Den senaste Google Health-uppdateringen låter dig dölja AI Coach

Nu kan du dölja AI Coach i Google Health

Ändringen kommer med version 5.06 för Android och iOS

Endast premiumprenumeranter har tillgång till AI Coach

Sedan Google Health ersatte Fitbit-appen i maj har övergången inte direkt varit problemfri. Google arbetar dock successivt med att åtgärda användarnas största klagomål och i den senaste uppdateringen av Google Health läggs möjligheten till att dölja insikter från AI Coach i vyn Idag.

Som 9to5Google rapporterar håller version 5.06 av Google Health för Android och iOS på att rullas ut med det nya alternativet. Du hittar det genom att trycka på din profilbild uppe till höger i appen och sedan välja Google Health-inställningar och Coach.

Eller åtminstone är det så det ska fungera. Flera Reddit-användare rapporterar att alternativet ännu inte dykt upp för dem, trots att de har uppdaterat appen. Det är möjligt att Google även behöver aktivera funktionen på serversidan, så det kan dröja ett tag innan alla får tillgång till den.

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Den enda andra förändringen som Google nämner för den här uppdateringen är ett antal buggfixar för kartvyerna. Data som puls och tempo ska därför nu alltid visas korrekt. Om du väntade på några andra större nyheter får du fortsätta vänta.

Skönt att få välja

Googles AI-rådgivare är tillgänglig för alla med en Google Health Coach-prenumeration, som tidigare hette Fitbit Premium. I sin ursprungliga version fick AI Coach en mycket framträdande plats i appen och var mer än gärna redo att prata så mycket som möjligt.

Det är något TechRadar-teamet också har märkt i Google Health-appen och det kan bli ganska tröttsamt att behöva scrolla igenom mängder av text om hur bra man har sovit och vilken tid man borde ge sig ut på en löprunda, bara för att komma till den viktigaste statistiken man faktiskt är intresserad av. Därför är det trevligt att se förändringen.

Den nya inställningen stänger inte av Google AI Coach helt – det gick redan att göra – utan döljer den från vyn Idag, som visas som standard när du öppnar appen. AI-funktionen finns fortfarande tillgänglig under fliken Träning om du behöver ställa några frågor till den.

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Utifrån den feedback vi tidigare har sett lär förändringen bli välkommen bland användarna – när de väl får tillgång till den. När möjligheten att dölja AI Coach ryktades vara på gång för några veckor sedan uttryckte Reddit-användare frustration över att funktionen ”leker 20 frågor varje morgon” och att den ”meningslöst kommenterar saker du redan har gjort”.