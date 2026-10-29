MacBook Pro med pekskärm är äntligen här – och ja, att använda pekskärmen känns helt fantastiskt och naturligt

Apple bekräftade äntligen en av sina sämst bevarade hemligheter när företaget presenterade sin allra första MacBook Pro med pekskärm, i storlekarna 14 och 16 tum, onsdagen den 28 oktober i Los Angeles. Nyheten kommer bara några dagar efter att Apple presenterade MacBook Pro-modeller med M6-chip. Värt att notera är att de nya bärbara datorerna med PROLED-pekskärm använder Apples M5 Pro- och M5 Max-chip.

Apples VD John Ternus slösade inte mycket tid på scenen, utan presenterade snabbt de nya datorerna och gick igenom viktiga innovationer som Tandem OLED-skärmarna (PROLED) och den relativt låga vikten (1,38 kg för 14-tumsmodellen och 1,82 kg för 16-tumsmodellen). Därefter lämnade han scenen och hänvisade den samlade gruppen av journalister, analytiker, kreatörer och Apple-chefer till ett angränsande utrymme, där jag för första gången fick möjlighet att prova en MacBook med pekskärm.

Något fans har väntat på

Om du inte läser något annat i den här artikeln ska du åtminstone ta med dig detta: det kändes helt naturligt att trycka, svepa, använda trefingersgester, nypa för att zooma och göra mycket annat direkt på skärmen på en MacBook Pro. Det känns som att jag har väntat hela livet på att få göra det här på en MacBook (eller åtminstone så länge jag har använt MacBook-datorer).

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Som tidigare Windows-användare, och framför allt som ett långvarigt fan av Surface Pro, är jag faktiskt ganska van vid att använda pekskärmar, även om jag kanske inte har använt någon som är riktigt lika vacker som den här.

För den som inte känner till Tandem OLED-tekniken, som Apple först introducerade med iPad Pro för några år sedan, innebär den att två ultratunna, ljusemitterande OLED-paneler placeras ovanpå varandra. Det ökar ljusstyrkan samtidigt som de otroligt djupa svarta nyanserna bevaras (och de är verkligen fantastiska). Tekniken gör det också möjligt att skapa en betydligt tunnare skärmpanel eftersom någon bakgrundsbelysning inte behövs.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Fast nu finns det faktiskt en sorts bakgrundsbelysning. Den här generationen av MacBook Pro med pekskärm markerar nämligen återkomsten för den lysande Apple-loggan på skärmens baksida. Den tänds när du öppnar datorn och släcks när du stänger den (publiken på evenemanget i Hollywood, Kalifornien, jublade över det).

Jag tillbringade mest tid med den större 16-tumsmodellen, som fortfarande har det rymliga, bakbelysta Magic Keyboard och en enorm Force Touch-styrplatta. Den sistnämnda lär faktiskt användas lite mindre nu när det finns en pekskärm bara några centimeter bort.

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(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

På vardera sidan av tangentbordet sitter ett stort högtalargaller, men jag kunde inte höra hur högtalarna lät över allt oväsen i demonstrationslokalen. Precis som tidigare MacBook Pro-modeller har datorn fortfarande en SD-kortplats, tre Thunderbolt 5-portar, en USB 4-port, HDMI och ett hörlursuttag.

I händerna kändes 16-tumsmodellen på 1,82 kg något lättare än tidigare 16-tumsmodeller av MacBook Pro, medan 14-tumsmodellen (som kanske skulle vara mitt förstahandsval) kändes riktigt lätt med sina 1,38 kg.

Rör vid den – du vet att du vill

Men nu ska vi prata om hur det faktiskt är att använda pekskärmen.

Jag provade en app för 3D-design där jag använde ett par fingrar för att rotera en modell av en man i stridsrustning och sedan ett finger för att måla delar av rustningen i guld.

Jag öppnade Kartor och använde två fingrar för att rotera kartan och sedan nypa för att zooma in och ut.

Jag använde tre fingrar för att svepa mellan olika skrivbord.

Jag kunde använda två fingrar för att ta tag i ett fönster, flytta det till ena sidan av skärmen och se hur det omedelbart placerade sig så att det fyllde halva skärmen (ja, jag har gjort något väldigt liknande på en Surface Pro).

Jag spelade piano på pekskärmen med alla fingrarna.

Inte en enda gång behövde jag tveka eller fundera över hur jag skulle göra något. Allt kändes självklart. Det blev aldrig obekvämt och armen blev aldrig trött. Med andra ord passar en pekskärm perfekt i MacBook Pro-familjen.

Däremot går det inte att vika skärmen hela vägen bakåt mot datorns undersida (något som många bärbara Windows-datorer med pekskärm klarar). Det är lite synd eftersom jag också kunde använda fingret för att måla.

På tal om det finns det inget som tyder på att MacBook Pro med pekskärm har stöd för Apple Pencil. Om jag ska vara ärlig ser jag ändå ingen större poäng med ett sådant stöd om skärmen inte åtminstone går att fälla ut helt plant.

Det finns förresten också en Dynamic Island som i princip är hämtad direkt från iPhone, men jag fick inte se den göra särskilt mycket.

När jag använde MacBook Pro med pekskärm påmindes jag inte bara om min tid med Microsoft Surface Pro, utan också om de första veckorna och till och med månaderna med MacBook efter att jag hade bytt plattform. Ja, jag kom på mig själv med att försöka trycka på MacBook-skärmen trots att den inte hade någon pekfunktion och fick lära mig att sluta med det.

Poängen är att jag använde pekskärmen på Surface Pro helt reflexmässigt och nu är jag övertygad om att jag kommer att använda den lika gärna på nya MacBook Pro med pekskärm. Det kommer du förmodligen också att göra.

Men pekskärmen kostar extra. MacBook Pro med pekskärm i 14-tumsutförande har ett svenskt startpris på 39 995 kronor, medan 16-tumsmodellen börjar på 46 995 kronor. Förbeställningarna har redan öppnat och datorerna börjar levereras den 6 november.

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