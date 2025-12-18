Google har lansert Gemini 3 Flash – og hevder at den er like rask som å bruke tradisjonelle søk

Gemini 3 Flash er nå tilgjengelig over hele verden i Google AI-modus

Google hevder at AI-modellen lar brukere søke på nettet uten at det går på bekostning av hastighet sammenlignet med tradisjonelle søk

I noen land er Gemini 3 Pro og Nano Banana Pro også tilgjengelige i AI-modus

Google lanserte nettopp Gemini 3 Flash, en ny AI-modell som selskapet sier «bringer den utrolige resonneringen til Gemini 3-modellen med den hastigheten du forventer av Søk».

Gemini 3 Flash er tilgjengelig over hele verden som en del av Googles AI-modus, og hvis den lever opp til påstanden om å være like rask som en vanlig person som bruker Søk, kan den bli banebrytende for AI-søk.

Google sier: «Gemini 3 Flashs sterke ytelse innen resonnering, verktøybruk og multimodale funksjoner gjør det mulig for AI-modus å takle dine mest kompliserte spørsmål med større presisjon – uten at det går på bekostning av hastigheten.»

Og med tanke på at AI-modus frem til dette punktet føles mer som en gimmick enn den viktigste måten å bruke Google Søk på, kan kanskje Gemini 3 Flash endre fortellingen.

Bedre enn tradisjonelle søk?

Gemini 3 Flash er helt gratis å bruke som en del av AI-modus. Bare naviger til den AI-drevne søkemotoren direkte fra Google.com.

Google hevder at denne oppgraderte modellen gjør AI-modus til «et kraftigere verktøy» som er i stand til å «forstå dine behov, slik at du kan stille mer nyanserte spørsmål», og deretter, med tanke på begrensningene, «gi et gjennomtenkt og velformatert svar».

Etter at du har fått de raske AI-drevne søkeresultatene, kan du utforske videre ved å klikke deg gjennom kilder og nyttige lenker fra hele nettet.

Brukere i USA får også tilgang til en bredere utrulling av Gemini 3 Pro og det utrolige AI-bildegenereringsverktøyet Nano Banana Pro, direkte fra AI-modus – et tegn på at Google virkelig vil at du skal prøve AI-søk.

Begge disse modellene er tilgjengelige gratis, men du trenger Google AI Pro eller Ultra for å få høyere bruksgrenser og få mest mulig ut av det Gemini har å tilby.

På tide å bytte til AI-modus?

Så langt har ikke TechRadars AI-skribenter hatt noen trang til å bruke Googles AI-modus i hverdagen.

Når det er sagt, lover Google en AI-søkemotor her som tilbyr utrolig raske resultater, lik de vi har blitt vant til i de tiårene selskapets søkemotor har hersket over internett. Hvis dette faktisk er sant, kan AI-modus virkelig erstatte Google Søk, akkurat som selskapet ønsker.

Vi er ikke helt overbevist, spesielt med tanke på at selv AI-oversikter i vanlig Google-søk ofte kan ta tid å laste inn og noen ganger er unøyaktige. Men hvis noe selskap skal overbevise brukere om å stole på AI med søkemotorresultater, er det Google, og vi er veldig spent på å se om den nye AI-modellen kan leve opp til de dristige markedsføringspåstandene.

Følg med på TechRadar for alle Gemini-nyheter, så skal vi sørge for å teste AI Modes Gemini 3 Flash grundig for å se om den er like effektiv som Google lover.