbättring av solcellsladdningens effektivitet från att konceptet blir verklighet.

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