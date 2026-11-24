Det finns gott om bra MacBook-erbjudanden under Black Friday-rean, men med så många modeller och konfigurationer att välja mellan är det inte alltid lätt att hitta rätt modell för dig. Från skärmstorlekar och olika chipp till lagringsutrymme och RAM – det är tillräckligt för att göra även den mest erfarna Apple-användaren snurrig.

Som tur är finns vi här för att reda ut förvirringen och hjälpa dig att välja rätt MacBook under Black Friday. Vi visar dig hur du väljer bästa Mac för dina behov och hur du undviker att betala för mycket för något du inte behöver. Läs vidare för alla våra bästa köptips och knep.

Vilken modell behöver du?

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Apple säljer för närvarande tre MacBook-modeller: MacBook Neo med ett startpris på 8 995 kronor, MacBook Air med ett startpris på 16 995 kronor och MacBook Pro med M6, som kostar från 26 995 kronor (eller från 39 995 kronor för varianten med pekskärm). Alla tre har olika kapacitet och passar olika behov.

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Utöver Apples egen butik kan du hitta MacBook-modeller hos svenska återförsäljare som Elgiganten och Power, där det är värt att hålla utkik efter rabatter under Black Friday.

Om allt du behöver en bärbar dator till är att surfa på nätet och läsa mejl kommer den prisvärda MacBook Neo att passa perfekt.

För lite enklare fotoredigering rekommenderar vi MacBook Air. För mer krävande arbetsuppgifter är MacBook Pro det perfekta valet.

Dessa tre modeller finns i olika prisklasser, där MacBook Neo är billigast och MacBook Pro befinner sig i det högsta prissegmentet. Utgå från vad du vill använda datorn till och hur mycket du vill spendera – tillsammans med resten av våra tips i den här guiden – för att välja mellan de tre alternativen.

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Storlek och skärm

(Image credit: Apple)

MacBook Neo har en 13-tumsskärm och finns bara i en storlek. Den har en LED-skärm med en ljusstyrka på 500 nits och en upplösning på 2 408 x 1 506 pixlar, vilket räcker gott och väl i de flesta situationer.

Nästa modell är MacBook Air, som finns i två olika storlekar: 13,6 tum och 15,3 tum. Båda har LED-paneler med en ljusstyrka på 500 nits och en upplösning på antingen 2 560 x 1 664 pixlar eller 2 880 x 1 864 pixlar, beroende på storlek.

När det gäller MacBook Pro blir det hela lite mer komplicerat. Standardmodellerna av MacBook Pro erbjuder skärmar på 14,2 respektive 16,2 tum och använder mini-LED-teknik för en maximal ljusstyrka på upp till 1 600 nits.

Det finns dock ytterligare en MacBook Pro att överväga: toppmodellen med PROLED XDR-skärm och pekfunktionalitet. Den låter dig styra macOS med pekgester och har en OLED-panel för bättre färger och kontrast. Den når en maximal ljusstyrka på 2 000 nits och finns i samma storlekar som vanliga MacBook Pro. Du får naturligtvis betala mer för detta jämfört med standardmodellen av MacBook Pro.

Välj rätt chip

(Image credit: Shutterstock)

Nu går vi vidare till de interna komponenterna och börjar med chippet. MacBook Neo är utrustad med Apples A18 Pro-chip, som ursprungligen introducerades i iPhone 16 Pro och iPhone 16 Pro Max. Det må vara ett mobilchip, men det är värt att komma ihåg att Apples mobilchip är de bästa i branschen. Det finns dock kraftfullare alternativ i Apples övriga bärbara datorer.

Bland dessa finns M5-chippet i MacBook Air, som har 10 CPU-kärnor och antingen åtta eller 10 GPU-kärnor. Det är ett perfekt alternativ om dina behov är relativt blygsamma och du vill ägna dig åt lite enklare multitasking och produktivitetsarbete.

Om vi tar steget upp till MacBook Pro finns det några olika alternativ: M6, M5 Pro och M5 Max. Dessa finns i flera olika konfigurationer, från ett M6-chip med 12 CPU-kärnor och 12 GPU-kärnor hela vägen upp till ett M5 Max-chip med 18 CPU-kärnor och 40 GPU-kärnor. De kraftfullaste chippen är skräddarsydda för videoredigering, AI-databearbetning och andra krävande professionella arbetsuppgifter.

Minne och lagringsutrymme

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Minne och lagringsutrymme blandas ofta ihop, men det är inte samma sak. Din MacBooks arbetsminne (även känt som RAM) ansvarar för multitasking och hjälper till att hålla prestandan uppe när du kör många appar samtidigt, medan lagringsutrymmet är där du sparar dina filer och mappar.

På Mac använder Apple vad företaget kallar för enhetligt minne. Det innebär att processorn och grafikprocessorn delar på samma minnespool, vilket gör att datorn kan klara sig med mindre RAM än vad vissa Windows-alternativ kan behöva. Om allt du gör är lite enklare ordbehandling och mejlande räcker basmodellens 8 GB minne gott och väl. Funderar du på att ägna dig åt videoredigering? Då vill du ha så mycket RAM som du har råd med och MacBook Pro erbjuder upp till 128 GB minne.

När det gäller lagringsutrymme räcker de 256 GB som ingår i basmodellen av MacBook Neo kanske inte för de flesta, så vi rekommenderar att du uppgraderar det. Om du har många foton och videor att lagra vill du förmodligen ha 1 TB eller mer. Apple låter dig gå hela vägen upp till 8 TB på vissa Mac-modeller, men de flesta behöver som mest 2–4 TB.

Tänk på att du varken kan uppgradera det interna minnet eller lagringsutrymmet efter att du har köpt en MacBook, så välj med omsorg. Du kan få mer lagringsutrymme med någon av de bästa externa SSD-enheterna, men det är inte optimalt eftersom det innebär att du behöver bära med dig fler adaptrar och tillbehör.

AppleCare

(Image credit: Apple)

Hur olycksbenägen är du när det gäller datorer? Vi frågar eftersom Apple erbjuder ett eget försäkringsprogram som kallas AppleCare+ och som finns tillgängligt för alla MacBook-modeller. Det täcker bland annat trasiga skärmar, batteribyten och skador på chassit och du får tillgång till ett obegränsat antal reparationer vid oavsiktliga skador under försäkringsperioden. Du får även prioriterad support från Apples experter.

Priset varierar beroende på vilken MacBook-modell du har. Du hittar aktuella priser för respektive modell på Apples svenska hemsida. Vid oavsiktliga skador tillkommer även en självrisk.

I vissa andra länder erbjuder Apple dessutom AppleCare One, som låter dig samla flera Apple-enheter under samma försäkring. AppleCare One Individual täcker upp till tre Apple-enheter för en person, medan AppleCare One Family täcker alla berättigade enheter för upp till fem personer. För svenska MacBook-användare är det i dagsläget AppleCare+ som är det relevanta alternativet.

AppleCare+ kan ge dig lite extra sinnesro om du har en tendens att ha sönder dina enheter. Observera att försäkringen för Mac inte täcker stöld eller förlust. Om du är bra på att hålla dina Mac-datorer väl skyddade kan det vara bättre att spara pengarna.

Övrigt att tänka på

(Image credit: Future)

Utöver allt detta finns det ytterligare ett par saker att tänka på när du köper en Mac. För det första levereras vissa MacBook-modeller utan laddare, så se till att kontrollera produktbeskrivningen eftersom du kan behöva köpa en separat. När det gäller att köpa en laddare från Apple rekommenderar vi att du väljer ett alternativ med stöd för snabbladdning, eftersom det hjälper dig att ladda din bärbara dator på ett betydligt effektivare sätt.

Apple säljer även en rad professionella appar tillsammans med sina bärbara datorer, inklusive Logic Pro för musikskapare och Final Cut Pro för dem som arbetar med video. Dessa är valfria och kan läggas till i din varukorg i kassan om du vill.

Slutligen är det möjligt att byta in din gamla MacBook när du köper en ny via Apple Trade In. Prata antingen med en Apple-anställd i butik eller ange din enhets serienummer i kassan när du köper en MacBook från Apples hemsida. Du får då veta hur mycket Apple anser att din enhet är värd och beloppet dras av från totalsumman. Tänk bara på att du kanske kan få ett bättre pris någon annanstans om du är villig att sälja din gamla bärbara dator separat.

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