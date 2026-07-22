"Om vi på grund av det slutar att utveckla nytt kommer vi ingenstans" – vi har fått en första titt på Samsung Intelligent Eyewear, företagets smartglasögon som ger sig in på en marknad där integritetsfrågor står i fokus

"Intelligent Eyewear" är den nya benämning Samsung använder, kanske för att ge den här typen av bärbar teknik en nystart på en marknad där intresset för smartglasögon har börjat mattas av. Med fokus på stil och design har företaget presenterat en serie glasögon framtagna tillsammans med Warby Parker och Gentle Monster, där mode och Gemini står i centrum för upplevelsen.

Samsung presenterade det länge utlovade samarbetet mellan företaget, Google och de två välkända glasögonmärkena tillsammans med sin nya serie Galaxy Fold-enheter under Samsung Galaxy Unpacked den 22 juli. Med Intelligent Eyewear tar företaget nu upp kampen med marknadsledaren Meta, vars Ray-Ban- och EssilorLuxottica-smartglasögon hittills har dominerat segmentet.

Vid en förhandstitt strax före lanseringen fick jag möjlighet att titta närmare på de nya glasögonen. Samsung var däremot noga med att jag varken skulle prova dem eller använda dem, vilket var lite frustrerande.

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Samsungs Intelligent Eyewear finns i flera olika designer – från klassiska fyrkantiga och runda bågar till modeller med cat eye-form – och erbjuds i färger som bärnsten, grönt och svart. Linserna finns både som klara och fotokromatiska. Samsung har ännu inte avslöjat något pris och säger endast att lanseringen sker "i höst".