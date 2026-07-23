«Hvis vi slutter å utvikle nye ting på grunn av dette, kommer vi ingen vei» – vi har fått en første titt på Samsungs Intelligent Eyewear

«Intelligent Eyewear» er det nye navnet Samsung bruker, kanskje for å gi denne typen kroppsnær teknologi en ny start i et marked der interessen for smartbriller har begynt å avta. Med fokus på stil og design har selskapet avduket en serie briller utviklet i samarbeid med Warby Parker og Gentle Monster, der mote og Gemini står i sentrum for opplevelsen.

Samsung avduket det lenge lovede samarbeidet mellom selskapet, Google og de to kjente brillemerkene sammen med sin nye serie med Galaxy Fold-enheter under Samsung Galaxy Unpacked 22. juli. Med Intelligent Eyewear tar selskapet nå opp kampen mot markedslederen Meta, hvis smartbriller Ray-Ban og EssilorLuxottica så langt har dominert segmentet.

På en forhåndsvisning kort tid før lanseringen fikk jeg sjansen til å se nærmere på de nye brillene. Samsung var imidlertid påpasselige med å ikke la meg prøve dem på eller bruke dem, noe som var litt frustrerende.

Latest Videos From Watch full video here:

Samsungs Intelligent Eyewear kommer i en rekke design – fra klassiske firkantede og runde innfatninger til cat eye-modeller – og er tilgjengelige i farger som gul, grønn og svart. Glassene er tilgjengelige i både klare og fotokromatiske. Samsung har ennå ikke avslørt prisen, bare sagt at de vil bli tilgjengelige «til høsten».

Da jeg plukket opp de forskjellige modellene (uten å faktisk ta dem på), la jeg raskt merke til at innfatningene, som inkluderer en Snapdragon-brikke for wearables fra Qualcomm, føles overraskende lette. I tillegg til at stengene er litt tykkere enn på vanlige briller, er de også behagelig tynne, noe som betyr at noen som ser på meg forfra kanskje ikke engang innser at jeg har på meg smarte ... eller rettere sagt ... intelligente briller.

Det er imidlertid noen tydelige avslørende detaljer.

På forsiden av innfatningen er det to komponenter som ser ut som kameraer, men bare den til høyre er faktisk et kamera – med et ukjent antall megapiksler, fordi Samsung ikke ønsket å dele den informasjonen. Den venstre er i stedet et viktig LED-lys som viser om jeg tar bilder eller spiller inn video.