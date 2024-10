iPad mini 7 kan ha fixat Apples långvariga problem med "jelly scrolling"

I vår recension av iPad mini (2021) märkte vi inga större problem med skärmen på sjätte generationens version av surfplattan, men den fick klagomål om ett problem med "jelly scrolling" – något som Apple nu verkar ha åtgärdat med iPad mini 7.

Om du inte hört talas om problemet tidigare, innebär jelly scrolling att ena sidan av skärmen uppdateras långsammare än den andra, vilket skapar en störande effekt när du skrollar upp och ner – särskilt på textsidor. Apple har sagt att detta inte är ett problem, men det har fortsatt att vara en irritationskälla för vissa.

Vår recension av sjunde generationens iPad mini (2024) är på gång, och den släpps den 23 oktober. Under tiden har den välkända Apple-kommentatorn Jason Snell i sin podcast Six Colors (via MacRumors) sagt att han tror att problemet nu har blivit löst.

Snell gick inte in på specifika detaljer om förändringen eller var han fått sin information ifrån, men hans nära kontakter med Apple gör detta till en trovärdig indikation – även om den nya iPad mini har en 8,3-tums LCD-panel som verkar vara nästan identisk med skärmen på den tidigare modellen.

Mjukare skrollning

iPad mini 6 lanserades 2021. (Image credit: TechRadar)

Hur stor betydelse detta har beror på hur mycket jelly scrolling på iPad mini 6 förstörde din användarupplevelse. Apple har fortsatt att hävda att det inte är ett problem, och det var bara märkbart i porträttläge – men när man väl såg det var det svårt att inte lägga märke till det varje gång man använde surfplattan.

Det var definitivt tillräckligt störande för att vi skulle nämna det i vår lista över 5 potentiellt irriterande begränsningar på iPad mini 7. Förutom en prestandaökning är det inte så många uppgraderingar på den nya modellen – även om den kommer att kunna köra Apple Intelligence.

Enligt ett rykte som dök upp förra året, ska förändringar i sättet som iPad mini monteras ha gjort att man lyckats eliminera jelly scrolling. Oavsett vad som har skett bakom kulisserna är det en välkommen förbättring.

Du kan förbeställa iPad mini 7 nu från Apple, eller vänta tills onsdag för att köpa den i butik. Priserna börjar på 6 995 kronor och för det får du 128 GB lagringsutrymme. Modeller med 256 GB och 512 GB finns också tillgängliga.