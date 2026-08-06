Google har äntligen gjort det betydligt enklare att hantera Fitbit-data på iPhone och vi kan inte förstå att det dröjt så här länge

Fitbit-data som lagras i Google Health kan nu synkroniseras till Apple Hälsa på iPhone

Tidigare gick synkroniseringen bara åt andra hållet

Förändringen gör det betydligt enklare att samla all hälso- och träningsdata i en enda app

Google har släppt en diskret uppdatering som kan göra stor skillnad för alla som använder någon av de bästa Fitbit-klockorna tillsammans med en iPhone. Istället för att behöva sprida sin hälso- och träningsdata mellan flera appar – eller enbart förlita sig på Google Health – går det nu att använda Apples egen hälsoplattform för att samla information från olika ekosystem på ett ställe.

Nyheten kommer i den senaste versionen av Google Health för iOS. Google har lagt till stöd för att synkronisera data från Google Health till Apple Hälsa, inklusive träningspass, sömn, hälsomätvärden, steg och annan information.

Det är en viktig förändring av flera skäl. För det första blir data som lagras i Google Health betydligt mer användbar. Tidigare kunde du synkronisera information från Apple Hälsa till Google Health, men inte tvärtom. Det innebar att data som samlades in via Fitbit i praktiken blev inlåst i Googles ekosystem. Nu blir den istället tillgänglig direkt i Apple Hälsa, något som lär uppskattas av många iPhone-användare.

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För det andra innebär förändringen att den som föredrar Apple Hälsa inte längre behöver kompromissa bara för att använda en Fitbit-enhet. Nu går det att hantera både Apple-enheter och Fitbit-produkter från samma app, istället för att växla mellan flera olika appar eller enbart använda Googles lösning.

Apple Hälsa räcker nu för många användare

(Image credit: Google)

För att synkronisera data från Google Health till Apple Hälsa öppnar du Google Health-appen, trycker på din profilbild och väljer Partnerappar. Där väljer du Apple Hälsa och följer instruktionerna på skärmen för att aktivera synkroniseringen.

Som vi nämnde tidigare är detta särskilt goda nyheter för användare som har flera träningsklockor eller hälsoenheter från olika tillverkare. Tidigare krävdes ofta tredjepartsappar eller olika speciallösningar för att samla all data i Apple Hälsa. Nu har processen blivit betydligt enklare.

Mottagandet bland Fitbit-användare verkar dessutom vara positivt. På Reddit skrev en användare: "Bra jobbat av Google. Jag trodde faktiskt inte att de skulle lägga till den här funktionen på väldigt länge."

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En annan kommenterade: "Google gjorde det faktiskt ganska snabbt. Kul att se att de bryr sig om sina kunder." En tredje konstaterade att stöd mellan olika plattformar som detta "borde ha funnits för länge sedan."

Om du använder en Fitbit tillsammans med en iPhone behöver du alltså inte längre hålla dig till Google Health för att följa din hälso- och träningsdata. Med den här uppdateringen kan Apple Hälsa bli den enda app du behöver.

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