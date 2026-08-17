Gemini lar deg nå slå av det synlige vannmerket på AI-kreasjonene dine – slik gjør du det, og slik merkes innholdet ditt fortsatt som AI

Du trenger ikke lenger å få synlige vannmerker på Gemini-innhold

Synlige vannmerker på Gemini-innhold er nå valgfritt.

Endringen gjelder bilder, videoer og musikk.

Innebygde, usynlige AI-vannmerker vil fortsatt være der.

Hvis du bruker Google Gemini til å lage AI-bilder, musikk eller videoer, vet du at de kommer med en Gemini-logo festet for å markere dem som AI-genererte. Men ikke nå lenger: du har nå muligheten til å skjule dette synlige vannmerket.

Som meddelt av Googles Josh Woodward, kan du nå slå av vannmerker for bilder laget med Nano Banana AI-modellen, videoer laget med Omni og sanger laget med Lyria – bortsett fra i land der synlige vannmerker er lovpålagt (inkludert Kina).

Ingen spesifikk grunn ble gitt for endringen, men Woodward beskrev justeringen som «papercut fixed», noe som høres ut som om de overlagte logoene hadde frustrert brukere som ønsket en ren arbeidsflyt for AI-innholdsproduksjon.

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Dette trekket setter Gemini på nivå med ChatGPT, som ikke har synlige vannmerker på bilder. Begge appene legger fortsatt inn metadata i filer som identifiserer AI-generert innhold, noe som er noe å huske på når du deler kreasjonene dine.

Slik deaktiverer du synlige vannmerker

✅ Papercut fixed: You can now toggle visible watermarks on or off in Gemini and Flow, with Search coming next.This applies to watermarks on all images (Nano Banana), videos (Omni), and songs (Lyria) except in countries where it’s required by law to keep them. pic.twitter.com/utHN0yDmD3August 14, 2026

«Vi finner en balansegang her mellom kreativ kontroll og sikkerhet: Selv om de synlige vannmerkene nå er valgfrie, brukes fortsatt usynlige SynthID-vannmerker og C2PA-metadata for åpenhetens skyld», sier Woodward.

Den enkleste måten å sjekke om noe er laget med AI er å spørre AI: last opp et bilde i Gemini-appen, for eksempel, og den skal kunne fortelle deg om det er laget med AI, på grunn av de usynlige vannmerkene som er inkludert i filen.

For å fjerne vannmerker fra AI-kreasjonene dine i Gemini på nettet, klikk på tannhjulikonet (nederst til venstre), og velg deretter Media watermark. Foreløpig ser det ikke ut til at veksleknappen er tilgjengelig i mobilappene, men den skal snart dukke opp i innstillingene.

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Selvfølgelig vil dette gjøre det vanskeligere enn noensinne å oppdage når noe er produsert ved hjelp av AI. Det kan til og med være mer fornuftig å anta at alt er AI nå for tiden, med mindre du har gode grunner til å tro noe annet.

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