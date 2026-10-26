Apples nya iPad mini med OLED-skärm är här och det är en betydligt större uppgradering än vi väntade oss

Om du har väntat på en ny iPad mini kan man säga att Apple äntligen har hörsammat önskemålen. Inför företagets Pro and Tell-evenemang onsdagen den 28 oktober 2026, och exakt två år och tre dagar efter att företaget senast presenterade en ny miniplatta i form av iPad mini 8,3 tum (2024), har Apple nu presenterat åttonde generationens iPad mini.

Även om ryktena hade pekat på att den nya modellen skulle få en OLED-skärm visar det sig att uppgraderingen är betydligt mer omfattande än så. Den största nyheten är ändå den större OLED-skärmen på 8,5 tum med Super Retina XDR. Det är 0,2 tum större än föregångarens Liquid Retina-skärm, något Apple har lyckats åstadkomma genom att minska skärmramarna med 24 procent runt om, samtidigt som surfplattans yttermått är oförändrade.

Super Retina XDR-skärmen är ett välkommet tillskott som utlovar en mer omslutande upplevelse med livligare färger och skarpare bild. Eftersom iPad mini ofta lyfts fram som en enhet som är enkel att ta med sig, och till och med används av piloter, har Apple också höjt ljusstyrkan till maximalt 1 200 nits. Det är ett rejält kliv upp från föregångarens 500 nits. Skärmen har fortfarande stöd för färgrymden P3 och Apples True Tone-teknik, som anpassar skärmens färgtemperatur efter omgivningen.

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Den nya skärmen är däremot fortfarande begränsad till 60 Hz, vilket innebär att iPad Pro förblir Apples enda iPad med stöd för 120 Hz.

Under och runt OLED-skärmen finns ett nytt ljudsystem som Apple kallar Acoustic Display. Här har specialutvecklade baselement integrerats i skärmen för att ge högre maximal volym och kraftfullare bas. Diskantelement har dessutom placerats mellan aluminiumet och glaset för att förbättra återgivningen av höga frekvenser. Vi ser verkligen fram emot att testa det nya ljudsystemet, men det råder knappast någon tvekan om att det innebär en förbättring jämfört med stereohögtalarna i föregångaren.

(Image credit: Apple)

En annan funktion som hämtats från iPad Pro är möjligheten att välja en skärm med nanotexturglas. Precis som tekniken som används på iPhone Duo, och även på iMac, MacBook Pro och tidigare nämnda iPad Pro, kan den här ytbehandlingen minska reflexer från både naturliga och artificiella ljuskällor.

Jag använder tekniken dagligen på en 14-tums MacBook Pro och tillsammans med den högre ljusstyrkan bör den göra nya iPad mini ännu bättre lämpad för användning på språng, även i besvärliga ljusförhållanden. För att kunna välja nanotexturglas behöver du dock minst modellen med 256 GB lagring, och tillvalet kostar extra. Surfplattan börjar fortfarande på 128 GB lagring, vilket är något av en besvikelse.

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En stor överraskning är att den nya aluminiumdesignen också har fått IP67-klassad damm- och vattentålighet. Det gör surfplattan tåligare när du tar med den ut och kan dessutom göra den till ett bättre alternativ som surfplatta för barn.

iPad mini är också tunnare och lättare än sin föregångare. Den är nu 5,33 mm tjock och väger 254 gram, jämfört med tidigare 6,35 mm och 295 gram. För den som undrar mäter iPhone Duo också 5,33 mm i utfällt läge, så de två enheterna är lika tunna.

(Image credit: Apple)

Om du hade hoppats på många färgalternativ kommer du däremot bli besviken. Apple har bantat utbudet till bara två färger. Nya iPad mini finns i stjärnglans och midnatt, vilket innebär att vi får säga farväl till blått, lila och rymdgrått.

Under skalet har åttonde generationens iPad mini fått ett rejält prestandalyft tack vare Apples A20 Pro-chip, som tillverkas med 2 nm-teknik. Exakt vilken version av chippet du får beror dock på vilken lagringskapacitet du väljer.

Modellerna med 128 GB och 256 GB har en femkärnig CPU med två prestandakärnor och tre effektivitetskärnor, en sjukärnig GPU och en 16-kärnig Neural Engine. Modellen med 512 GB har i stället en kraftfullare sexkärnig CPU med två prestandakärnor och fyra effektivitetskärnor, samma sjukärniga GPU och en dubbel 16-kärnig Neural Engine.

Om du uppgraderar från en äldre iPad mini eller iPad kan du förvänta dig ett tydligt prestandalyft i vardagen, oavsett om det handlar om att öppna appar, hantera vanliga uppgifter eller exportera filer. För den som kommer från A17 Pro utlovar Apple upp till 60 procent högre CPU-prestanda vid flertrådade arbetsbelastningar, 4,5 gånger högre AI-prestanda och 2,7 gånger bättre grafikprestanda jämfört med föregående generation.

(Image credit: Apple)

Apple har ännu inte bekräftat hur mycket arbetsminne den nya iPad mini har, så vi kan behöva invänta recensioner eller en nedmontering för att få svaret. Däremot har bandbredden för det enhetliga minnet fördubblats, precis som i den senaste generationens iPhone-modeller. Sammantaget bör detta ge en utmärkt upplevelse med iPadOS 27, inklusive fullt stöd för Siris AI-funktioner.

Kom också ihåg att iPad mini har stöd för hela den multitaskingupplevelse som iPad erbjuder. Jämfört med iPhone Duo kan du göra betydligt mer än att bara dela skärmen, vilket gör stor skillnad.

Här finns också stöd för Wi-Fi 7, Bluetooth 6 och Thread tack vare Apples egenutvecklade N1-chip. Om du väljer en iPad mini med mobiluppkoppling får du dessutom C2-modemet. Apple utlovar upp till 50 procent högre datahastigheter jämfört med modemet i sjunde generationens iPad mini.

(Image credit: Apple)

Slutligen finns den främre 12 MP-kameran med Centrerat fortfarande inbyggd i de numera tunnare ramarna runt Super Retina XDR-skärmen på 8,5 tum. Den sitter fortfarande längs surfplattans långsida, precis som på övriga iPad-modeller. På baksidan finns en kamera på 12 MP och en adaptiv True Tone-blixt.

Priset

(Image credit: Apple)

Apple har alltså levererat rejäla förbättringar på flera områden: en bättre skärm, ett nytt ljudsystem som ger fylligare ljud, ett stort prestandalyft och kanske den största överraskningen av alla – IP67-klassad damm- och vattentålighet.

Men uppgraderingarna innebär också ett högre pris. Nya iPad mini kostar från 9 295 kronor med Wi-Fi, medan modellen med Wi-Fi + Cellular börjar på 11 395 kronor. Det är en tydlig ökning jämfört med sjunde generationens iPad mini, som kostade från 6 795 kronor vid lanseringen och därefter höjdes till 8 295 kronor i juni i år.

Samtidigt får du en betydligt kraftfullare processor som bör ge smidig prestanda både på kort och lång sikt, tillsammans med en skärm som innebär ett stort lyft oavsett vilken generation du uppgraderar från.

Med ljudförbättringarna, den tunnare designen och möjligheten att välja nanotexturglas känns det som att vi sakta men säkert närmar oss en iPad mini Pro. Jag tror också att den förbättrade damm- och vattentåligheten kommer att bli mycket uppskattad av barnfamiljer, särskilt eftersom barn ofta gillar iPad minis mindre format.

Apple börjar ta emot förbeställningar av nya iPad mini den 28 oktober 2026, alltså nu på onsdag, klockan 18.10 svensk tid. Leveranserna inleds den 6 november 2026.

Det är möjligt att iPad mini får sällskap av ytterligare några enheter vid lanseringen. Just nu placerar den sig dock mellan HomePod mini 2, som släpps den 30 oktober 2026, och HomeView eller Apple TV 4K, som lanseras den 13 november 2026.

Jag ser verkligen fram emot att få lägga vantarna på nya iPad mini och se hur den presterar, särskilt jämfört med föregångaren. Dessutom är den tillräckligt liten för att följa med mig nästan överallt.

När det gäller tillbehör har surfplattan fortfarande stöd för Apple Pencil Pro och Apple Pencil (usb-c). Apple lanserar också ett nytt TechWoven Folio-fodral i marinblått och taupe. Något officiellt Magic Keyboard från Apple finns fortfarande inte, men vi lär utan tvekan få se alternativ från tredjepartstillverkare.

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