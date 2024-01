Beste business-laptoper 2024

REASONS TO AVOID

Her har vi rangert de beste business-laptopene på markedet.

Etterspørselen etter beste business-laptoper er større enn noen gang – uansett om du fremdeles jobber hjemmefra eller er tilbake på kontoret. De er både kraftige nok og allsidige nok til å håndtere et bredt spekter av behov og bruksområder. De er også glimrende løsninger for yrkesutøvere som ikke lenger trenger å oppholde seg i et fysisk bedrifts kontor eller gjennomføre forretningsreiser.

Det kan være krevende å finne den riktige laptopen til disse behovene. Det er ikke nødvendigvis bare å velge en flott maskin med en drøy prislapp. Det finnes faktisk en rekke rimeligere maskiner som gir deg langt bedre valuta for pengene. Maskinen må uansett være pålitelig, robust og bærbar, slik at den enkelt kan bæres med dit du vil bruke den. Du vil helst også ha god batterivarighet, og kanskje også en robust konstruksjon, i tilfelle du gjerne arbeider utendørs.

Her har vi samlet de beste business-laptopene i 2024, til mange forskjellige typer bruk.

Beste business-laptoper

Beste business-laptoper

(Image credit: Future)

1. Dell XPS 15 OLED (2022) Beste business-laptop Our expert review: Spesifikasjoner Prosessor: 12th Gen Intel Core i7 – i9 Skjermkort: NVIDIA GeForce RTX 3050 – NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti RAM: 16 GB – 32 GB DDR5 Skjerm: 15.6" OLED 3.5K (3456 x 2160) InfinityEdge Touch Anti-Reflective 400-Nit Display Lagringsplass: 512 GB – 2 TB M.2 PCIe NVMe Grunner til å kjøpe + Klassisk design + Glimrende batteri + Suveren ytelse + Nydelig OLED skjerm Grunner til ikke å kjøpe - Veldig dyr

Dell XPS 15 har blitt en nærmest legendarisk maskin og 2022-utgaven er intet unntak.

Her får du den nyeste Alder Lake prosessoren, Intel Core i9-12900HK og Nvidia GeForce RTX 3050 Ti.

Grafikkortet "hindrer" XPS 15 til å være en gaming-laptop, men for business er dette godt nok.

Med all kraft i denne maskinen, ble vi overrasket over hvor godt batteriet holdt seg. Vi kunne kjøre videoavspilling i ti timer før det ble tomt for strøm.

Vær oppmerksom på at XPS 15 koster ganske mye om du går for de kraftigste variantene.

Les vår test av Dell XPS 15 OLED (2022) på engelsk

(Image credit: Future)

MacBook Air M2 ble lansert i 2022 og er Apples nyeste variant av ultralette business-laptoper. Det oppgraderte M2-systemet, større skjerm og nytt 1080p webkamera tar MacBook Air opp på et nytt nivå.

Dessverre har oppgraderingene også ført til en høyere pris, men for fans av Apple kan det fort være verdt investeringen.

Les vår test av MacBook Air (M2, 2022) på engelsk

(Image credit: Mark Pickavance)

3. Acer Travelmate P2 Mye for pengene Our expert review: Spesifikasjoner Prosessor: Intel Core i3 - i7 Skjermkort: Iris Xe 80EU Graphics RAM: Opp til 16 GB Lagringsplass: Opp til 512 GB Mål: 35.97 x 24.425 x 2.07 cm Vekt: 1.9 kg Grunner til å kjøpe + Kraftig prosessor + Enkel å oppgradere + Godkjent batteritid Grunner til ikke å kjøpe - Ikke så kraftig skjermkort - Bloatware - Billig skjerm

Acer Travelmate P2 (TMP215-54) er en allsidig maskin med mange oppgraderingsmuligheter for prosessor, lagring og minne.

Som ved de fleste Acer-laptoper er P2 forholdsvis billig, med Intel Core i3 som standard prosessor. Du kan også få maskinen med de dyrere Core i5 og Core i7. Om du går for 12. generasjons Core i5 med ti kjerner får du mer enn nok kraft for kontoret. Skjermkortet er dessverre bare EU80-versjonen av Iris XE i stedet for EU96-modellen som kommer med Core i7 Alder Lake-prosessorene.

I vår benchmarking-test var det grafikken som dro scoren ned. Prosessoren gjør en godkjent jobb, NVMe-lagringen har lesehastighet på omtrent 3400 MB/s. Acer ønsket å gjøre maskinen så allsidig som mulig, så det er en mengde tilgjengelige porter for full fleksibilitet. Her får du HDMI, tre USB 3.1 gen 1-porter, USB-C 3.2 Gen 2 og Ethernet LAN. Dessverre er det ingen Thunderbolt.

Der denne maskinen virkelig skinner, er prisen. Og når man har mange muligheter til å oppgradere maskinvaren er dette en god investering. Vekten er litt høy, men batteritiden på 10 timer holder hele dagen uten behov for ledning.

En irriterende ting er at maskinen kommer med ganske mye bloatware, så du må sette av tid til å fjerne dette om du kjøper denne.

Les vår test av Acer Travelmate P2 på engelsk

(Image credit: Mark Pickavance)

4. Lenovo ThinkPad Z16 Gen 1 Når detaljene er viktige Our expert review: Spesifikasjoner Prosessor: Opp til AMD Ryzen 9 PRO 6950H Skjermkort: AMD Radeon RX 6500M RAM: Opp til 32 GB Lagringsplass: M.2 2280 512GB NVMe SSD Mål: 354.4 x 237.4 x 15.8 mm Vekt: 1.81 kg Grunner til å kjøpe + AMD Ryzen + Stor, lys skjerm + USB 4.0 porter Grunner til ikke å kjøpe - Flere runder med BIOS-oppdateringer nødvendig - Ikke så veldig god styreplate - Ingen USB-A-porter eller HDMI-utganger

Lenovo ThinkPad Z16 Gen 1 er en robust 16" som er ideell for deg som trenger en god allrounder. Chassiset er i aluminium og passer fint på hjemmekontoret, på farten eller på kontoret.

Avhengig av hva du ønsker kan Z16 Gen 1 ha opp til AMD Ryzen 9 PRO 6950H prosessor, 32 GB RAM, 2 TB SSD, en WQUXGA (3840 x 2400) OLED berøringsskjerm og AMD Radeon RX 6500M GPU. Det gir deg en ganske formidabel kraftpakke, men du får også litt mer beskjedne versjoner med AMD Ryzen 5 PRO 6650H, 16GB RAM, 256 GB SSD og WUXGA (1920 x 1200) skjerm. Du kan legge til flere elementer om du ønsker, slik at du kan skreddersy en maskin til ditt behov.

I våre tester av en Z16 Gen 1 med AMD Ryzen 7 Pro 6850H (8 kjerner, 16 tråder) med Radeon-grafikk, slo den Intel Core i7-12800H og Nvidia RTX A1000 på flere områder. Spesielt med den høye oppløsningen på skjermen og Ryzen 7 eller 9 er dette et system som takler krevende grafiske oppgaver du vanligvis trenger en stasjonær maskin til.

Styreplaten er ikke så veldig god og maskinen har ikke det beste kjølesystemet. Da vi kjørte maskinen trengte vi flere BIOS-oppgraderinger for å få bedre kjøling, så noe arbeid kreves før du får full glede av laptopen.

Når oppgraderingene var på plass satt vi igjen med en imponerende laptop som kombinerer kraft og eleganse.

Les vår test av Lenovo ThinkPad Z16 Gen 1 på engelsk

(Image credit: Future)

5. Dell Latitude 9330 Et beist av en 2-i-1-laptop Our expert review: Spesifikasjoner Prosessor: 12. Gen Intel Core i5-1240U vPro - Intel Core i7-1260U Skjermkort: Intel Iris Xe RAM: 16 GB – 32 GB LPDDR5, integrated Non-ECC Skjerm: 2-i-1, 13.3" QHD+ (2560x1600) Touch, IR Cam, Mic and SafeShutter, ComfortView+, Proximity Sensor Lagringsplass: 256 GB – 512 GB M.2 PCIe NVMe SSD Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no Grunner til å kjøpe + Fleksibelt 2-i-1 design + Rask prosessor + Innebygde funksjoner for sikkerhet og personvern Grunner til ikke å kjøpe - Ingen 4K skjerm - Forholdsvis dyr

Dell Latitude 9330 er perfekt for folk på farten, som trenger en lett og fleksibel maskin med høyt fokus på sikkerhet.

2-i-1-designet med responsiv berøringsskjerm og innebygde sikkerhetsfunksjoner gir en glimrende opplevelse. Prosessoren er 12. gen Intel Core, noe som gir deg en meget kraftig arbeidsenhet - som er lett nok til å tas med både på kontoret og kafé.

Les vår test av Dell Latitude 9330 på engelsk

Hva er egentlig en business-laptop?

En business-laptop er en maskin laget spesifikt for profesjonell bruk, i stedet for dagligdags bruk som å sjekke mail eller se en film. Her får du seriøst ytelse og store muskler i form av kraftige komponenter - for å kunne kjøre krevende programvare.

Ofte er maskinene også forbedret med tanke på sikkerhet og personvern.

Sjekk ut vår kjøpsguide-video for laptoper nedenfor.