”Håller verkligen inte med”: Reddits planer på obligatorisk inloggning väcker ilska – användare oroar sig för att sajten ska gå samma väg som Pinterest

Reddit har presenterat planer på att övergå till en plattform där användare i huvudsak måste vara inloggade

Det skulle innebära att större delen av sajten inte längre blir tillgänglig utan att skapa ett konto och logga in

Reddit-användarna verkar nästan genomgående missnöjda med den planerade förändringen

Reddit – en sajt som en gång hade sloganen ”the front page of the internet” – ser ut att bli betydligt mindre tillgänglig och därmed också mindre av en startsida för internet, eftersom företaget planerar att börja kräva att användare är inloggade.

I dagsläget kan du komma åt i stort sett hela sajten utan att behöva logga in eller skapa ett konto och det har många fördelar. Det innebär att personer som hittar till Reddit via sökresultat enklare och smidigare kan hitta informationen de letar efter. Det betyder också att du kan surfa på Reddit utan att lämna ut någon information om dig själv till sajten eller påverkas av algoritmer som anpassar innehållet efter dig.

Men i ett inlägg på Reddit har VD Steve Huffman (känd som Spez på Reddit) förklarat att sajten nu kommer att utvecklas till en plattform där användarna i huvudsak måste vara inloggade.

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Tester av förändringen kommer att inledas på utvalda marknader utanför USA under de kommande månaderna. När detaljerna har finslipats och testats låter det dock som att förändringen kommer att införas globalt och bli permanent.

Enligt Huffman görs förändringen eftersom det är ”bättre för användarupplevelsen, bättre för vår annonsverksamhet, mer i linje med säkerhetsregler och ger ett bättre skydd för Reddits data”.

Men trots Huffmans argument är det en förändring som inte tas emot särskilt väl av användarna.

På väg i en oroväckande riktning

(Image credit: Future)

Bland svaren på Huffmans inlägg finns kommentarer som ”håller verkligen inte med”, ”visste att det skulle bli värre” och ”verkligen fascinerande att se en VD konsekvent agera mot sitt eget företags intressen”, tillsammans med många andra liknande reaktioner. Faktum är att nästan alla svar på inlägget är negativa.

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Utöver att användarna inte vill tvingas logga in av anledningarna som nämnts ovan oroar de sig också för att förändringen ska leda Reddit in på samma väg som Pinterest.

Som en kommentator uttryckte det: ”Det här låter exakt som det Pinterest gjorde ... och sedan dog Pinterest typ ut.”

Det återstår att se hur förändringen kommer att påverka Reddit och dess användare. Även om planerna hittills har mötts av omfattande kritik är det ännu för tidigt att säga vilka konsekvenser ett inloggningskrav skulle få för plattformens popularitet och användarupplevelse.

Om förändringen leder till att användare börjar söka sig till andra plattformar kan det också skapa möjligheter för nya alternativ att växa fram, på samma sätt som Bluesky och Threads har etablerat sig som alternativ till X.

Reddit har länge haft en speciell plats på internet och det blir intressant att se hur plattformen utvecklas när de nya kraven börjar införas.

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