Den nya Google Health 5.02-uppdateringen får beröm av Fitbit-användare för att vara "ett gediget arbete" – men vissa menar fortfarande att "ingen vill ha" AI-coachen

Google Health 5.02 rullas nu ut till användare

Uppdateringen innehåller flera nya funktioner och buggfixar

Reaktionerna på nätet blir allt mer positiva

Övergången från Fitbit-appen till Google Health hade kunnat gå betydligt smidigare än den gjorde. Men med den senaste uppdateringen, som nu rullas ut till användare, verkar Google successivt åtgärda många av de klagomål som framförts.

Som Android Police uppmärksammat är Google Health 5.02 nu på väg till telefoner. Google har även publicerat ett foruminlägg där förändringarna beskrivs. Bland nyheterna finns möjligheten att lägga till fler mätvärden i vyn "Idag" samt ett enklare sätt att organisera dem. Uppdateringen innehåller också förbättringar för redigering och borttagning av sömnpass, samtidigt som diagrammet för aktivitet per timme gör comeback.

Dessutom finns ett stort antal "buggfixar och stabilitetsförbättringar" samt förbättringar av kostregistreringen.

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Många av förändringarna fokuserar specifikt på områden som användarna tidigare kritiserat, vilket tyder på att Google faktiskt lyssnar på feedbacken.

Google lovar dessutom fler uppdateringar "under de kommande veckorna", vilket innebär att Google Health sannolikt kommer att fortsätta förbättras. Tidigare under månaden släpptes även en större uppdatering som löste flera rapporterade problem i appen.

Användarnas reaktioner

Förändringen från Fitbit till Google Health har väckt starka reaktioner på nätet. Många funktioner ändrades, flyttades eller försvann helt, vilket naturligtvis frustrerade användare som använt Fitbit-appen i många år.

Utifrån den senaste feedbacken verkar Google dock sakta men säkert vinna tillbaka användarnas förtroende, även om det fortfarande finns mycket arbete kvar att göra.

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"Det verkar som att de faktiskt jobbar hårt för att förbättra appen", skriver en användare på Reddit, medan andra berömmer Google-teamet för ett "gediget arbete" och uttrycker sig betydligt mer positivt än tidigare.

Det betyder dock inte att alla är övertygade ännu.

Ett inlägg hävdar att uppdateringen innehåller "inga lösningar på de verkliga problemen", såsom bättre synkronisering och importfunktioner. Andra påpekar att appens algoritmer fortfarande inte alltid är tillförlitliga.

Den nya AI-coachen fortsätter också att få kritik för att vara för påträngande och för pratig. "Ingen vill läsa två stycken text efter en promenad i parken", skriver en användare på Reddit. "Det behövs en kort sammanfattning på en rad och möjlighet att expandera om man vill läsa mer."

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