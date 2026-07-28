Exklusivt: "Vi vill hålla människor borta från läkare" – därför satsar Samsung allt på AI för hälsa, enligt företagets chefer – men litar användarna på det?

AI finns numera överallt. För vissa är det spännande, för andra väcker det oro – och ingenstans märks den uppdelningen tydligare än inom hälsa. AI har potential att revolutionera både den personliga hälsan via telefoner och smartklockor och den medicinska forskningen genom att analysera enorma mängder data. Samtidigt bygger tekniken på stora datamängder för att träna framtidens AI-modeller, vilket gör användningen av känsliga hälsouppgifter till ett omdiskuterat ämne.

Det är därför kanske inte förvånande att Samsung satsar stort på AI. Under Galaxy Unpacked den 22 juli visade företaget hur AI integreras i hela ekosystemet, inte minst i Samsung Health och företagets Galaxy-klockor. Systemet analyserar användarnas hälsodata för att bland annat kunna upptäcka tecken på sömnapné, oregelbundna hjärtrytmer och till och med ge indikationer på att en förkylning kan vara på väg.

Samsung är långt ifrån ensamma. Google har gjort en liknande satsning genom att bygga om sin hälsoplattform med en AI-baserad hälsocoach.

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Samtidigt är många fortfarande skeptiska till att låta AI hantera deras hälsodata. Vår kollega David Nield har tidigare beskrivit sina egna tveksamheter och flera AI-företags hantering av användardata har gjort många användare mer försiktiga. Frågorna är därför många: sker AI-utvecklingen inom hälsa för snabbt, finns det tillräckliga skydd på plats och används våra uppgifter verkligen bara med vårt samtycke?

Det mesta verkar i slutändan handla om förtroende.

Tidigare i juli fick Samsung stor uppmärksamhet efter att ett rykte spreds om att Samsung Health skulle radera användarnas hälsodata om de inte godkände att informationen användes för AI-träning. Samsung förnekade senare uppgifterna och klargjorde att påståendet inte stämde. Även om ryktet var falskt visar det hur känsliga många användare är när det gäller AI och personlig hälsodata.

Förtroende och integritet