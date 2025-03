Nintendos nya app gav oss en ny titt på Switch 2 – och något är annorlunda med dess Joy-Cons

Skärmdumpar från den nyss släppta appen Nintendo Today ger oss en ny inblick i de kommande Joy-Con-handkontrollerna

Bilden visar Joy-Cons med en extra knapp framför Switch 2

Vad "C"-knappen ska användas till återstår att se

Även om Nintendo inte avslöjade särskilt många detaljer om kommande Switch 2 under sin Direct-stream den 27 mars, så råkade speljätten ändå bjuda på en del intressant information om den efterlängtade konsolen.

Utöver ett gäng nya titlar till den nuvarande Switch och Switch OLED – som troligen också får stöd för Switch 2 – lanserade företaget även en ny app. Nej, inte en uppdatering av Nintendo Music, utan en helt ny app vid namn Nintendo Today för Android och iOS.

Den finns tillgänglig för nedladdning nu, men som först uppmärksammades av VCG, visar en av skärmdumparna i både App Store och Play Store en Nintendo Switch 2 – specifikt Joy-Cons ... och det fick verkligen igång diskussionerna.

Vid första anblick ser vi Joy-Cons som är hopkopplade till en enda handkontroll med själva Switch 2-enheten bakom. Men om man tittar lite noggrannare ser man något mer. Den högra Joy-Con-handkontrollen med röda detaljer har en "C"-knapp under hemknappen.

Det bekräftar mer eller mindre att "C"-knappen existerar och att den kommer att finnas i en tydlig position på huvudenheternas standardkontroller till Switch 2. Vad den faktiskt gör är däremot fortfarande oklart och vi lär få vänta tills Nintendo gör allt officiellt under sin Direct-sändning den 2 april 2025 – som enligt löfte ska fokusera helt på Switch 2. Det blir alltså raka motsatsen till dagens Direct.

För den som undrar: den extra knappen gick faktiskt att se redan i den ursprungliga lanseringsvideon för Switch 2, men då utan att den var märkt med ett C. Samtidigt fanns det ingen C-knapp på Switch, Switch Lite eller Switch OLED – men knappen har ändå viss historik hos Nintendo. Den förekom på Wii, GameCube, New 3DS och New 3DS XL.

TechRadars egen Dash Woods tror att den nya knappen kan möjliggöra ett musläge med Joy-Cons – alltså ett nytt sätt att styra Switch 2 och navigera i gränssnittet. Med tanke på att stödbenet på Switch 2 ser mycket mer stabilt ut i teaser-videorna, kan det ligga något i teorin. Då skulle man kunna ställa upp konsolen och använda handkontrollerna likt en mus i vissa spel.

Nintendo kan alltså försöka göra just det enklare med Joy-Cons – men det kan också röra sig om något helt annat, som en ny typ av uppkoppling. Det skulle även kunna handla om något socialt, kanske står C för "Community", och innebär ett nytt nav – kanske gör Mii-figurerna comeback?

Just nu är det bara spekulationer, men vi uppskattar att Nintendo gömde ledtråden i sin nya app. Som tur är återstår bara några dagar till Switch 2-streamen.