Boses hörlurar i mellanklassen får sin första uppgradering på flera år, med bättre ANC, trådbundet USB-C-ljud och en Shrek-liknande specialfärg

Bose har precis presenterat andra generationens QuietComfort Headphones

Nyheterna inkluderar tvåvägsljud via USB-C, bättre ANC, Bose Immersive Audio och mer

De är billigare än modellen från 2023 på vissa marknader och kommer dessutom i inte bara en, utan två Shrek-liknande färger

Det har gått tre långa år sedan Bose QuietComfort Headphones lanserades, som i sin tur var en uppdatering av ikoniska Bose QuietComfort 35 II, som ursprungligen släpptes redan 2017.

Nu har Bose äntligen uppdaterat serien, som fungerar som företagets mer prisvärda alternativ till flaggskeppet QuietComfort Ultra Headphones (2nd Gen).

Som namnkunniga läsare förmodligen redan kan gissa heter de nya hörlurarna Bose QuietComfort Headphones (2nd Gen). De bjuder på en rad uppgraderingar jämfört med föregångarna och, kanske viktigast av allt, ett lägre pris – åtminstone på vissa marknader som bland annat Storbritannien. Japp, 2026, året då priserna verkar höjas på precis allt, bjuder faktiskt på en liten överraskning.

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Priset för Bose QC Headphones (2nd Gen) ligger på 359 dollar (något svenskt pris har ännu inte tillkännagivits), men direkt omvandlat blir det ungefär 3 500 kronor. Som jämförelse kostade originalmodellen 4 499 kronor vid sin lansering 2023. Det hade alltså inneburit en ganska rejäl prissänkning, om man enbart ser på de siffrorna. Vi har dock svårt att se att det blir en så pass stor prissänkning på de nya lurarna, men även en mindre prissänkning är ju alltid välkommet.

De nya hörlurarna börjar säljas den 13 augusti och vi kommer snart att börja testa dem för att se hur de står sig på en marknad som är fullproppad med tuff konkurrens. Designen verkar åtminstone fortfarande vara väldigt eftertraktad – när vi åker kollektivt ser vi mängder av människor med den äldre modellen, trots att den har några år på nacken.

Så, låt oss kika på de viktigaste uppgraderingarna.

Vad är nytt i andra generationen?

(Image credit: Bose)

Av allt att döma ligger de nya Bose-hörlurarna nära föregångarna när det gäller själva ljudet. Den äldre modellen hade element på 40 mm, men Bose har ännu inte bekräftat vilken storlek eller typ av element som sitter i den nya generationen.

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Däremot får vi nu Bose Immersive Audio, en funktion som tidigare var exklusiv för Ultra-serien och som erbjuder flera användbara förinställningar. En av dem som Bose särskilt lyfter fram är Cinema Mode, som ska skapa en bredare ljudbild och samtidigt göra dialog tydligare.

Hörlurarna har också fått stöd för trådbundet ljud via USB-C, vilket innebär att du kan lyssna på förlustfritt ljud från telefonen. Dessutom har den aktiva brusreduceringen, ANC, förbättrats. Med tanke på att "Quiet" i QuietComfort i princip är ett löfte om riktigt bra brusreducering – och att Bose mer eller mindre skrev regelboken för ANC – är det förstås goda nyheter.

Bose har också gjort några mindre designförändringar på QuietComfort Headphones (2nd Gen). Kuddarna ska vara bekvämare och öronkåporna har fått en mer oval form. Företaget uppger även att reglagen är smidigare att använda, vilket vi antar syftar på justeringen av huvudbandet eller det lilla Bluetooth-reglaget på ovansidan av den högra öronkåpan, eftersom föregångaren inte hade något skjutreglage för volym på själva hörlurarna.

Sedan har vi förstås förändringen som fick ta plats redan i rubriken: färgerna.

Utöver svart och vitt lanseras tre färger i begränsad upplaga. Rosewood Mauve är ett djärvt lilaktigt alternativ, medan Eucalyptus Green, som syns på huvudbilden, får dig att se ut som om du bär Shrek-öron. Det tredje alternativet heter Dewdrop Mint och kombinerar två olika nyanser av ljust och mörkt grönt. I våra ögon ser just den färgkombinationen snarare ut som något vi skulle förvänta oss på ett par barnhörlurar.

Vi misstänker att de flesta ändå kommer att välja de svarta eller vita modellerna – men eventuella Shrek-fans där ute kanske tycker annorlunda.

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