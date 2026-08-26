”Då använder jag bara Google Maps istället”: Apple Maps-användare rasar mot nya annonser som inte går att stänga av

Apple Maps har börjat visa annonser för användare i USA och Kanada

Annonser visas högst upp bland sökresultat och under Föreslagna platser

Det går inte att stänga av dem – inte ens för betalande iCloud+- eller Apple One-kunder

Sverige omfattas inte i nuläget, men annonserna kan potentiellt rullas ut till fler marknader framöver

Vi har vetat ett tag att de var på väg, men nu har annonser börjat dyka upp i Apple Maps för användare i USA och Kanada. Det innebär att alla resultat som visas på söksidan inte längre placeras där enbart utifrån relevans.

Apple har bekräftat förändringen för 9to5Mac och annonserna börjar nu visas både under ”Föreslagna platser” på söksidan, innan du har skrivit in något, och bland själva sökresultaten.

I båda fallen visas som mest en annons, placerad högst upp i respektive sektion och märkt med en blå ”annons”-etikett. De bör alltså åtminstone vara relativt enkla att identifiera och scrolla förbi.

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För svenska Apple Maps-användare förändras ingenting i nuläget. Annonserna har hittills endast lanserats i USA och Kanada, och Apple har inte meddelat några planer på att införa dem i Sverige. Att funktionen nu har gått från test till faktisk lansering på två marknader kan däremot vara ett tecken på vad som så småningom väntar användare även i andra delar av världen.

Även om annonserna kan vara en fördel för företag som vill synas i Apple Maps är förändringen svårare att se som något positivt för användarna. Dessutom finns det inget sätt att välja bort annonserna – inte ens om du redan betalar Apple för tjänster som iCloud+ eller Apple One.

En impopulär förändring

(Image credit: Apple)

Föga förvånande har förändringen inte direkt mötts av jubel bland Apple-användare. På Reddit skriver användare bland annat att ”nu när det finns annonser finns det absolut ingen anledning att använda Apple Maps”, ”då använder jag bara Google Maps istället”, ”det här är ett dåligt drag” och ”den främsta anledningen till att jag använde Apple Maps var att det inte fanns några annonser”.

Bland de tidiga reaktionerna på nätet verkar uppfattningen vara att Google Maps redan är bättre på många områden och att avsaknaden av annonser tidigare var en av Apple Maps tydligaste fördelar. När den skillnaden försvinner kan vissa användare därför välja att gå över till Googles tjänst.

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En Reddit-användare sammanfattade kritiken så här: ”Google Maps är 100% mer exakt och funktionellt än Apple Maps. Den enda fördelen Apple Maps hade var att det inte innehöll annonser, så nu när de har tagit bort den finns det bokstavligen ingen anledning att ha kvar ikonen på hemskärmen.”

Samtidigt påpekar andra användare att Apple Maps fortfarande kan ha vissa fördelar, exempelvis en upplevt bättre integritet och lägre påverkan på telefonens batteritid. Det kan alltså fortfarande finnas anledningar att hålla fast vid Apples karttjänst.

Klagomål på nätet innebär förstås inte automatiskt att Apple Maps kommer att tappa stora mängder användare. De flesta lär fortsätta använda den tjänst de redan är vana vid. Men för oss i Sverige är utvecklingen ändå värd att hålla ett öga på. Apple har nu öppnat dörren för annonser i Maps på två stora marknader, och om satsningen faller väl ut finns det förstås en möjlighet att företaget väljer att utöka den till fler länder.

Förhoppningsvis stannar det vid relativt diskreta sponsrade sökresultat och blir inte början på en utveckling mot betydligt mer påträngande annonser i Apple Maps.

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