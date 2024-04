Sonys lydplanke-sortiment for 2024 er lansert – her er alt du trenger å vite

Sony har avduket sin nye Dolby Atmos-lydplankeserie for 2024. I første rekke har vi to førsteklasses lydplanker, nemlig Bravia Theatre Bar 9 og Bravia Theatre Bar 8, sammen med den trådløs høyttaleren Bravia Theatre Quad og Bravia Theatre U, en «personlig hjemmekino».

Bravia Bar 9 og Bravia Bar 8 har henholdsvis 13 og 11 høyttalere, og er mer kompakte enn forgjengerne, Sony HT-A7000 (en av de beste Dolby Atmos-lydplankene) og Sony HT-A5000, som de skal erstatte. Begge lydplankene har innebygde høyttalere som retter lyden oppover, og Bar 9 legger til ekstra diskanthøyttalere og passive radiatorer for en fyldigere lyd.

Bravia Quad er en pakke med fire trådløse høyttalere som erstatter Sony HT-A9. Hver enhet har en ny oppovervendt høyttaler, som gir totalt 16 høyttalere i de fire enhetene sammenlignet med HT-A9s 12. Bravia Quad-høyttalerne har en slank, flat fasong som gjør at de kan monteres på veggen eller plasseres fritt med Sonys høyttalerstativ.

Alle tre modellene vil støtte Dolby Atmos og DTS:X og har en HDMI 2.1-port for spilling med VRR og ALLM-gjennomgang. De støtter også Sonys 360 Spatial Sound Mapping, som bruker virtuell prosessering for å skape «fantomhøyttalere» mellom de faktiske høyttalerne for å utvide lydbildet.

Det siste tilskuddet til Sonys AV-serie for 2024 er Bravia Theater U. Denne «personlige hjemmekinoen» er designet for å bæres rundt en persons hals, og byr på en mer privat høyttaleropplevelse. Sonys nakkebåndshøyttaler er kompatibel med Dolby Atmos og bruker 360 Spatial Sound Personalization for å tilpasse lyden til brukeren.

Sony Bravia Bar 9, Bar 8 og Quad-høyttalerne bruker alle Sonys nye Bravia Connect-app, som erstatter Home Entertainment-appen.

Les videre for å få en detaljert oversikt over Sonys nye lydprodukter, inkludert dimensjoner, funksjoner og priser.

Sony Bravia Theater Bar 9

Sony Bravia Theatre Bar 9 (nærmest) har en lavere profil enn Sony HT-A7000 (bak). (Image credit: Future)

Bravia Bar 9 har totalt 13 høyttalere, inkludert to som retter lyden oppover og to sidehøyttalere. Den støtter Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced (via en kommende oppdatering) og High Definition Audio. Den har to HDMI-porter, hvorav den ene er HDMI versjon 2.1 med støtte for VRR og ALLM-gjennomgang.

Bravia Bar 9 støtter 360 Spatial Sound Mapping for virtuell surroundlyd, men kan også oppgraderes med Sonys SA-RS5 og SA-RS3 trådløse bakhøyttalere og SA-SW5 og SA-SW3 trådløse subwoofere.

Bravia 9 måler 1300 x 64 x 113 mm, og er hele 36 % mer kompakt enn Sonys forrige flaggskip HT-A7000. Den er delvis laget av resirkulerte PET3-flasker. Ved lansering er Bravia Bar 9 priset til 1399 dollar, som er samme pris som HT-A7000 ved lansering, selv om den nye modellen inkluderer flere høyttalere.

Sony Bravia Theater Bar 8

Sony Bravia Theatre Bar 8 (bildet) er en enklere versjon av Bar 9, men rommer fortsatt 11 høyttalere i én enkelt lydplanke. (Image credit: Sony)

Bravia Bar 8 (lansert til $999) har totalt 11 høyttalere, inkludert to opp- og sidehøyttalere, men mangler de to beam-diskanthøyttalere og de passive radiatorene som finnes i Bravia Bar 9. Den er også kompatibel med Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced (via en kommende oppdatering) og High Definition Audio og kommer med to HDMI-porter, hvorav den ene er HDMI versjon 2.1 med støtte for VRR og ALLM.

I likhet med Bravia Bar 9, støtter den 360 Spatial Sound Mapping og kan pares med Sonys valgfrie trådløse bakhøyttalere og subwoofere for et mer komplett hjemmekinosystem.

Bravia Bar 8 måler 1100 x 64 x 113 mm og er hele 30 % mer kompakt enn HT-A5000 (som den erstatter), men er fortsatt større enn andre kompakte lydplanker som Sonos Beam (Gen 2) og Bose Smart Soundbar 600.

Sony Bravia Theater Quad

Sony Bravia Theatre Quad (bildet med en Bravia 8 OLED) gir fleksible alternativer for surroundlyd. (Image credit: Future)

Bravia Theatre Quad er et hjemmekinosystem med fire trådløse høyttalere som etterfølger Sony HT-A9. Med en ny oppadvendt driver lagt til i hver enhet, har Bravia Quad totalt 16 høyttalere fordelt på de fire enhetene, sammenlignet med 12 høyttalere på i alt for HT-A9s fire enheter.

Bravia Quad dekker mye jord med støtte for Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced (via en kommende oppdatering) og høydefinisjonslyd. Den støtter også Sonys 360 Spatial Sound Mapping-funksjon, som analyserer omgivelsene og plasserer «fantomhøyttalere» rundt i rommet for å skape en mer oppslukende opplevelse av surroundlyd. Bravia Quad har to HDMI-porter på den trådløse kontrollboksen, med spillstøtte for VRR og ALLM.

Hver høyttalerenhet måler 289 x 275 x 55 mm og kan plasseres på stativet eller veggmontert for en mer diskret plassering, mens kontrollboksen måler 160 x 56 x 160 mm.

Med en lanseringspris på $2 499, er Bravia Quad betydelig dyrere enn hva HT-A9 kostet ved lansering ($1 799). Den leveres heller ikke med subwoofer, men kan pares med Sonys subwoofere SA-SW5 og SA-SW3.

Sony Bravia Theater U

Sony Bravia Theater U (bildet) ber utviklet for å skape en personlig hjemmekinoopplevelse. (Image credit: Sony)

Bravia U, Sonys «personlige hjemmekino», er et nakkebånd med to høyttalere. Det har en batteritid på 12 timer og tilbyr én times avspilling etter 10 minutters lading. Den kobles trådløst til Sony TV-er fra 2024, men hvis du vil koble til en eldre TV, kreves en Bluetooth-dongle.

Bravia U skaper en «lydboble» for brukeren og to enheter kan kobles til samme TV samtidig. Bravia U tilbyr også flerpunktstilkobling og kan kobles til en PS5 via en kabel til kontrolleren.

Bravia U støtter Dolby Atmos, men bare når den er koblet til Sonys nyeste Bravia-modeller 7, 8 og 9. Den har også en 360 Spatial Sound Optimizer-innstilling, som ser ut til å være en versjon av 360 ​​Spatial Sound Mapping, som man finner i årets lydplanker.

Med målene 235 x 51 x 178 mm og en vekt på 268 gram er Bravia U komfortabel nok til å ha på seg i noen timer – omtrent som lengden til en gjennomsnittlig film. Med lanseringsprisen $299 koster den omtrent det samme som Sony WH-1000XM5, som er blant de beste trådløse hodetelefonene som er tilgjengelige akkurat nå.

Eldre modeller som forblir

Sony har bekreftet at noen eldre lydplanker fra mellomnivå til innstegsnivå vil forbli i utvalget i 2024. De bekreftede modellene inkluderer Sony HT-S2000, en av de beste budsjettlydplankene med Dolby Atmos på markedet, i tillegg til Sony HT-S400 og Sony HT-A3000.