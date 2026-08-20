Google säger att deras senaste AI-verktyg för mobilkameran kan mäta kroppen bättre än bioelektriska sensorer för klockor

Google bygger vidare på den nya hälsofunktionen Insulin Resistance Trends med PhotoScan

PhotoScan är ett ”experimentellt ramverk för djupinlärning” som kan uppskatta kroppsfett med mobilkameran med ”nästan samma precision som DXA”

Tekniken är ännu inte tillgänglig för allmänheten, men forskningen visar att den här typen av funktioner är möjliga

När Google Pixel Watch 5 lanserades förra veckan tillsammans med en rad nya Pixel-telefoner var en av de mest intressanta nyheterna Pixel Watchs nya uppsättning Health Guardian-funktioner, däribland Insulin Resistance Trends.

Insulin Resistance Trends visar en månadsvis översikt med uppskattningar av hur kroppen har reagerat på förändringar i blodsockret – en viktig faktor för både viktkontroll och utvecklingen av typ 2-diabetes.

Kroppssammansättning (alltså förhållandet mellan olika typer av fett, skelettmuskulatur och benmassa) kan också ge viktig information om insulinresistens och metabol hälsa. Därför används kroppsskanningar ofta som en del av bedömningen. Kroppssammansättning mäts ofta med medicinska DXA-skanningar, som använder röntgenstrålning, eller med konsumentprodukter som kan användas hemma.

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Sådana produkter kan vara allt från de bästa smartvågarna till vissa smartklockor, exempelvis Samsung Galaxy Watch Ultra 2. Utan tillgång till medicinsk DXA-utrustning använder de vanligtvis en metod som kallas bioelektrisk impedansanalys, eller BIA.

Metoden skickar en mycket svag elektrisk ström genom kroppen. Eftersom strömmen passerar genom fett, muskler och andra vävnader på olika sätt kan enheten använda mätresultaten för att uppskatta kroppssammansättningen. Det är en användbar funktion att ha direkt i en hälsoinriktad enhet som en smartklocka.

(Image credit: Google)

Google forskar dock på en potentiellt ännu mer exakt metod för kroppsskanning som varken kräver specialutrustning eller BIA-sensorer. Faktum är att allt som behövs är en mobilkamera och en AI-modell som körs på enheten.

Tekniken under utveckling har fått det passande namnet PhotoScan.

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Enligt Googles forskningsblogg har företaget utvecklat PhotoScan genom att jämföra mobilbilder av försökspersoner med medicinska DXA-skanningar och annan information om deltagarna och sedan låta en AI-modell analysera materialet.

AI-modellen lyckades så småningom uppnå en ”stark överensstämmelse med DXA” när den uppskattade kroppsfettprocent och andra mätvärden. Enligt forskarna resulterade detta dessutom i ”nästan samma precision som DXA” när det gäller att förutsäga insulinresistens.

Forskarna konstaterar att klinisk DXA-avbildning ger de mest exakta mätningarna av kroppssammansättning, men är svår att använda i stor skala. BIA-sensorer i wearables är betydligt mer lättillgängliga, men är samtidigt mer begränsade när det gäller vilken information om kroppssammansättningen de kan ge.

”Vår PhotoScan-metod erbjuder en lovande medelväg genom att uppskatta detaljerad kroppssammansättning från vanliga mobilbilder med en precision som närmar sig DXA”, skriver forskarna.

Det ser alltså ut som att vi i framtiden kanske lämnar BIA-sensorerna bakom oss och istället börjar använda mobilkameror för att uppskatta kroppsfett. Tekniken verkar ännu inte vara kommersiellt tillgänglig, men enligt forskarna visar resultaten att det är möjligt att uppskatta kroppssammansättning med hjälp av en smartphone. Jag skulle därför bli förvånad om vi inte så småningom får se tekniken dyka upp i de bästa Pixel-telefonerna.